NASTAVNICIMA 17 ODSTO NA PLATU: Sindikat prosvete i Vlada našli kompromisno rešenje, čeka se da dogovor podrži Glavni odbor

NAKON višesatnih pregovora u utorak veče, Sindikat prosvete i predstavnici Vlade našli su kompromisno rešenje za povećanje zarada prosvetarima.

Sindikat Prosvete CG/Fejsbuk

Kako je dogovoreno, nastavnici će dobiti 10 odsto povišice 1. jula, a od septembra će ona iznositi ukupno 17 odsto. Ipak, štrajk je na snazi bio i juče, jer se čekalo da se dogovoreno ozvaniči na papiru.

Da je ozvaničena ponuda Vlade juče stigla u pisanoj verziji potvrdio je potpredsednik Sindikata prosvete Jovan Drašković.

- Sad Glavni odbor treba da vidi šta tačno piše, da li smo sa tim saglasni, da pogledamo da li i šta treba da se izmeni - kazao je Drašković.

Kako je precizirano u sporazumu, Vlada se obavezala da kroz novi sistemski Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji će predložiti Skupštini Crne Gore, najkasnije do kraja drugog kvartala 2024. godine budu prepoznati koeficijenti za zaposlene u oblasti prosvete.

Ministarstvo povlači tužbu TOKOM sastanka prosvetara i Vlade razmatrani su i pokrenuti procesi Vlade protiv Sindikata zbog nezakonitog štrajka, ali i sindikalaca pred Agencijom za mirno rešavanje sporova. Prema rečima predsednika sindikata Radomira Božovića, ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da prosvetari koji su štrajkovali neće biti sankcionisani. - Koliko sam shvatio ministarku, tužba koja je podneta protiv Sindikata prosvete biće povučena - kazao je Božović.

- Do momenta donošenja sistemskog zakonskog rešenja, a kao garanciju primene koeficijenata, Vlada i Sindikat prosvete pristupiće izmenama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvete tako da se iz GKU isključuju koeficijenti složenosti utvrđeni da važe od 1. januara 2025. godine. Osim navedenog, koeficijenti složenosti za 2024. godinu će se primenjivati od 1. jula ove godine uz brisanje odredaba kako sledi: - Zavisno od makroekonomskih parametara i limita potrošnje koji budu utvrđeni za 2023. i 2024. godinu, saglasno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koeficijenti složenosti poslova koji su u tabelama od A do E, dodatno će se razmotriti, o čemu će se doneti poseban Sporazum ugovorenih strana do kraja fiskalne 2023. i 2024. godine - navodi se u Sporazumu.