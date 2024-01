REŠIĆE SE PROBLEM NEPLAĆENOG PREVOZA: Obećala je ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović

PROFESOR Mitar Magovčević saopštio je da je ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović poručila da će rešiti problem međugradskog prevoza prosvetnih radnika.

-Na kraju 2005. godine tadašnji ministar prosvete Slobodan Backović je ukinuo prevoz prosvetnim putnicima i tako 19 godina prosvetni putnici plaćaju prevoz od mesta boravka do mesta rada. To je veliki izdatak, mnogi od nas koji godinama putujemo izgubili smo jedan stan zbog tih sredstava koje smo ulagali u prevoz. Međugradski prevoz koristi njih 599. Ljudi izdvajaju od 100 do 250 evra od svojih plata, to su veliki izdaci i na taj problem smo morali skrenuti pažnju - poručio je Magovčević.