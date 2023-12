SINJAJEVINA NEĆE BITI VOJNI POLIGON: Crnogorski ministra odbrane Dragan Krapović uverava aktiviste

SINjAJEVINA neće biti vojni poligon - Kroz reči ministra odbrane u Vladi Dragana Krapovića, država Crna Gora, sudeći po svemu, poslala je jasan signal stočarima iz nekoliko opština i građanskim aktivistima pokupljenim u Građanskoj inicijativi "Sačuvajmo Sinjajevinu", da prelepa planina, drugi pašnjak po prostranstvu u Evropi, neće biti poligon za artiljerijska gađanja pripadnika Vojske Crne Gore i drugih članica NATO, kako je odlučila još Vlada Duška Markovića.

Foto MO

To je bio brz odgovor na pismo GI premijeru Milojku Spajiću uz poziv Vladi Crne Gore "da što pre ukine odluku o uspostavljanju vojnog poligona na Sinjajevini i konačno planinu proglasi regionalnim parkom prirode, čime bi ispravila greške prethodnih izvršnih vlasti".

- Izvršna vlast mora da osluškuje ono što su stavovi građana i u skladu sa tim da reaguje. U pitanju je kompleksan problem i mislim da je generalno cela ta priča otišla predaleko, moraju se usklađivati stavovi Vlade sa stavovima građana - kazao je Krapović.

Rešenje KRAPOVIĆ je mišljenja da se do rešenja za poligon može doći i u procesu donošenja prostornog plana i kada se dođe do toga javnost će biti upoznata. Međutim, kako kaže, do tada će se "potrošiti dosta novca i truda, jer naši vojnici morati da idu u druge države, u Albaniju, u Severnu Makedoniju da vežbaju na vojnim poligonima, kako bi bili adekvatno spremni i obučeni za ono što su njihove obaveze u misijama u kojima učestvuju".

- Moramo negde trenirati naše jedinice koje idu u različite misije i operacije u svetu i primereno je da to bude u našoj državi. Između ostalog, to je jedna obaveza u okviru članstva NATO saveza i u narednom periodu. Popričaću i sa svim građanskim inicijativama, sa stočarskim udruženjima, sa NVO, o konkretnom pitanju poligona na Sinjajevini, ali nisam neko ko će tu priču silom na sramotu vlasti gurati do kraja. Ne mogu da kažem 100 odsto, jer tek sam na početku mandata, ali generalno 99 odsto poligona na Sinjajevini neće biti.