"ŠTA JE OVDE TAČNO SMEŠNO?" Novi snimak bahate vožnje po beogradskim ulicama izazvao brojne reakcije na mrežama (VIDEO)

NA društvenim mrežama pojavio se video snimak na kom je prikazan muškarac kako besramno ugrožava saobraćaj usred Beograda.

Foto: Printskrin

Naime, kako se vidi na snimku na društvenim mrežama, muškarac je stavio masku zeca i na električnom trotinetu se vozio po Beogradu.

I to nije sve. Pored same činjenice da se kreće elektrilnim trotinetom na nepropisan način, nasred kolovozne trake i bez zaštitne kacige, on je kretao i nepropisnom brzinom i na taj način ugrozio kako svoj, tako i život ostalih učesnika u saobraćaju.

Korisnici su ovaj snimak prokomentarisali krajnje negativno.

"Čovek je željan pažnje...drugog objašnjenja nemam"

"Šta je ovde tačno smešno? Što može da pogine, ili što može da ubije nekog? Ovo je sramota"

"Kazna. Ništa drugo nego kazna. Samo bi se tako naučio pameti" glasili su samo neki od komentara.

(Informer)

