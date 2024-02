ŠIROM GRADA PRIKUPLJANJE DRAGOCENE TEČKOSTI: Dobrovoljno davanje krvi

U institutu za transfuziju krvi u Svetog Save 39 građani mogu dati radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati, kao i prilikom brojnih akcija na terenu.U ponedeljak,će se krv davati u Lazarevcu od 9 do 15 i Banci "Poštanska štedionica" na Paliluli od 10 do 15 časova.

D. Novković

U Cerovitom potoku u Lazarevcu, GO Novi Beograd i obrenovačkoj "Meiti" krv se može dati u utorak od 11 do 15 časova, kao i u "Železnicama Srbije" na Savskom vencu od 10 do 14 sati.U sredu akcija je planirana od 9 do 14 časova u TEK "Veliki Crljeni" u Lazarevcu, dok će se autobus nalaziti ispred borčanskog "Ritejl parka" od 12 do 16 sati. U četvrtak, 29. februara, krv se može dati na sledećim lokacijama, Vinča - Osnovna škola "Sveti Sava" od 9 do 13, Lazarevac - Sušara "Vreoci" od 9 do 15, Novi Beograd - Airport city od 11 do 16 i Obrenovac - Crveni krst od 9 do 14 sati.