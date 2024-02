SREĐENO IGRALIŠTE NA KOPITAREVOJ GRADINI: Mališani dobili nov mobilijar za igru

ZBOG legitimiteta i želje da sledeće četiri godine vodimo Beograd, da „damo gas do kraja” i u Beogradu za to vreme promenimo više nego za prethodnih deset, mi i dalje ostajemo pri tome da ćemo čekati gospodina Nestorovića jer mislimo da on jedini ima legitimitet. Ukoliko on za ovih devet dana smatra da tu nema prostora za dogovor, biće nam žao jer gubimo dragoceno vreme za sve što nas očekuje, a to su velike stvari i veliki izazovi za koje nam je potrebna stabilnost, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić za TV Hepi.