BULEVAR VUDROA VILSONA: Sve što vam treba na jednom mestu, u srcu Beograda

GRADEĆI najmodernije naselje u Srbiji i pretvarajući desnu obalu Save u dragulj srpske prestonice, Belgrade Waterfront nije zaboravio da sačuva sećanje na stari Beograd i ukaže poštovanje brojnim istorijskim ličnostima koje su svojim besmrtnim delima ugradile sebe u temelje naše zemlje, naše slobode i kulture.

Foto: Promo

Glavna saobraćajnica Beograda na vodi tako nosi ime po 28. predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, koji je u istoriji ostao zapamćen i kao veliki srpski prijatelj. Zahvaljujući centralnom položaju koji zauzima, Bulevar Vudroa Vilsona postao je „žila kucavica“ ovog naselja. Ko je bio ovaj državnik i zbog čega je tako važan za našu istoriju?

Foto: Promo

Tomas Vudro Vilson bio je predsednik SAD od 1913. do 1921. godine i nakon završetka Prvog svetskog rata imao je veliku ulogu u kreiranju novog međunarodnog poretka. Kao jedna od najprominentnijih ličnosti Pariske mirovne konferencije, Vilson je podržao stvaranje Kraljevstva SHS, a zahvaljujući prijateljstvu sa Mihajlom Pupinom ispoljavao je neskrivene simpatije prema srpskom narodu.

To se najbolje moglo videti tokom obeležavanja četvrte godišnjice austrougarske objave rata Srbiji, 28. jula 1918. godine, kada je Vilson u SAD proglasio „Srpski dan“ i kada se na vrhu Bele kuće, pored američke, ponosito zalepršala i srpska zastava u znak sećanja na herojsku žrtvu naše zemlje u Velikom ratu.

Foto: Promo

Bulevar Vudroa Vilsona počinje na kružnom toku kod Karađorđeve ulice, a završava se u Bulevaru vojvode Mišića. Širok je 40 metara, ima po tri saobraćajne trake u oba smera, kao i dvosmernu biciklističku stazu u širini od tri metra, dok se po sredini ove saobraćajnice duge skoro 2 kilometra, u razdelnom ostrvu širokom pet metara, pruža drvored sa sadnicama javora, graba i drugih vrsta drveća. Svako stablo osvetljeno je štedljivom ambijentalnom LED rasvetom, pa suvečernja šetnja ili vožnja Bulevarom pravi ugođaj u svakom smislu.

Foto: Promo

Biljke u žardinjerama duž Bulevara, ali i u ostatku Beograda na vodi, menjaju se četiri puta godišnje, tako da bez obzira na to kada posećujete najmodernije naselje u Srbiji, ono je uvek osveženo novim bojama. Široki trotoari su popločani granitnim pločama sa zelenim površinama i klupama za odmor.

Osim što povezuje dve zelene oaze pored Save - Svetonikolski park, koji će uskoro dobiti novo ruho i Savski park, koji se proteže duž Bulevara - on je i adresa Galerije, najveće šoping, zabavne i gastronomske destinacije u regionu, a njime će se u bliskoj budućnosti dolaziti i do nove pijace u neposrednoj blizini Gazele.

Gotovo svakodnevno, duž čitave saobraćajnice otvaraju se novi lokali koji daju novu dimenziju stanovanju u ovom naselju. Već sada ih ima toliko da u Bulevaru možete naći sve što vam je svakodnevno potrebno za ispunjen i dinamičan život. Banke, pekare, kafići, restorani, marketi, poslastičarnice, saloni za ulepšavanje, prodavnice bele tehnike, vrtići, školice, pa čak i pametna policijska stanica – sve to možete pronaći u srcu Beograda na vodi.

Foto: Promo

Šetajući njegovim uvek čistim i održavanim trotoarima, tako možete svratiti do Baget & Co. ili La Casa de Caffe po svež, jutarnji kroasan i kafu, dok za ručak možete probati jedinstvene egzotične specijalitete iz Afrike u restoranu Uganda Connect, koji je naprečac osvojio srca mnogobrojnih gurmana, ili uvek odabrati popularnu kombinaciju ukusne zemičke i vrhusnkog mesa u SMASHER&Co. Naravno, nakon dobre hrane valja se i zasladiti, a to možete učiniti u carstvu kolača i torti u poslastičarnici Slatko srce.

Ukoliko ste se, pak, nedavno uselili u svoj stan i želite da ga opremite najboljom keramikom, rasvetom, kuhinjskim elementima ili belom tehnikom, dobra vest je da ćete u blizini zgrade naići na mnogobrojne renomirane brendove za opremanje domaćinstva, kao što su su EURODOM TILE & STYLE, Ceramix, Artemide, Schlarafia, Miele ili Tehnomanija Bosch Concept Store.

Foto: Promo

Osim toga, dete možete upisati u savremeni dvojezični Futurino vrtić i i tako mu obezbediti sigurno okruženje za rast i razvoj. Dok ono u ovoj predškolskoj ustanovi uči kako da sadi biljke i izraste u ekološki odgovornu osobu, za to vreme se možete posvetiti sopstvenoj nezi tako što ćete potražiti jedan od salona za ulepšavanje. KiwiSun, Royal SB Academy, Nail Lab i Jeranui Eyelash Factory & Beauty Centar su samo neki od lokala u kojima možete sebi priuštiti trenutke sreće i opuštanja.

Posetite Bulevar Vudroa Vilsona i pronađite sve što vam je potrebno za život na jednom mestu.