NA PRELAZU PREKO DUNAVA USKORO BI TREBALO DA ZAPOČNE TEMELJNA REKONSTRUKCIJA: Radi se novi prilaz Pančevačkom mostu

NA Pančevačkom mostu uskoro bi mogli da počnu prvi opsežni radovi posle mnogo odlaganja. Javno preduzeće "Putevi Srbije" podnelo je Ministarstvu za zaštitu životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rušenja i izgradnje prilaznih konstrukcija na desnoj obali. Ovaj prelaz preko reke godinama je u veoma lošem stanju, a kompletna obnova nije moguća pre izgradnje mosta na Adi Huji.

Saobraćajnica preko Dunava, Foto Anđela Stevanović Živković

Kako se navodi u dokumentu, predloženo je i rušenje postojećih konstrukcija, a prema prikazanom dinamičkom planu, ukupno trajanje radova na projektu iznosi čak 1.314 dana, odnosno više od 3,5 godina. Projekat predviđa radove prvo na uzvodnoj, a zatim na nizvodnoj konstrukciji, kako bi se saobraćaj odvijao bez većih izmena. U planu je najpre izgradnja novih privremenih rampi, zatim rušenje postojećih konstrukcija po fazama i na kraju izgradnja novih, koje će se takođe raditi parcijalno.

Prilazne konstrukcije mostu preko reke Dunav, na desnoj strani izgrađene su u periodu od 1960. do 1964. godine i sastoje se od dva niza nezavisnih, prednapregnutih mostova. Uzvodni, desni most za smer od Pančeva ka Beogradu i nizvodni, levi most za kontrasmer. Idejnim projektom je u zoni ukrštanja prilaznih konstrukcija sa Dunavskom ulicom, u dužini od 132 metra predviđeno izmeštanje kanalizacionog kolektora opšteg sistema kako bi se izbegla konfliktna tačka sa stubom prilazne konstrukcije.

Sastavni deo Idejnog projekta za rušenje i izgradnju prilaznih konstrukcija su i projekti privremenih rampi za potrebe preusmeravanja saobraćaja prilikom izgradnje prilazne konstrukcije. Kako je navedeno u projektu koji je koštao 100 miliona dinara, a koji je izradila firma MHM Projekt Novi Sad, novoprojektovane mostovske konstrukcije se sastoje od devet nezavisnih celina.

- Glavni pravac se može podeliti na uzvodnu i nizvodnu konstrukciju koje se sastoje od četiri, odnosno tri nezavisne dilatacijske celine. U sklopu projekta se nalaze i dve rampe, rampa tri uz nizvodnu konstrukciju i četiri uz uzvodnu konstrukciju.

Manje rekonstrukcije na Pančevačkom mostu izvođene su nebrojeno puta, o čemu je naš list izveštavao. Popravke su uglavnom bile na trotoarima, ojačanju premosnika, kao i popunjavanju udarnih rupa. Ipak, o trajnoj rekonstrukiji, iako je često bilo reči i od resornog ministarstva, još uvek se ne razmišlja. Iako je bilo najavljivano da bi uređenje "Pančevca" mogo početi i pre završetka radova na novom mostu kod Ade Huje, to po svemu sudeći neće biti moguće. Nadležnost ima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JP "Putevi Srbije".

Sve češći incidenti

KAKO je naš list nebrojeno puta pisao, na Pančevačkom mostu prethodnih godina dešavali su se razni saobraćajni incidenti, neretko i sa smrtnim ishodom.

Tako su 2018. godine na ovoj ćupriji život tragično izgubili otac i ćerka Mirko R. (70) i Vesna R. (47), kada su posle sudara sleteli sa mosta, sa visine od 15 metara.