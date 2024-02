ZA TRGOVCE NEMA PRAZNIKA: Evo kako će danas i sutra, povodom Dana državnosti, da rade pošte, apoteke, gradski prevoz...

POVODOM obeležavanja Dana državnosti, koji se praznuje dva dana, u četvrtak i petak, 15. i 16. februara, parking u Beogradu biće besplatan u zoniranim delovima grada.

Foto: Petar Milošević

Iako je Grad dao preporuke za radno vreme prodavnica, ipak se očekuje da će marketi raditi uobičajeno. Neće biti ni promena u radu prestoničkih zelenih pijaca.

PREVOZ

JAVNI gradski prevoz tokom četvrtka i petka voziće po nedeljnom redu vožnje. Polaske po nedeljnim satnicama mogu očekivati i Beograđani koji se voze "Lastinim" autobusima.

U Sekretarijatu za javni gradski prevoz najavili su da će 15. februara od 17.00 do 21.00 biti izmena zbog održavanja manifestacije "Dan državnosti Srbije - Sretenje". Najavljeno je da će biti zatvoren Zemunski put, od kružnog toka u zoni Zemunskog puta i Bulevara Vudroa Vilsona do Ulice Vladimira Popovića. Ovo je i razlog što će u tom periodu linije 7, 9l, 78, 83, E1 voziti izmenjenim trasama.



PARKING

TOKOM obeležavanja Dana državnosti parking u Beogradu biće besplatan u četvrtak i petak. Kako su saopštili u JKP "Parking servis" njihovi zaposleni neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada. U istom periodu biće zatvorene i poslovnice u Takovskoj, Mileševskoj i Bulevaru Milutina Milankovića. Sve javne garaže biće neprekidno otvorene i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila. Od subote naplata i kontrola i šalteri preduzeća radiće po uobičajenom radnom vremenu.

PRODAVNICE

ŠTO se tiče marketa, ne bi trebalo da bude većih promena i oni će raditi uobičajeno. Međutim, Grad je dao preporuku za radno vreme. Dan uoči Sretenja, marketi moraju da budu otvoreni od 9.00 do 18.00. U četvrtak dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a u petak 16. februara prodavnice moraju biti otvorene najmanje od 9.00 do 12.00. Neće biti ni većih promena što se tiče radnog vremena tržnih centara.

PIJACE

TOKOM dva dana praznika prestoničke zelene pijace radiće uobičajeno, od 6 do 19 časova. Pijaca "Palilula" biće otvorena od 7 do 21 čas, pijaca "Dušanovac" na kojoj se obavlja prodaja robe iz vozila od 19 do 6 časova, dok će pijaca cveća "Krnjača" biti otvorena za posetioce od 8 do 19 časova. Beogradski buvljak "Miljakovac" radiće od 8.00 do 20 časova.

POŠTA

POSLOVNICA Glavne pošte u Takovskoj ulici tokom oba dana biće otvorena 24 sata. Šalteri na aerodromu "Nikola Tesla" radiće od 8.00 do 15 časova. Kako su najavili u JP "Pošta Srbije" biće otvorene i pojedine pošte u tržnim centrima, a nekoliko poslovnica u gradu dežuraće po skraćenom radnom vremenu od 8.00 do 15.00.

APOTEKE

KAO i uvek, tokom prazničnih dana pet apoteka "Beograd" biće otvorene tokom celog dana u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Ulici dr Đorđa Kovačevića 27. Kupci mogu očekivati i da će tokom dva dana praznika biti otvoreno još apoteka u različitim delovima grada.