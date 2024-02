POLAZNICIMA URUČENI SERTIFIKATI: Završeni besplatni IT kursevi za mlade u Obrenovcu

OPŠTINA Obrenovac organizovala je projekat "Mesto za mozganje i nove ideje" u sklopu kog su organizovani besplatni IT kursevi za mlade.

Polaznici kursa, koji su uspešno završili obuku, dobili su i sertifikate.

Mladi su bili u prilici da steknu znanja iz IT tehnologije i tako postanu konkurentniji na tržištu rada.

U opštini Obrenovac planiraju da organizuju još ovakvih programa zbog velikog interesovanja mladih.

- Zadovoljstvo nam je da su mladi zainteresovani za naše programe. Raznovrsnom ponudom nastojimo da odgovorimo na potrebe svih kategorija mladih sugrađana. IT kursevi su veoma posećeni, pa planiramo da organuzujemo okupljanja i edukacije za one koji su zainteresovani za ovu granu industrije - saopštili su u GO Obrenovac.