REKONSTRUKCIJA "TAŠA" KRAJEM JANUARA: U planu potpuna zamena bazenske tehnike posle više od dve decenije

REKONSTRUKCIJA otvorenog bazena na Tašu trebalo bi da počne krajem januara, potvrđeno je "Novostima" u Sportskom centru "Tašmajdan".

Foto Tanjug

U planu je potpuna zamena bazenske tehnike sa nadogradnjom školjke spoljnog bazena, koja je poslednji put menjana 2002. godine. Subvencija iz gradske kase za ovu investiciju iznosi 240 miliona dinara.

Najveći deo planiranog iznosa, oko 80 odsto namenjen je da se, posle 22 godine zameni zastarela i dotrajala bazenska tehnika. Takpđe, bazen će dobiti novi sistem za elektrolizu vode, jer je hlor davno zabranjen kao štetan za zdravlje.

- Sportski centar "Tašmajadan" će biti jedan od kompleksa za predstojeće Evropsko prvenstvo u plivanju, koje se održava od 10 do 23. juna u Beogradu - kažu u upravi SC "Tašmajda". - Ne verujemo da ćemo do tada uspeti da uradimo i nadogradnju školjke spoljnog bazena, tako da će biti korišćen za tzv. "warm up", zagrevanje takmičara. Dubina bazena je od 1.76 do 1.94, a potrebno je da bude dva metra.

Prošlog leta je raspisana javna nabavka jer, prilikom polsednje rekonstrukcije bazena, smanjena dubina tako da ne ispunjava uslove za održavanje međunarodnih takmičenja u vodenim sportovima u skladu sa FINA standardima. Zbog toga je neophodno uraditi nadvišenje postojećeg otvorenog bazena, ali u sklopu toga i obnovu bazenske tehnike.

Da podsetimo, rekonstrukcija otvorenog plivališta na "Tašu" završena je u leto 2020. godine. Tada je urađena sanacija školjke bazena, novo prohromsko korito prelivenih kanala i rasveta. Zamenjen je deo bazenske tehnike i sistema za preradu vode, uređen je parter, postavljeno više tuševa, sređeni toaleti, tribine i deo ispred njih. Sređivanje dečijeg bazena završeno je 2022. godine.