BEOGRAĐANI, DAJTE KRV: Evo gde narednih dana možete dati dragocenu tečnost

INSTITUT za transfuziju krvi poziva sve punoletne građane da daju krv, što mogu učiniti svakog radnog dana od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15 sati.

Foto: V. Ć.

Brojne akcije će biti organizovane i na terenu. U ponedeljak, 11. decembra, od 9 do 13 časova krv se može dati u Centru za kulturu u Sopotu, a od 10 do 14 sati na Učiteljskom fakultetu na Starom gradu. U utorak od 10 do 14 časova tranfsuziološki autobus će se nalaziti ispred Starog Merkatora.

Pozivaju se punoletni građani da u sredu, 13. decembra, daju krv u transfuziološkom autobusu, koji će se nalaziti od 10 do 14 sati ispred Opštine Zvezdara, dok se u četvrtak, od 9 do 14 časova akciji pridružuje i Dom kulture Barajevo.

U petak, svoju humanost moći će da pokažu studenti, jer će ekipa Instituta biti u Studentskom domu „4. april” na Voždovcu od 11 do 15 časova, a transfuziološki autobus u istom vremenskom periodu biće ispred Doma zdravlja u Požeškoj na Čukarici.

Građanima će biti omogućeno da daju krv i tokom narednog vikenda, 16. i 17. decembra, i to u subotu od 9 do 13 časova u „Point centru” u Kaluđerici i u nedelju od 13 do 17 sati ispred „Ada mola” na Čukarici.