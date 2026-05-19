DAČIĆ PORUČIO: Svi koji su doprineli privođenju 5 Srba u Gračanici biće gonjeni i sankcionisani

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će sva lica, koja su svojim činjenjem doprinela privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije.

-Povodom protivpravnog i neosnovanog privođenja petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije od strane Privremenih institucija samouprave u Prištini, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštava da će sva lica koja su svojim činjenjem doprinela ovom privođenju biti gonjena i sankcionisana u skladu sa zakonima Republike Srbije, istakao je Dačić povodom hapšenja petoro Srba nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Dačić je istakao da je MUP Srbije odlučane u nameri da svi odgovorni za ovaj antisrpski čin budu tretirani najstrože u skladu sa zakonima Republike Srbije, saopšteno je iz MUP-a.

U Gračanici je danas privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Rašić je nedavno optužio najveću srpsku stranku na KiM, Srpsku listu, za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice pred izbore za skupštinu porivremenih institucija 7. juna, tvrdeći da su pojedini Srbi zaposleni u institucijama Srbije dobili otkaz zbog, kako Rašić tvrdi, komunikacije sa njegovom strankom Za slobodu pravdu i opstanak.

Rašićevoj stranci Za slobodu pravdu i opstanak na poslednjim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija pripao je jedan mandat od 10 zagarantovanih srpskoj zajednici, a podaci centralne izborne komisije u Prištini pokazuju da je ta stranka značajan broj glasova dobila u albanskim sredinama, gde Srba nema u biračkim spiskovima.

(Tanjug)

