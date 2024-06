VUČIĆ O LETEĆEM TAKSIJU: Iako su mi se mnogi smjejali, to smo obećali i to ćemo da uradimo (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoreći o EKSPO 2024 rekao je da je kada je reč o letećim taksijima da su u toku konsultacije sa stranim kompanijama.

Foto: Printskrin RTS

- Od 2026. te kompanije će imati dozovole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudi i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da npreduju. Imećete 10 puta više dronova nego aviona, a 20 hiljada do 2035. po jednom stau takvih automobila koji će da lete iznad Beograda - rekao je on i dodao:

- Ne pričamo o bajakma, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smjejali to smo obećali i to ćemo da uradimo.