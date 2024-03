JUNAJTED MEDIJA NA APARATIMA: ODIHR poručio televiziji N1 da sprovede njihove preporuke

Finalni izveštaj Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima u Srbiji održanim decembra prošle godine, objavljen je 27. februara. Mediji u vlasništvu Junajted grupe potrčali su da izveštaj objave i pre samog ODIHR-a pa su to uradili dan ranije u svim svojim, 26. februara što nije desilo ni u jednoj zemlji u kojoj su posmatrani izbori.

Foto I. Marinković

Ono što ih je tada šokiralo jeste da se neke od preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornog procesa odnose upravo na njih. To ih je toliko ostavilo bez teksta, da su istoga dana, prema sopstvenom priznanju uputili pitanja toj instituciji ne bi li im te preporuke i pojasnila.

Tada predsednica Vlade, a danas predsednica narodne skupštine Ana Brnabić, održala je konferenciju za medije istog dana kada je i finalni izveštaj ODIHR-a objavljen. Ona je tada rekla da su članovi ODIHR-a ostali u čudu kada su videli da su neki mediji njihov finalni izveštaj objavili pre njih samih i da se su se sa takvim nečim po prvi put susreli tada. Ona je tokom obraćanja medijima istakla između ostalog i ono što je ODIHR napisao u svom izveštaju, a to je da se neke preporuke osim na vlast i same izborne aktere, odnose i na medije i to i na one koji se nalaze u okviru Junajted grupe.

Novinari Šolakovih medija i tada su pokušali ono što rade svakodnevno a to je da u potpunosti izvrnu stvarnost, te su svojim čitaocima i gledaocima predstavljali da u izveštaju ODIHR-a ne piše ono što piše i da piše ono što u stvarnosti ne piše. Tako su pokušali da demantuju Anu Brnabić da se neke preporuke odnose i na njih same, konkretno televiziju N1 sve vreme se nadajući da će im u tome pomoći odgovori ODIHR-a koje su željno iščekivali.

Međutim, danas se desilo nešto čemu se nikako nisu nadali, a to je da je konačno stigao odgovor ODIHR-a koji je rekao samo jedno – Ana Brnabić je bila u pravu, sprovedite naše preporuke.

Po tome koliko se trude da ova vest prođe u tišini i da je niko ne primeti, reklo bi se da im se odgovor ODIHR-a nikako ne dopada. U nastavku prenosimo njihovo pitanje i odgovor koji ih je zakucao:

N1: Predsednica Vlade u analizi izveštaja se fokusirala na United media za koju kaže da bi trebalo da sprovede preporuke pomenute u izveštaju. Kome su, dakle, upućene ove preporuke, državnim funkcionerima, opoziciji, privatnim mediima?

ODIHR: *Preporuke su upućene različitim stranama, pri čemu je većina usmerena ka vlastima da ih sprovedu prilagođavanjem zakona, prakse ili poboljšanjem nadzora. MEĐUTIM, POSTOJE I PREPORUKE ZA MEDIJE, KAO ŠTO JE PRUŽANjE NEPRISTRASNIH INFORMACIJA O UČESNICIMA IZBORA I OMOGUĆAVANjE BIRAČIMA DA NAPRAVE IZBOR BAZIRAN NA NEPRISTRASNM INFORMISANjU.*

Zašto ovim odgovorom sada ne počinju sve njihove informativne emisije? Zašto se ne organizuje otvoreni studio u kome će sada razni “objektivni” analitičari pozivati televiziju N1 da je za ovo društvo od krucijalnog značaja da te preporuke primene i da rade na njihovoj implementaciji? Da li će se političari iz redova opozicije složiti sa tim da N1 treba da pruži svojim gledaocima nepristrasne informacije?

Podsećamo, ODIHR je u izveštaju o izborima naveo da je televizija N1 dala negativan prikaz predsednika Srbije Aleksandra Vučića, vladajućih stranaka i vlasti. Informativni programi N1 su pokrivali predsednika u 23% svog ukupnog sadržaja, dok je u 55% tog sadržaja on predstavljen negativno! Vladajuća stranka bila je tema za televiziju N1 u 55% njihovog sadržaja, a od tog pokrivanja 60% je bilo u negativnom tonu.