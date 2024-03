VULIN: Vreme da mi dokažemo EU da nam je više stalo do prijatelja van EU, nego neprijatelja u EU

"PRIMAJUĆI takozvano Kosovo u Savet Evrope, Evropska unija je na prvom mestu pokazala svoj odnos prema Srbiji", poručio je Aleksandar Vulin reagujući na to što je Komitet za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope dao pozitivno mišljenje povodom zahteva Kosova da postane član te organizacije.

Foto Tanjug

- Za Evropsku uniju, Srbija je mala Rusija i velika smetnja i ništa što mi uradimo to neće promeniti. Evropska unija nam je još jednom dokazala da joj nije stalo do Srbije, zato je vreme da mi dokažemo Evropskoj uniji da nam je više stalo do prijatelja van Evropske unije nego neprijatelja u Evropskoj uniji - naveo je Vulin.