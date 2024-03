BRITANSKI MI-6 OKUPLJAO TERORISTE IZ TADŽIKISTANA: Eksperti u Moskvi otkrivaju kako su obaveštajne službe na Zapadu pripremale zlikovce

POSLE tvrdnji direktora Federalne službe bezbednosti Aleksandra Bortnikova da su u pripremi terorista za masakr u dvorani "Krokus siti hol" u Podmoskovlju bile umešane ne samo ukrajinske, već i američke i britanske tajne službe, oglasili su se i moskovski eksperti. Profesor Jurij Ždanov, doktor prava, kaže da mnogo govori već činjenica da su dvojica terorista putovala u Istanbul, gde su dobili instrukcije.

- Verskim fanaticima i ekstremistaima iz Tadžikistana odavno se bavi britanska služba MI-6. Britanci su 2018. godine formirali u Varšavi "Nacionalnu alijansu Tadžikistana" u koju su okupljeni preživeli teroristi Tadžikistanci, aktivni u Siriji. Nije isključeno da se i sada među uhapšenim teroristima Tadžikistancima pronađu oni povezani sa tom organizacijom - smatra on.

Ždanov podseća i da je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan bio u prijateljskim odnosima sa direktorom MI-6 Ričardom Murom, ambasadorom Velike Britanije u Ankari. A da je MI-6 imao veze sa islamistima govorio je i bivši rukovodilac te britanske službe do 2020. ser Aleks Janger. On je pričao britanskim novinarima da su njihovi agenti ulazili u rukovodstva islamističkih organizacija da saznaju imaju li planove za terorističke akcije u Britaniji.

Ždanov podseća da je u Londonu pre nekoliko godina bilo suđenje građaninu Švedske, Berlinu Gildu, o čemu je pisao list "Gardijan". Gildo je bio u logorima za pripremu terorista od avgusta 2012. do marta 2013. godine. Kasnije je ratovao u redovima "Fronta El Nusra" i učestvovao u terorističkim napadima. Na suđenju se, međutim, ispostavilo da je bio i agent britanske tajne službe, što su advokati koristili za njegovu odbranu.



- Treba sačekati rezultat istrage, na osnovu čega će se videti je li MI-6 direktno, ili indirektno, učestvovao u pripremi terorista za napad - kaže on.

Podsetio je i na pisma upozorenja ruskog diplomate Vitalija Čurkina od pre osam godina da se islamisti pripremaju u Turskoj. On je upozoravao da mogu da se prebace na teritoriju bivšeg Sovjetskog Saveza, pa i Rusije. Čurkin je naveo i da su turske službe na teritoriji Antalije organizovale grupe za vrbovanje ljudi koji dolaze sa teritorije bivšeg SSSR-a.

Poznati jevrejski general Jakov Kedmi kaže da neobrazovani teroristi iz Tadžikistana nisu sami mogli da pripreme i izvedu teroristički napad. Neko ih je za to pripremio. Kedmi je, inače, svojevremeno bio šef jedne od obaveštajnih službi Izraela, gde je došao sa prostora Sovjetskog Saveza.

- Prema tome kako su vrbovani teroristi, jasno je da su to učinili predstavnici ukrajinskih službi. Oni za diverzije i terorističke akcije pronalaze osobe koje su spremne da urade bilo šta da brzo dođu do novca. A to koje su još službe učestvovale i pripremi terorističke akcije treba da pokaže istraga - zaključio je Kedmi, koji ističe da su količinom municije pronađenom u "Krokusu" teroristi mogli da ubiju mnogo više ljudi.

Neviđeni prizori strahota JEDAN od rukovodilaca Moskovskog požarno-spasilačkog centra Sergej Kudra priča da su u dvorani "Krokusa" zatekli stravične prizore. U nekim od toaleta ljudi su pokušavali da odećom zatvore rupe kroz koje je ulazio dim. Mnogi su, prestrašeni od pucnjave, bežali u prostorije gde su mogli da se zatvore, ali su im požar i dim doneli smrt. - Već 21 godinu radim u spasilačkim službama. Učestvovao sam u raznim akcijama, ali ovo što sam video u "Krokusu" ni sa čim se ne može uporediti. To se ne sme ni zaboraviti, niti oprostiti - kaže Kudra.