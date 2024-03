ZA NAS SRBE SLOBODA JE VEĆA I PREČA OD VAZDUHA Vučić jasno: Uvek ćemo čuvati i odbraniti slobodu, nebo i zemlju svoje Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Kuršumliji i fabrici Složeni borbeni sistemi kazao i da je davanje statusa pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO tzv. Kosovu nije ništa posebno.

Foto: D. Zečević

- Pa ništa posebno. Kao da nije dosad bilo suštinski. Oni to vole kad su ovakvi datume. Za njih su datumi od značajni. Zato su oni one naše bednike naterali da isporuče Miloševića na Vidovdan. Zato su danas doneli odluku o Prištini kao pridruženom članu Parlamentarne skupštine NATO. Zato će opet da izaberu neki poseban dan kada će da ih prime u Savet Evrope, a sve to tobož provodeći sankcije protiv Prištine. Možete misliti, sankcije u kojima im daju viznu liberalizaciju, pridruženi član Parlamentarne skupštine NATO, to je još jedan stepenik više nego što su bili do sada. Teške te sankcije. I to vam samo pokazuje da su sve vreme radili kao uigrani tim, da su sve vreme radili zajedno. I da su samo glumili dobrog i lošeg policajca i ništa više od toga. Koliko god da smo mali, koliko god da nismo pametni, kako i koliko su oni pametni ipak idioti nismo. Ali živeće Srbija. Oni ne razumeju da je za nas Srbe sloboda veća i preča od vazduha. Veća i preča od svega i da ćemo uvek umeti da sačuvamo i odbranimo slobodu i svog naroda i nebo i zemlju svoje Srbije.

