"BEZ VOJSKE NEMA NI DRŽAVE" Vučić: Uzdamo se u vojničku tradiciju, i u hrabrost naših mladih

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za nas važno da znamo da "bez vojske nema ni države".

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Nekada smo plaćali ogromne sume novca i gajili ljude koji su živeli za to da dobro žive i uživaju, a kada bi se od njih nešto tražilo da učine, tražili bi izgovore da to ne urade. Ovi momci znaju da sutra bilo šta da se desi, da oni moraju da se odazovu na prvi poziv i da je moguće da izgube svoj život. Za to ih država plaća. Desetinama godina država ulaže u njih ogroman novac. Ali, kada ljudi imaju dobar životni standard pa makar i sa nešto nižom platu na nekom drugom poslu, zašto bi se izlagali riziku? Mi se uzdamo i u vojničku tradiciju, i u hrabrost naših mladih, pre svega momaka, ali i devojaka - rekao je on.