"SAMIT OD ISTINSKE VAŽNOSTI ZA BUDUĆNOST SRBIJE" Vučić: Nuklearna energija potrebna da ostvarimo veće stope rasta

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas na prvom Samitu o nuklearnoj energiji u Briselu, koji organizuju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Kraljevina Belgija, da je taj skup veoma važan i za Srbiju i ceo evropski kontinent, jer nam je svima potrebno više energije kako bismo mogli da ostvarimo veće stope rasta i da realizujemo velike planove u budućnosti.

Foto: Novosti

- Ne možemo naučiti puno od Srbije po ovim pitanjima, zato što nakon raspada bivše Jugoslavije nismo imali iskustva sa nuklearnom energijom, ali verujem da je ovaj samit od istinske važnosti za budućnost moje zemlje, kao i za budućnost celog evropskog kontinenta - rekao je Vučić, koji je bio među prvim govornicima na prvoj sesiji Samita koji je predviđen za govore nacionalnih lidera.

On je istakao da je taj samit važniji od mnogih drugih foruma i sastanaka na kojima su evropski lideri.

- Zašto verujem da je ovo veoma važan samit? Zato što smo svi spremni da diskutujemo o velikim planovima, velikim stvarima u budućnosti i koje su dobre za budućnost, ali ne znamo kako da ih sprovedemo. Kao prvo, rekli smo sebi da moramo barem da udvostručimo proizvodnju naoružanja i prateće opreme. Zatim moramo da poboljšamo naš rast, jer su na evropskom kontinentu stope rasta tako male - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je poručio da treba videti kako da se dođe do većeg broja malih modularnih reaktora za upotrebu nuklearne energije.

Kako je rekao, na tom putu imamo tri problema.

- Prvi problem jeste da, barem u mojoj zemlji, nemamo potrebno znanje o korišćenju nuklearne energije i ne znamo kako ćemo obezbediti to znanje i te ljude. Druga stvar jeste kako ćemo finansirati sve ove projekte. I mogu vam reći unapred da smo mi zaista zainteresovani da dobijemo bar četiri mala modularna reaktora koji će zameniti 250 MW. Ne znamo kako ćemo to uraditi, kako ćemo to finansirati zato što je to oko 7,5 do osam milijardi evra - naveo je Vučić.

Predsednik je rekao da će Srbija u svakom slučaju biti spremna da značajno učestvuje u tome, ali da moramo da dobijemo neku vrstu podrške od vodećih država EU.

- Treća stvar jeste da će nam uvek biti potrebno da promenimo stav naših ljudi. To nije jednostavno, ali spremni smo da to uradimo, što znači da se nećemo samo prilagoditi, već da ćemo morati i da promenimo naš zakonodavni okvir i uradićemo to. Na kraju, ako budemo imali nastavak užasnih bezbednosnih situacija, to jest različite vrste ratova u svetu, moje pitanje je - ko će to finansirati, kako ćemo obezbediti veće stope rasta i proizvoditi više vojne opreme nego što smo to pre radili - naglasio je Vučić.

Istakao je da je zato uveren da je upotreba nuklearne energije korisna, ali i izrazio uverenje da će zemlje poput Srbije dobiti dosta podrške na tom putu.

- Naročito po pitanju znanja kada je reč o Srbiji, podršku od domaćina skupa IAEA, ali i od svih drugih. Gospodine (direktore Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano) Grosi, molim vas posetite Beograd što je pre moguće - uvek ste dobrodošli i hvala vam što ste me saslušali - rekao je Vučić.

Otvaranju samita prisustvovali su i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, predsednik Srbije Vučić, predsednik Rumunije Klaus Johanis, premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Češke Petr Fijala, premijer Mađarske Viktor Orban, premijer Holandije Mark Rute, premijer Poljske Donald Tusk, premijer Slovenije Robert Golob i premijer Švedske Ulf Kristerson, ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani.

Samit dolazi nakon istorijskog uključivanja nuklearne energije u Globalnu analizu dogovorenu na konferenciji UN o klimatskim promenama (KOP28) u Dubaiju u decembru prošle godine, koja je pozvala na ubrzanje njenog korišćenja zajedno sa drugim izvorima energije sa niskim sadržajem ugljenika.

BONUS VIDEO: SRDAČAN POZDRAV VUČIĆA I MAKRONA: Susret dva predsednika na Samitu o nuklearnoj energiji