ZAVRŠENA SEDNICA SKUPŠTINE: Brnabić nova predsednica parlamenta, opozicija bacala papire i lupala po klupama (FOTO/VIDEO)

POSLANICI Skupštine Srbije danas su na konstitutivnoj sednici izabrali predsednicu Narodne skupštine.

Završena sednica

- Ne razumem zašto lupaju o klupe, obzirom da nisu učestvovali u konsultacijama koje su trajale tri dana. Stekla sam utisak da nisu zainteresovani za mesta potpredsednika i radna tela. Trudiću se da predloge opozicije uvažim u najvećoj meri kada se poslanici odazovu konsultacijama - kazala je Brnabić.

Brnabić je zatim zaključila prvu sednicu Narodne skupštine u četrnaestom sazivu.

- Smatram da smo uradili važan posao za građane Republike Srbije. Sutra ću nastaviti sa radom i sazivaću na kolegijum predstavnike svih poslaničkih grupa.

Glasanje o povredi Poslovnika

Skupština je pristupila glasanju o povredi Poslovnika koju je predložio Miroslav Aleksić, a za koju je glasalo samo nekolicina poslanika. Zatim se pristupilo glasanju o povredi Poslovnika koju je predložio Marjan Rističević, ali je za ovo glasalo samo par poslanika.

Glasanje o ostalim predlozima

Šesta tačka ticala se izbora stalnih delegacija NS u međunarodnim institucijama i parlamentarnom forumu Republika Srbija-Republika Srpska. Oba ova predloga izglasana su većinom.

- Prvi put da čujem da ja koja se nisam pomerila iz skupštine i pokazala poštovanje prema građanima, da mene treba da bude sramota, a oni koji se nisu odazvali kon njih ne treba da bude sramota. Poručila bih svima da ćemo kroz kon rešiti sve stvari. Ali kada se oni ne odazovu, skupština će u interesu svih građana Srbije doneti odluke - rekla je Brnabić.

Izbor članova i zamenika članova odbora skupštine

Peta tačka denvnog reda je izbor članova i zamenika članova odbora skupštine.

- Hvala vam što sada ne želite da zadržavate rad parlamenta - izjavila je predsednica ironično obzirom na neprestano lupanje o klupu od strane opozicije.

Za je glasalo 155 poslanika.

Imenovanje generalnog sekretara

Naredna tačka dnevnog reda bilo je imenovanje generalnog sekretara za kog je kandidovan Srđan Smiljanić. Za njega je glasalo 148 poslanika.

Izabrani potpredsednici skupštine

Za sve kandidate za potpredsednike glasalo je 155 poslanika. Nakon glasanja, usledio je aplauz većine u parlamentu spram buke koju prave opozicija.

Brnabić o neredu koji pravi opozicija: Da ste pokazali zrno ove energije na konsultacijama, lako bismo se dogovorili

- Nema razloga, zaista. Da bi građani Srbije razumeli zašto u ovom trenutku skupština izgleda ovako. Tri dana su trajale konsultacije za radna tela i izbor potpredsednika. Nijedna od ta tri dana se ovi poslanici nisu pojavili na konsultacijama. Svi predlozi koji su došli od strane opozcije koja je došla, mi smo prihvatili. Samo da ste pokazali mrvu poštovanja da se odazovete na konsultacije. Mogli smo da se dogovorimo civilizovano. Nažalost cilj im je da se pravi cirkus u skupštini. Da ste zrno energije pokazali na konsultacijama kao sad lako bismo se dogovorili - izjavila je Brnabić.

Opozicija "divlja" po parlamentu prilikom glasanja za izbor potpredsednika

Prilikom glasanja o predlogu da se glasa javno za izbor potpredsednika, opozicija koja se vratila na sednicu, krenula je sa "divljanjem".

- Da li ste bili zainteresovani za konsultacije i po pitanju predsednika i potpredsednika parlamenta? Ne. Pošto niste ni bili prisutni, ta tema je završena - rekla je predsednica skupštine.

Opozicija se novoj predsednici skupštine obratila uvredljivim rečima, a zatim su počeli da udaraju poslovnikom po poslaničkim klupama kako bi ometali rad sednice.

Ćuta je nakon toga bacio hrpu papira ka stolu predsednice Brnabić. U Skupštini su i pripadnici obezbeđenja.

Izbor potpredsednika

Brnabić se zahvalila na poverenju i počela da predsedava Narodnom skupštinom. Tom prilikom ona se obratila poslanicima iz opozicije.

- Niste se udostojili da budete prisutni tokom glasanja. Zaključujem pretres. Stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština ima 6 potpredsednika. Mislim da u parlamentu trebaju biti dva potpredsednika iz opozicije.

Za kandidate potpredsednika kandidovani su: Sandra Božić, Edin Đerlek, Marina Raguš, Jovan Janjić, Elvira Kovač i Snežana Paunović.

Završeno glasanje - Ana Brnabić predsednik Narodne skupštine

Ana Brnabić proglašena je predsednicom Narodne skupštine. Za nju je glasalo 153 poslanika od 158 prisutnih poslanika.

Glasanje o izboru predsednika parlamenta

Predsedavajući je utvrdio listu kandidata za predsednika NS na kojoj se nalazi samo Ana Brnabić. Radenović je predložio da glasanje bude javno, prozivkom narodnih poslanika, a sa tom odlukom se složilo 154 poslanika.

Prilikom glasanja opozicija sa liste "Srbija protiv nasilja" napustila je sednicu Narodne skupštine.

Zaključen pretres

Predsedavajući je zaključio pretres i objavio da će glasanje o predsedniku NS početi za 10 minuta.

Završne reči Jovanova

Jovanov je istakao da nije bilo pomaka u prethodna dva dana, obzirom da se opozicija nije dotakla tačke dnevnog red već su se prepričavali isečci iz novina.

Orlić poručio opoziciji: Uz šampanjac ste slavili poklanjanje Maršalata Amerikancima

- Ne znam šta bih rekao. Još jednim odvratnim obraćanjem prema čoveku koji zaslužuje poštovanje. Ovo je slika i prilika kako vodite svoju politiku. Ovo što ste uradili niste mogli preciznije da pokažete. Naravno da nema nesreće u ovoj zemlji koju nisu zloupotrebili, ali su pokazali da je njihovo suštinsko ime "Nasilje protiv Srbije". Znaju ovi ljudi u našoj zemlji ko je razorio sve i zato nisu glasali za njih. Utvrdili smo, odgovaraju vam rezulatati izbora samo za neke stvari za koje ste zadovoljni - rekao je Orlić i pomenuo izveštaj ODIHR-a i kampanju dehumanizacije prema Aleksandru Vučiću koju je opozicija sprovodila.

- Vi ste poklonili zgradu Maršalata i ovako ste slavili, a onda ste i ponizili našu vojsku koja je morala ruševine da očisti da biste dali Amerikancima na poklon. Slavili ste to uz šampanjac.

- Ana je pokazala da je spremna za dijalog, a koliko će on imati smisla sa vama koji dijalog vidite pesnicama i ciglama, ne znam. Zato ste tu gde jeste, gde je narod odlučio, vi ste tu u dubokoj kaljuzi i na marginama.

Ćuta vređao predsedavajućeg Narodne skupštine

Aleksandar Jovanović Ćuta vređao je predsedavajućeg Radenovića uz reči "sram vas bilo" zbog toga što navodno nije dao reč jednom poslaniku.

Brnabić odogovorila Ponošu: Vi nemate dostojanstvo prema ljudskom životu

- Da li postoji smrtni slučaj u ovoj zemlji koju vi ne vidite kao vašu političku šansu? To je skandal. I ako vi mislite da to na bilo koji način doprinosi dostojanstvu skupštine, onda mi imamo drugačije viđenje. Ne postoji zemlja u kojoj kada se to desi, opozicija kritikuje Vladu. To su ljudi koji razumeju dostojanstvo parlamenta i ljudskog života. A vi nemate dostojanstvo prema ljudskom životu. Toliko imam da kažem vama i vašoj politici - rekla je Brnabić nakon izjave Ponoša.

Jovanov Aleksiću: Ko ste vi da vam se iko obraća?

Nakon izlaganja Miroslava Aleksića koji je govorio da aktuelnu vlast zanima samo interes i da mu se pojedini članovi SNS-a obraćaju po hodnicima skupštine, oglasio se Milenko Jovanov koji je izjavio:

- Naravno da ideolog koji je obrazovan, normalno da proziva nas da smo ovde iz interesa. Ono kako je radio, kad je mogao da pokaže svoje poštenje, videli smo šta je radio sa tastom. Kada lažete morate da vodite računa. Ko ste vi da vam se iko obraća? Vi ste pocepali stranku koja vam je davala hleb. Vama neko da se javlja?

Komlenski opoziciji: Niste dali kandidata, pa sad sedite u ćošku i kukate

Poslanik Komlenski rekao je da su neki poslanici položili zakletvu UČK, a da su drugi na to aplaudirali.

- Da li su oni imali pravo da sede ovde obzirom da zakletvu nisu položili u sali, nego u holu. Da li im je to bilo primerenije obzirom što su to izveli između dva toaleta, ne znam. Oni nisu imali hrabrosti da predlože svog kandidata za predsednika NS. Ovako sad sede u ćošku i kukaju i skupljaju pare da Aida Ćorović ne ide u zatvor. Umesto da skupe pare za neku dobrotvornu organizaciju oni ih daju za zlotvora. Oni imaju dominatnu ulogu u svim njihovim medijima, ali boga mi i ovim našim. Suludo je govoriti o 40.000 dovedenih birača, pa to je nemoguće videti. To je kolona autobusa. Šta vi hoćete? Ja samo čekam kada će oni reći da je 1950. Obrenovac iz Valjevskog sreza prebačen u beogradski okrug i da za to optuže. E još samo to da čujemo. Ako mi vama koji ste umislili da ste face jer živite u krugu dvojke, ne sporimo pravo da odlučujete nemojte više da se glupirate. Smešni ste. Teško vam je da isporučite ono što je plaćeno od Kurtija. Okrenite se brizi o građanima Srbije, jer mi nemamo taj luksuz da gubimo vreme na ovaj cirkus - izjavio je poslanik.

Orlić poručio Mariniki: Vratite svih 619 miliona narodu

Marinika Tepić iznela je niz gnusnih laži na račun Ane Brnabić i njene porodice, a na to je reagovao poslanik Vladimir Orlić.

- Razumeli ste šta je najveći greh Ane Brnabić. Što je raskrinkala laži o Kovinu. Ali evo imate Borislava iz Novog Sada koji se prebacio u Beograd da bi bio odbornik. To su fantomi koje smo locirali. Što se tiče vraćanja ukradenih para, ništa vas ne sprečava da 619 miliona evra koje je zgrnuo vaš tajkun podelite narodu od kojeg ste ukrali.

Jovanov poručio Parandiloviću: Hrani kuče da te ujede

- Imali smo priliku da vidimo još jednog fasntoma. Bio je prijavljen u Priboju i sad na Čukarici u stanu koji je dobio zahvaljujući SNS-u. Hrani kuče da te ujede - izjavio je Jovanov.

- On u svom Priboju ne može da dobaci neki rezultat. On je slika i prilika "Srbije protiv nasilja". Mi ćemo biti pristojni i smireni. A da vidite kako beži po Knez Mihajlovoj od poverioca videli biste o kakvom junaku je reč.

Orlić o izlaganju Parandilovića

- Sad je Srbija mogla da vidi sve. Ovo prostačko ponašanje i nepristojno obraćanje Radenoviću. Jer to neko rekao ko je njemu ravan, ko ima trnku kulture. Ovo je vaše pravo lice. Kad kažemo nasilnici, pokazali ste na šta se to odnosi. Pogledajte, svi oni koji su na ovo aplaudirali pokazali su svoje pravo lice. Ono što kažete nama ne može da bude odvratnije od onog što ste sad pokazali - izjavio je poslanik Orlić.

Parandilović vređao Radenovića

Miloš Parandilović iz koalicije Srbija protiv nasilja zgrozio je svojim obraćanjem predsedavajućem Stojanu Radenoviću.

On je uzeo reč i počeo da viče na Radenovića, obraćajući mu se bez trunke poštovanja, sa “ti”, preteći mu kako on nema pravo da njega prekida. Parandilović je radio i ono po čemu je koalicija Srbija protiv nasilja poznata, a to je udar na porodicu političkih neistomišljenika, te je vređao i unuke Stojana Radenovića.

- Vi treba da pognete glavu, i vi i vaši unuci koji će vas se stideti. Što si u poznim danima svog života dozvolio sebi da sediš tu kao mapetovac i određuješ konce da priča a ko neće da priča i da braniš mafiju - divljački je urlao Parandilović.

Brnabić: Vi ste tražili da se mediji privatizuju

Nakon izlaganja poslanika iz Zeleno-levog fronta Bogdana Radovanovića, oglasila se Ana Brnabić.

- Lokalni mediji su privatni i da vas podsetim da ste svi vi tražili punu privatizaciju medija. Ako su privatni mi ne utičemo na uređivačku politiku, kao ni vi. Šta je na lokalnim medijima to je pitanje za njihove vlasnike, a vi ste tražili privatizaciju. Što se tiče držanih medija, ako pročitate izveštaj ODIHR-a stoji da su svi nacionalni mediji poštovali zakon i da je "Srbija protiv nasilja" dobila veću predstavljenost - rekla je Brnabić.

Predsedavajući Radenović o "izbornoj krađi"

- Još jedan dokaz da izbori nisu pokradeni je i to da su oni u Evropi pokazali bilo koji dokaz, imali bismo razne deklaracije. Jasno je svima, pa čak i njima. Proučavaće se u budućnosti. Jedna opcija ne može da pobedi i sada izmišlja. To je fenomenologija za proučavanje - rekao je predsedavajući.

Jovanov oštro po opoziciji: U danima velike tuge u maju vi ste igrali Makarenu

- U danima velike tuge u maju vi ste igrali Makarenu. Svađali ste se ko će voditi Anketni odbor. Pa ste onda otišli da taj odbor i svađali se ko će da predsedava i zgadili ste roditeljima ubijene dece sve rekavši da nemaju tapiju na bol. I vi ćete da nam kažete nešto. Evo još jednog paradoksa. Kažu da su pokradeni izbori. Milion ljudi je glasalo za vas, a na skup vam dođe hiljadu ili dve. Znači ni oni veruju da su izbori pokradeni. Znači čak i vaši birači ne misle tako. Celu državu držite kao taoce da se ne bi pisalo o njihovoj nesposobnosti. Odbijaju da shvate da je pre 12 godina narod glasao drugačije, da su se razočarali i sada glasaju za nas. Oni te ljude nazivaju sendvičarima, botovima.. I onda se čude što ne mogu da pobede. Ne postoji način da vas neko postavi na vlast sem građana - izjavio je Jovanov.

Brnabić: Ako kažete da su izbori pokradeni, vi kažete da su vaši posmatrači budale

Brnabić je ponovila činjenice koje se tiču izbornog procesa. Ona je iznela brojke o posmatračima, članovima biračkog odbora...

- Svi zapisnici su potpisani. Ako kažete da su izbori pokradeni, vi kažete da su vaši posmatrači budale, a valjda nisu. Oni su potpisali zapisnike i stoje iza toga. jedinstven birački spisak postoji, a nije ga bilo u vreme vaše vlasti upravo da bi mogli da manipulišu izborima. Danas taj spisak postoji na sajtu MDULS i ažurira se na svaka tri meseca. Što se tiče istrage, ova zemlja ima svoje institucije u kojima učestvujete i vi. Ja ću sutra kao predsednica NS poštovati institucije ove zemlje.

Milojičić: Građani Srbije ne zaslužuju da im Đilas

Milojičić je rekao da je predsednik izvršnog odbora stranke Pavla Grbovića bio savetnik Aljbina Kurtija.

- Građani Srbije ne zaslužuju da im Đilas govori o lopovluku i da im Marinika Tepić govori o poštenju.

Radenović pročitao obaveštenje o radu skupštine

Predsedavajući je pročitao obaveštenje u kom se kaže da će raditi i nakon 18 časova zbog potrebe da NS što pre donese akte iz dnevnog reda sednice.

Grbović vređa i ismejava predsedavajućeg

Poslanik Pavle Grbović iskoristio je početak svog izlaganja kako bi vređao predsedavajućeg i njegovo vođenje sednice, a zatim ga i ismevao.

Marković opoziciji: Nećemo vam biti džak za udaranje

Poslanik Aleksandar Marković je istakao da do sada nisu čuli nijedan argument zašto Ana Brnabić ne treba da postane predsednica Narodne skupštine.

- To da vam mi budemo džak za udaranje i da ne očekujete odgovor sa ove strane, toga neće biti. Kao apsolutni pobednici izbora koji su bili slobodni, fer i pošteni izlazimo sa Anom Brnabić kao kandidatom. Za nju neće glasati oni kojima je važnije mišljenje Viole ili bilo kog drugog albanskog lobiste nego mišljenje srpskog građanina. Čak ni oni koji su tobože nacionalno orijentisani šetaju ruku pod ruku sa onima koji bi momentalno predali KiM. Kratak je put od nacionaliste do "Žena u crnom". Nema tu ni politike ni program, njih je spojila jedna jedina stvar a to je mržnja prema Aleksandru Vučiću - rekao je Marković.

Jovanov: Isporučili ste ceo državni vrh Hagu - To je izdaja

Milenko Jovanov uporedio je plate i penzije sada i u periodu kada je opozicija rukovodila Srbijom, a zatim se nadovezao na temu KiM.

- Pričali ste da će svi priznati nezavisno Kosovo. Ko je to uradio? Niko. Jako oštro sudite, a kako biste sudili onima koji su ceo vojni i policijski vrh isporučili Hagu? Jel to izdaja ili nije? Isporučite sve generale koji su branili KiM i ceo politički vrh i to ne može da se meri. Tražite proglašenje okupacije KiM, to je ulazak u rat. Pogledajte to licemerje. Oni bi da proglase okupaciju, da prekrste ruke i da vide šta će da se desi. I da čekaju da im Vučić to reši. Za njih su Kipar i Srbija u istoj geopolitičkoj poziciji. Ali vas briga, imate rezervne zemlje u koje bi pobegli dok bismo mi ostali - rekao je Jovanov.

Orlić: Vučić je svetu rekao ono što vi niste mogli ni u četiri zida

Posle govora Zorana Sandića, Orlić je rekao:

- Svašta čusmo. Koju god hoćete temu, sve je bolje sad. Od poljoprivrede, do novih radnih mesta... Smeta vam veštačka inteligencija, nove tehnologije, a to će da obezbedi nova radna mesta. A što je problem da Srbija to ima? Sve ono što je dobro za Srbiju vezuje se za Aleksandra Vučića, a vaš je poraz.

Orlić je podsetio na agresiju koju opozicija sprovodi.

- Zna se ko nasilje sprovodi. Sve što ste mogli prodali ste.

- Videće istorija sve. Vučić je rekao svima ono što vi njima niste mogli ni da zucnete ni u četiri zida. A kako će vas istorija da pamti?

Jovanov o kampanji i "građanskim vešanjima"

Nakon izlaganja Roberta Kozme iz Zeleno-levog fronta koji je govorio o "izbornoj krađi", Jovanov je rekao:

- Ponovo nam drže predavanje o fantomskim biračima oni koji kad bi se osvrnuli preko desnog ramena video bi fantomskog birača koji je iz Vranja došao u Beograd. Sav ovaj haos u skupštini i u gradu koji pravite hoćete da pokažete da treba da dođe neko spolja da zavede red. Što se tiče rezolucije EP, zanimljiva rezolucija koja želi otpriznavanje Kosova.

- Oni ne mogu da shvate da stranka od 700.000 članova ima svoje spiskove, a pričaju da su spiskovi stanara. Oni pričaju šta hoće, da bi mogli da prave ta njihova "građanska hapšenja", da bi verovatno posle mogli da vrše i "građanska vešanja". Zanimljivo je da se pojavio i neki Dragutin Milošević, koji je sugrađaninu gurao pištolj u usta. To su ti borci protiv nasilja, koji su sada otišli u Beč da traže podršku za nove rezolucije - rekao je Jovanov.

- Leks specijalis možete da dobijete kad budete imali 126 poslanika koji će za to glasaju. Ovde to nećemo izglasati. Mislim da nikome ne pada na pamet da vam da dva ministarstva. Jedino možete da trčite kod ovih vaših u EP koji će da kažu da moramo da vam damo dva ministarstva, a toga nema ni na kugli zemljajskoj - izjavio je Jovanov.

Macura: Tražite međunarodnu istragu, a izbori vam dobri da prihvatite mandate

- Primetila sam u ova tri dana da zaplićemo jezikom kada se obraćamo poslanicama. Bilo bi dobro da se u budućnosti sa poštovanjem obraćamo ženama. Zašto se ne bi obraćali političarkama u ženkom rodu? - upitala je Macura i podsetila da NS nije ni u jednom trenutku suspendovala Zakon o diskriminaciji žena.

Ona se zatim obratila predsedavajućem rekavši da je uvredljivo kako se pojedini poslanici obraćaju prema njemu pripisujući mu razne dijagnoze.

Dodala je da će pozicija buduće predsednice NS biti jako teška.

- Želim da kažem da mi je jako teško i žao da i parlamentarne političke grupacije se nisu osvrnule na martovski pogrom. Prvo što se radi o jednoj godišnjici koja je "okrugla". Moram da vam kažem da se nijedna nije prema pijatetu prema žrtvama osvrnula na to - izjavila je poslanica Macura, a zatim je pročitala podatke o žrtvama ovog pogroma.

Poslanica se osvrnula i na rezoluciju EP.

- Naše političke razmirice u okviru naše zemlje su nešto sasvim drugo u odnosu na ono kad napustimo državu i predstavljamo je u inostranstvu. Nikada se nije desilo da se ovoliko lobira iz jedne države o rezoluciji EP. Hteli su da izazovu međunarodnu istragu. Kako mislite da neko ozbiljno shvati to što tražite međunarodnu istragu, ali su izbori bili dobri da bi prihvatili mandate.

- Nadam se da ovaj parlament ima snage da reši političke krize na miran način - kazala je Macura i dodala da će najveći izazov biti sprečavanje nasilja, te se osvrnula na majske tragedije.

- Politička zloupotreba toga je bila besramna, a to je rezultiralo njihovim još gorim rezultatom. Nadam se da godišnjica neće biti ponovo zloupotrebljena - izjavila je Macura i podsetila se prvog susreta i saradnje sa Anom Brnabić.

- Ona je učinila sve što je u njenoj moći da se reše svi problemi. Nije imala krupnu političku korist od toga, ali je stavila javni interes ispred svog interesa. Koliko je to u momentima bilo izazovno, jeste i zato što je pomogla da se određene odluke Ustavnog suda bolje primene. Ta odluka se odnosi na prava roditelja dece sa invaliditetom - kazala je ona.

Macura je istakla da se nada da će Ana Brnabić voditi parlament, i da se nada formiranju kvalitetne ženske grupe u Skupštini koja će se baviti važnim društvenim problemima.

- To su akušersko nasilje, nasilje u porodici, važnost imunizacije. To su sve teme koje su važne za sve žene u Srbiji, i nadam se da će ovaj parlament oslikavati volju građana Srbije - zaključila je Macura.

Jovanov o rezoluciji EP

Milenko Jovanov je rekao da je strašno da neko ponovo u skupštini preti rezolucijama Evropskog parlamenta.

- Poređenje sa ultimatumom Austro-ugarske postoji, zato što ste tražili da se omogući rad istražnih komisija. Dakle vi tražite da država Srbija ukine deo svog suvereniteta, i da stranci vrše istrage u Srbiji. To je tražila i Austro-ugarska, čak i manje od onoga što traži opozicija danas - rekao je Jovanov.

Predsednik poslaničkog kluba SNS kaže da je to ustvari neuporedivo gore.

- Rezolucije EP apsolutno nisu obavezujuće. Znači oni odlaze tamo, vuku za rukav evroparlamentarce, pljuju po Srbiji iz razonode. To nema apsolutno nikakvu težinu, to niko drugi neće da primeni - rekao je on.

Podsetio je i da isti taj Evropski parlament glasao o rezolucijama protiv SPC, kao i za prekidanje subvencija i pomoći Srbiji ako ne uvede sankcije Rusiji.

- U januaru prošle godine su tražili prekid pristupnih pregovora sa Srbijom zbog saradnje sa Dodikom. Dakle, to rade njihovi lobisti, bez njih. A sada su im dali novu municiju da udaraju na Srbiju. E sada da vam kažem, nađite i mačka o čiji rep ćete da okačite te rezolucije - kazao je Jovanov.

Brnabić: Nije vas sramota da u Skupštini pričate isto ono što priča i Aljbin Kurti

Ana Brnabić je rekla da pored toga što napadaju nju u Skupštini, opozicija napada i Srbe sa Kosova i Metohije.

- Ja ne verujem da vas nije sramota, da vi u Skupštini pričate isto ono što priča i Aljbin Kurti. Pružam ruku i spremna sam da razgovaram, ali ću uvek ovde jasno odgovoriti na antidržavnu politiku - rekla je ona.

Ana Brnabić je poslanici Pokreta Srce Tijani Perić Diligenski poručila da joj očigledno nije bilo dovoljna jedna Rezolucija Evropskog parlamenta.

- Molili ste po Briselu da se prihvati rezolucija kojom se ukida suverenitet naše zemlje, da bi EP parlament mogao da suspenduje naše zakone. Nije vam to bilo dovoljno, nego danas, u srpskom parlamentu, pretite novom rezolucijom EP. Ja imam prijatelje u Evropskom parlamentu, ali ni po čemu, ni danas niti će ikada, Evropski parlament biti iznad srpskog parlamenta - poručila je Ana Brnabić.

Ona ističe da u EP neko o Srbiji misli dobro, a neko loše.

- Neki, ovi koji su izgurali rezoluciju, vaši prijatelji, i prijatelji Aljbina Kurtija. Rezolucije EP za mene kao narodnu poslanicu, nadam se sutra kao predsednicu NS, ne da nisu obavezujuće, nego me apsolutno ne zanimaju. Ne pretite time srpskom parlamentu - poručila je ona.

Pastor: Saradnja SVM i SNS donela mnogo dobrog i Srbima i Mađarima

Poslanik SVM Balint Pastor poručio je poslanicima opozicije da ne želi da bilo ko uvlači Mađare u konflikt.

- Kada bismo se bavili time ko je šta govorio pre 15 godina, i o vama bismo mogli svašta da kažemo. Saradnja SVM i SNS je donela mnogo dobrog i Srbima i Mađarima. Postigli smo istorijsko pomirenje, i o tome smo pričali i u prošlom sazivu - kazao je Pastor.

On ističe da je SNS bila spremna na hrabre korake, na koje opozicija, kada je bila vlast, iz kukavičluka nije bila spremna.

Jovanov poručio Ćuti: Nadam se da nećete da vadite i moju sliku iz novčanika

U nastavku rasprave, poslanik Jovanov je poručio Aleksandru Jovanoviću Ćuti da se nada da neće sada vaditi i njegovu fotografiju iz novčanika.

- Samo nemojte moju sliku da nosite molim vas. Zašto bagujem? Zato što nisam pio vinjak. Povedite računa o rečniku. Gde sam bio pre par nedelja? Išao da obiđem Rubin u Kruševcu. Kažu da će da te stave kao maskotu na vinjak - rekao je Jovanov.

Miloš Vučević je odgovorio Borislavu Novakoviću: "Od vas su svi pošteniji"

Miloš Vučević je rekao da se javio za reč pošto ga je "prozvao" Borislav Novaković.

- Svi koje ste pomenuli su čestitiji i časniji od vas. Sedite, što ste nervozni, nije ovo folklor pa da se držite za struk. Od vas su svi pošteniji, jer vi ste krali budžetske pare, i pobegli od odgovornosti - kazao je Vučević.

On je rekao da je Novaković najveći kriminalac Novog Sada.

- Plakao si pred ambasadama, šest godina nisi išao na posao, a primao si platu. Ja čestitam Ani Brnabić, bila je odličan premijer, a biće i odličan predsednik Skupštine - dodao je Vučević.

- Čestitam Ani Brnabić bila je sjajan premijer i biće odlična predsednička skupštine

Jedinstvena Srbija podržava Anu Brnabić - ona ima veliko iskustvo i kredibilitet

Zagorka Aleksić sa liste Dragan Marković Palma - Jeinstvena Srbija kazala je da će ta lista glastai za Anu Brnabić, jer ona ima veliko političko iskustvo i kredibilitet.

- Ona ima i mnogo i hrabrosti, a to je jasno ako pogledamo sa čim su se suočavale njene vlade-

- Potrebno je smirenje tenzija i nama je drago što je ona izrazila spremnost za dijalog kao i smirenje tenzija u samom parlamentu.

Aleksić je ukazala i na jedan, kako je rekla, vrlo opasan događaj koji se pored tribine u Dubrovniku, odigrala u Zagrebu je je održan skup o ulozi Srpske pravoslavne crkve na političke tokove u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj juče danas i sutra.

-To je sraman napad na SPC i državu Srbiju, kazala je ona.

Brnabić o izlaganju Željka Veselinovića: Sram vas bilo

Ana Brnabić je rekla da je ne zanima Željko Veselinović, i da je on o sebi sve rekao.

- Mene zanimate vi ostali, koji sedite pored njega. Niko vas ne tera da me volite, ali vi podržavate čoveka koji je jednoj ženi rekao da želi da tu ženu neko više meseci siluje u rijalitiju. Vi sedite pored takvog čoveka. Time vi podržavate takvo ponašanje. On me ne zanima, vi me zanimate. I sve žene koje su pristale da budu na listi licemernog naziva Srbija protiv nasilja, a na kojoj je takav čovek - kazala je ona.

Brnabićeva je podsetila i da je Veselinović rekao da je Vučić "dogovorio da ga linčuju u Srebrenici".

- Sram vas bilo, to je bio pokušaj ubistva predsednika. Pljunuli ste u lice celoj zemlji, sram vas bilo - ističe Ana Brnabić.

Vladimir Orlić odgovorio Veselinoviću

Poslanik Vladimir Orlić komentarisao je uvrede koje su predstavnici opozicije uputili Ani Brnabić.

- Da li vas nije sramota? Da li vas nije sramota ovog kukavičkog bednog govora? Gde je junaštvo, gde je izvinjenje. Gde je trunka časti ovih što sede oko vas. Da li ovo podržavate? Jel to zajednički moral, borba protiv nasilja. Ovde nema ništa ljudsko - poručio je Orlić Željku Veselinoviću.

Vladimir Orlić je podsetio i šta je Željko Veselinović 2018. godine pisao o Ani Brnabić, nazivajući je fikusom, lezbijkom, i pozivajući na njeno silovanje.

Rističević o povredi poslovnika

Marijan Rističević se javio za reč zbog vređanja profesora Atlagića, i podsetio je na proterivanje Srba tokom raspada Jugoslavije.

- Za razliku od nekih Francuza koji su postali svojevoljno tuđi državljani. Gospodin koji je grubo vređao Atlagića je govorio i o nekoj izdaji. Da vidimo kakva smo mi to čudna vrsta izdajnika. Jedni kažu da nismo dovoljno Rusi, drugi kažu da nismo dovoljno Evropljani. Nismo mi pustili Kurtija i teroriste, to su radili oni. Ni smo mi imenovali Ponoša za načelnika GŠ - kazao je Rističević.

Rakić: Potrebno je da se ujedinimo oko Kosova i Metohije

Goran Rakić rekao je da je potrebno da se ujedinimo oko ključnih problema.

- Umesto da se ovde ujedinimo oko nekih stvari, makar oko Kosova i Metohije. jer ovo što vi radite pomažete Kurtiju a ne nama Srbima koji dole živimo i borimo se da ostanemo na KiM.

Sukob Nenada Tomaševića i Marka Atlagića

Poslanik POKS Nenad Tomašević je govorio o ratnoj prošlosti, pominjući u negativnom kontekstu poslanika Marka Atlagića, zbog čega je on burno reagovao.

Predsedavajući Stojan Radenović je morao da isključi mikrofon, ali se verbalni sukob nastavio i pored toga.

Podrška za Anu Brnabić

Slavica Đukić Dejanović i Snežana Paunović iz SPS, kao i Aleksandar Mirković sa liste Srbija ne sme da stane, su pružili poršku Ani Brnabić.

Bulatović o Mariniki Tepić

Poslanik Dejan Bulatović rekao je da je nemoralno da Marinika Tepić ukazuje na povredu poslovnika.

- Ona nije naučila ni šta je koka nosilja, ni šta je kokain. Kaže u Moroviću se gaji marihuana. A ta osoba, koja krši Ustav konstantno, koja je ovde tražila da se uvede rezolucija protiv građana Srbije zbog navodnog genocida u Srebrenici, nije se izvinila do dan danas. I ona će sada da priča o nekom moralu - rekao je on.

Lončar šokiran tvrdnjama Stefanovića

Zlatibor Lonačr je reagovao na tvrdnje Borka Stefanovića, da je, navodno jedna žena bila ucenjena da ide na miting SNS kako bi dobila terapiju, rekavši da to govori samo o njemu.

- Morate da znate da dok ste vi vodili zdravstvo pacijenti nisu mogli da se leče jer nije bilo lekova i aparata za lečenje. Možete da lupate koliko god hoćete i to građani zanju.

Marija Zdravković o tvrdnjama opozicije

Poslanica Marija Zdravković, sa liste Srbija ne sme da stane, istakla je da je 25 godina radila u zdravstvu, i da je šokirana tvrdnjama poslanika opozicije da ljudi u Srbiji moraju da imaju člansku kartu da bi mogli da se leče.

- Ne skupljajte na tome političke poene, to nije moralno!

Brnabić: Ne postoji nijedna firma ni u Srbiji ni u svetu koje nosi moje prezime

Ana Brnabić je naglasila da ne postoji nijedna firma ni u Srbiji ni u svetu koje nosi njeno prezime, opovrgavši tvrdnje pojedinih poslanika opozicije koji su to tvrdili.

. Kada se radi o firmi Aseko, to nije moja firma, to je evropska firma. Multinacionalna firma koja zapošljava više od 500 ljudi teško može da bude korupmirana. A sa mnom ima veze jednako koliko i Majkrosoft.

- Sviđa mi se što svi mladi ljudi sa svojim start ap kompanijama u Beogradu, Nišu, Čačku....mogu da ćuju koliko se za njih brinete. Nisu se udostojili jedan naučno tehnološki park da urade. Da formiraju nijedan ovi naučno istraćživački institut. Ja se ponosim što verujem u mlade ljude u Srbiji i sve što smo uložili trosruko se vratilo. I još ćemo da ulažemo

Jovanov: Nemam nikakvu sumnju da je Ponoš postavljen za načelnika Generalštaba od strane američkog ambasadora

Milenko Jovanov je rekao da nema nikakvu sumnju da je Zdravko Ponoš postavljen za načelnika Generalštaba od strane američkog ambasadora.

- Ovo ste vi potpisali, da Kosovo može da uđe u EU. Ja nemam sumnje da je Ponoš postavljen za načelnika GŠ od strane američkog ambasadora. I da je bio bedni NATO sluga. Oslabio vojsku do osrednjeg lovačkog društva. Pa to kažu sami Amerikanci - kaže Jovanov.

On je ukazao i da kada opozicija hoće izbore, onda neće izbore.

- Mesec dana ste pričali da ko traži izbore, taj radi za Vučića. Onda je bilo napišete pismo, e sada hoćete izbore. Onda ste tražili da izbori budu do kraja godine. Oni onda kažu ne, nego da se održe do kraja godine. Nemušti ste. I onda održimo izbore, ne valjaju vam, pokradeni su i tako dalje - kaže Jovanov.

Poslanik liste Srbija ne sme da stane kaže da se isto ponavlja i za beogradske izbore.

- I juče Vladeta Janković kaže da će da blokira ljude koji će da glasaju. Kažite tom čoveku da je to krivično delo. Izgleda da svaka budala koja ima neku ideju izvali to, pa svi posle idete za time. Dakle, ne postoji cenzus za izbore, dovoljan je jedan listić, i izbori su važeći. Šta vi mislite da postignete bojkotom - zapitao je on.

Vi ste elita kao što sam ja astronaut, rekao je Jovanov, a onda zatražio da se zabeleži da je poslanik Aleksandar Jovanović izvadio sliku Gorana Vesića iz novčanika i pokazuje je u sali.

- Zašto drži Vesićevu sliku u novčaniku ja ne znam, verujem i da Vesiću nije prijatno. Neko nosi sliku devojke, majke, dece, a on nosi Vesićevu sliku. Šta je to, i sliku Siniše Malog držiš u novčaniku. Pa smeju se ljudi ovde - kazao je Jovanov.

Orlić: Takvo ponašanje predstavnika opozicije govori o njima

Narodni poslanik Vladimir Orlić je, uz povike iz redova opozicije, preuzeo reč, i istakao da takvo ponašanje predstavnika opozicije sve govori o njima.

Rezultat na izborima je učinio da je ovde apsolutna većina, od 1,8 miliona glasova za listu koju je predvodio Aleksandar Vučić. Na dva mesta od vas sedi pravi fantom, iz Novog Sada, živeo u Novom Sadu, ali je 2018. promenio adresu u Beogradu, kako bi bio odbornik u graskoj skupštini.

Paunović: Dobro je da žena bude predsenica parlamenta

Snežana Paunović kazala je da joj je drago da će Ana Brnabić biti predsednica parlamenta, jer iskustvo govori da je to dobro.

- Kada smo na čelu parlamenta imali ženu uspeli smo da donesemo neke vrlo važne zakone. Uz sve mane ljudi koi sede u parlamentu ja imam svest da je za njih glasao narod. Neko za nas iz vladajuće većine, neko za vas koji pripadate ooziciji. Ali su oni glasali da razgovaramo ovde o pproblemima i unapređenju njihovog život,a a ne o tome ko koga voli ili mrzi.

- Brnabić je pokazala sposobnost kojoj se divim. Ne sećam se da je bilo koja žena brutalnije vređana u osovj sali i ne sećam se da je iko rekao - izvinite.

Važno je da ćemo imati vremena da razgovaramo o nekim važnim pitanjima i da ćemo imati i šansu i prostora.

Milenko Jovanov o Kosovu i Metohiji

Milenko Jovanov sa liste Srbija ne sme da stane, poručio je da je Srbija na čijem je čelu predsednik Aleksandar Vučić dovela do brojnih povlačenja priznanja tzv. Kosova.

- Dakle jasno je rečeno da nema priznanja bilo kakvog tzv. Kosova. Pa se borimo da Kosovo ne uđe u UNESKO, Interpol, i to sve mi koji smo "izdali" - rekao je Jovanov.

On je to rekao u odgovoru poslaniku Branku Pavlović sa liste Mi - Glas iz naroda.

- Lako je sa Vračara sa kašičicom iz kapućina u ustima srbovati. Pa pucali su u decu koja su nosila badnjak. Ne plašimo se mi zapadnih neprijatelja, znamo da su nas lagali. Ali mi smo tražili sagovornika sa druge strane, ali je očigledno da ga nema. Ne možete apriori odbiti da razgovarate. Ako to uradite, onda Srbija postaje kriva za sve, i otvaranje sezone lova na Srbe na KiM - rekao je Jovanov.

Jovanov ističe da samo zahvaljujući državi Srbiji i Vučiću nije došlo do toga da se na Kosovu i Metohiji ponavlja situacija iz Nagorno-Karabaha i Pojasa Gaze.

Pavlović: Povlačenje priznanja nezavisnosti tzv. Kosova ozbiljan rezultat vlasti

Branko Pavlović iz pokreta "Mi - Glas iz naroda" rekao je da je povlačenje priznanja nezavisnosti tzv. Kosova ozbiljan rezultat naše diplomatije u širem smislu i onih koji su vodili našu zemlju prethodnih godina.

Ipak, kako je naveo, Mi- Glas iz naroda neće podržati Anu Brnabić na mestu predsednice parlamenta zbog Francusko-nemačkog sporazuma.

Kako je pojasnio, taj sporazum je izuzetno opasan dokument, baziran na sporazumu iz 70-tih godina između Zapadne i Istočne Nemačke.

On je predložio da bi Srbija trebalo da traži da se definišu nadležnosti Srbije na celoj teritoriji Kosova i Metohije i da skupština donese novu rezoluciju o KiM.

Bačevac: Podržaćemo Anu Brnabić na mestu predsednice parlamenta

Muamer Bačevac iz Socijaldemorkatske partije Srbije je rekao da skupština "predstavlja sito i najznačajnije rešeto u kojoj možemo promeniti jedan zakon na bolje".

- Potrebno je da imamo minimum neophodnog poštovanja, uvažavanja i saradnje. Rad u odborima mora biti efikasan.

- Mi ćemo podržati kandidaturu Ane Brnabić za funkciju predsednice parlamenta, rekao je on.

Zukorlić: Možemo graditi pravednu Srbiju u kojoj će se čuti glas manjine

Usame Zukorlić je ukazao na stradanje palestinskog naroda i drugim stradanjima koja se trenutno dešavaju u svetu.

- Zato mi ovde danas 80 godina od poraza nacizma važno je da shvatimo da su tuđe tragedije ogledalo naše ljduskosti. Mi ne možemo odlučiti danas da li ćemo odlučiti o pravdenom svetu, ali možemo graditi pravedneu Srbiju u kojoj će se čuti glas manjine.

- Izbor novog rukovdstva dolazi u osetljivom i zapaljivom momentu, zato će biti odgovornost velika. - 30.000 glasova građana koji su imali poverenje u listu Ujedinjeniza pravdu nas obavezuje na odgovornost.

- Pozivam poslanike da se nekad uzdignemo izad denvno političkih borbi i da učinimo korake koji će doprineti pravdi, a ta pravda da bude temelj za pomirenje među narodima Zapadnog Balkana. Gradimo mostove, a ne zidove, budimo od oniih koji će doprinostii dobru i koji će se boriti protiv zla. Zato je važno da većina sarađuje sa manjinom i da vlas radi sve da doprinese dobru a pozoicija da bude konstruktivna.

U sali je 153 poslanika prisutno, postoje uslovi za rad parlamenta, rekao je predsedavajući konstitutivnom sednicom Stojan Radenović,

Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su i juče o predlogu da predsednik Skupštine Srbije bude potpredsednica Srpske napredne stranke (SNS) i dosadašnji premijer Srbije Ana Brnabić, a sednica je trajala šest sati.

Poslanik Vladimir Orlić je podsetio da je 1,8 miliona glasova na decembarskim izborima dobila izborna lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", što je značilo i najveći broj mandata. Podsetio je da su upravo zato oni predložili da predsednik parlamenta bude Ana Brnabić, da je to predlog na koji su ponosni.

Taj predlog podržale su SNS, Socijalistička partija Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, Jedinstvena Srbija, Pokret ujedinjenih penzionera Srbije, a protiv su se i juče izjasnile Srbija protiv nasilja, Nova Demokratska stranka Srbije, Mi - glas iz naroda dr Branislav Nestorović i Mi - glas iz naroda.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova radnih tela, izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.



