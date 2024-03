ZAVRŠENA SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE: Opozicija doživela novi debakl - nastavak sutra (FOTO/VIDEO)

DANAS se u Narodnoj skupštini održala konstitutivna sednica na kojoj je glavna tačka izbor predsednika parlamenta.

Foto Tanjug

Završena sednica Narodne skupštine

Predsedavajući Narodne skupštine je nakon izlaganja Jovanova rekao da je današnje zasedanje završeno i da se sednica nastavlja sutra u 10 časova.

Jovanov: Prisustvovali smo ispadu istih ljudi, nastavite samo tako

- Prisustvovali smo istim ispadima istih ljudi iz prethodnoh mandata. Očigledno da im takvo ponašanje nije donelo ništa, mada, njima konkretno možda i jeste pošto su novostvorenu stranku, zahvaljujući milosti onoga koji ih je stvorio, nagurali na veliki broj mandata, nesrazmerno većih u odnosu na onu koja im je u narodu, ali to je već njihova stvar i baš me briga. Oni su u prošlom sazivu mogli da sazovu vanrednu sednicu Skupštine Srbije, u ovom sazivu, u pravo na takvom ponašanju iz prethodnoh saziva to više nisu u mogućnosti. Što se mene lično tiče, nastavite samo tako - poručio je Jovanov.

Foto: Jutjub printskrin/ ParlamentSrbija

Bulatović: Ispričaću istinu o Đilasu, Mariniki Tepić i Stranci slobode i pravde

Poslanik Dejan Bulatović izjavio je da će u je dobro što se konačno susreo sa Draganom Đilasom u parlamentu, gde namerava da ispriča kako mu je oteo stranku Slobode i pravde, koja je nastala od Zelene ekološke parije, čiji je Bulatović bio predsednik.

- I ako hoće istinu sad ćemo da iznesemo. Drhtao je i menjao boju kada pominje ime Aleksandra Vučića. Ni manje ni više nego se setio da pomene ime i Andreja Vučića. Mene je optužio na jednoj televiziji da sam od njega uzeo 350.000 eura. To su te laži koje iznosi - kaže rekli mu njegovi poslanici.

- Ja ću svu istinu u narednom periodu ispričati o Draganu Đilasu, Mariniki Tepić i Stranci slobode i pravde, a toliko toga ima da se ispriča, rekao je Bulatović.

Foto: Printskrin

Đilas vežba govor

Vežbanje govora? Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas došao je na današnju konstitutivnu sednicu parlamenta a skupštinske kamere su ga usnimile kako gleda ispod klupe dok ostali poslanici opozicije oko njega galame.

Čini se kao i da ne prati raspravu u Skupštinu nego se usredsredio na papire s kojih je potom čitao svoj govor.

Foto: Printskrin

Brnabić: Ako ovi ikada budu došli na vlast, meni će biti čast da budem u zatvoru

To je rekla kandidatkinja za šefa Skupštine pa pokazala grafikone koji svedoče o tome da su "oni mislili da je dovoljno da medicinska sestra ima platu od 32.000 dinara, a danas ima 80.000 i mi mislimo da nije dovoljno".

Foto: Printskrin

Orlić je pokazao slike nasilja u beogradskoj skupštini

Orlić je pokazao slike nasilja u beogradskoj skupštini pa rekao da je suštinsko ime te koalicije Nasilje protiv Srbije, te da su u Evropskom parlamentu bili mirni ko bubice kod Viole fon Kramon i molili da im pomognu da sruše Vučića, ali nisu lupali po klupama.

- Gde su pare, Aleksiću, jel ste malo u svoje džepove sakrili - rekao je Orlić odgovarajući mu na optužbe za nepotizam rekavši da on nema prava da govori o tome jer je milione strpao u svoje i džepove svoje tazbine.

Radenović:Nisam želeo da prekidam opoziciju koja je u tako teškom stanju kad mora da ide po Evropi da tužaka svoju zemlju

Predsedavajući parlamenta Radenović rekao je da nije želeo da prekida opoziciju koja je u tako teškom stanju kad mora da ide po Evropi da tužaka svoju zemlju.

On se zahvalio opciji Vučić-Brnabić što su mu dozvolili da ih podrži na šta je dobio aplauz i stojeće ovacije u parlamentu.

Dodao je da želi mladom Aleksiću da da roditeljski savet da ide na razgovor za mandatara jer je Vučić vizionar pa možda on to neće sada videti ali hoće kasnije.

- Ko zeca si ih ubio, Stojane, dovikivali su mu iz klupa.

Foto: Printskrin

Milojičić : Mi jesmo interesna grupa ali naš jedini interes je Srbija

Radoslav Milojičić je odgovorio poslanicima opozicije na pitanje zašto se govori o nečemu što je bilo pre 12 godina rekavši zato što je šteta koju su napravili svojom krađom i lopovlukom biti zabeležena i sledećih 112 godina.

Mi jesmo interesna grupa ali naš jedini interes je Srbija, povećanje plata, penzija, očuvanje Kosova, Srpske koja za nas nije genocidna stranka kao što je za vas, pa podsetio na to da su bili u koaliciji 2016. s Vučićem kad toliko ne valja.

- Ne možete da nam oprostite što podržavamo kao i tri miliona građana čoveka najboljeg među nama a njegovo ime je Aleksandar Vučić a znam da i vi to intimno islite - rekao je Milojičić.

Foto: Printskrin

Dačić: Nama je potrebna politička stabilnost i državno jedinstvo

Ivida Dačić, iz SPS je rekao da je današnja diskusija ponajmanje o predsednici parlamenta.

- Žao mi je što ne govorimo o suštini problema. Nama je potrebna politička stabilnost i državno jedinstvo da bismo mogli da zaštitimo nacionalne i državne interese. Svi treba da budemo realni. Kad govorimo o KiM svi znamo da su to problemi koji su vekovima unazad. Ali, dolazimo u situaciju da nam oni koji su nadmoćniji nameću koje vas niko i ne pita da li ćete prihvatiti ili nećete.

- Kad sam bio premijer dolazili su ljudi od Donalda Trampa sa željom da tu prave hotel na mestu Generalštaba. To je bilo pre nego što je postao predsednik SAD. Maršalat je deo pored Belog dvora koji je bombardovan 1999. Vlada Kostunice donela odluku da tu narodnu imovinu proda Amerikancima da tu naprave ambasadu. Šta je sad to problem, a i vi ste to radili, rekao je Dačić.

- Kažu tako Vučić kupuje podršku stranaca. A vi čiju ste vi podršku kupovali kad ste prodali Sartid za 20 miliona dolara. NIS je prodat, i Koštunica i Tadić su išli kod Putina više puta. Jedan od privih državnika koji vam je došao posle 5. oktobra je bio Havijer Solana. Pa on je direktno naredio bombardovanje Srbije. Ljubili ste ruku Madlin Olbrajt. Ne figurativno, već stvarno. Imate slike.

- Govorili su posle 5. oktobra standardi pre statusa. Pianje Kosova je pitanje demokratsko. Samo da ode Milošević i sve će biti dobro. Izručili ste ga Hagu i to na Vidovdan. Pa ste kazali dva koloseka. Pa kako se sad ta dva koloseka sad sudariše, kazao je lider SPS.

- Šta, ma daj! To je istina, to će vam ceo život bio mrlja! Izručili ste Miloševića na najveći srpski praznik

- Pitao bih jel Dobrica Veselinović izabran na sednici vlade za člana privremenog organa Beograda. Jeste. Pa kako je sad poslanik? Pa kako on može, a ja ne mogu? Pa i meni je Agencija za borbu protiv korupcije rekala da to može, kazao je Dačić.

Foto: Printskrin

Brnabić: U vaše vreme srećan je bio onaj ko je imao posao, a za to je primao 333 evra

Ana Brnabić, kandidatkinja za predsednicu Narodne skupštine, odgovorila je danas na optužbe opozicije koja ju je upitala da li zna u šta je pretvorila Srbiju.

Ona je zatim odgovorila argumentima, pokazujući grafikone, koji ilustruju činjenično stanje plata, penzija i minimalnih zarada u vreme vlasti bivšeg režima, koji je danas okupljen u koaliciju Srbija protiv nasilja.

- U šta sam pretvorila Srbiju? Evo, na primer, rast zaposlenosti, znam da vas ne zanima, ali ne bi bilo loše da pogledate. U ovo je pretvorena Srbije u vreme ne mog mandata, već našeg mandata, koji je započeo Aleksandar Vučić kao premijer. Pogledajte, u vaše vreme bilo je 1.800.000 zaposlenih, a danas ima više od 2.365.000 zaposlenih ljudi u Srbiji! Minimalna zarada u vaše vreme bila je 172 evra, i to u vaše vreme nezaposlenosti od čak 26%, dakle, bio je srećan i presrećan svako ko je imao posao... Danas, u naše vreme, minimalna zarada iznosi 402 evra. A s obzirom na to da su nam građani dali poverenje za još četiri godine, biće 650 evra 2027. godine - rekla je Brnabićeva.

Jovanov o lažnim patriotama

Milenko Jovanov iz SNS je rekao da mnoge stranke, koje se predstavljaju kao patritoske snage, govore da bi trebalo da proglasimo okupaciju, ukinemo rezoluciju 1244 pa da uđemo u rat.

- E ovo je izdajnička politika. Politika koja pokušava da predstavi patriotskom, da ljudi to ne bi prepoznali.

Jovanov je rekao da je Miloš Ković u javnosti pričao da je toj nacionalnoj koaliciji preneo poruku ljudi sa KIm da je potrebno jedinstvo, da se ujedine i počnu da rade na spasavanju tog naroda. Istovremeno, koalicija okupljena oko Miloša Jovanovića na to nije odgovorila, već su odlučili da se priključe "Đilasovoj koalciji".

- On je u miraz sa Đilasom doveo celu svou koaliciju i oni su tamo gde i treba da budu. Oni koji su za saradnju sa nacionalnim snagama su ovde, a drugi su kod Đilasa. Ta koalicija nit je srpska nit je patriotska, ona je Đilasova, rekao je Jovanov.

Orlić: Jovanović je lagao da ga je ikada bilo briga za KiM

Vladimir Orlić iz SNS je rekao da je Miloš Jovanović slagao da opozicioni poslanici nisu danas u parlamentu udarili policajca

- Slagao je da niste kidisali na Stojana Radenovića. Lagao je da ga je ikada bilo briga za KiM. U studiju RTS on na pitanje što niste ništa uradili za vreme pogroma 2004. on je rekao - pa nećete vanjda da šaljmo tenkove.

Bakarec prijavio povredu poslanika pa se obratio Jovanoviću

On je kazao da je Jovanović francuski državljanin koji je 1999. u punoj snazi i sa samo 23 godine pobegao u rezervnu domovinu Francusku. Dodao je da je to sramota, kao i ono što se dogodilo u leto 2013. kad ga je iz DSS na Predsedništvu odstranio Koštunica jer je bio optužen za šurovanje s multikom tajkunom.

- On je potpisao odanost Francuskoj, ovde kad puste himnu on pita gde je Marseljeza, mi nemamo rezervnu domovinu, samo nam je Srbija na srcu, on ima dva gospodara, tajkuna i Kurtija - rekao je Bakarec.

Foto: Printskrin

Jovanović: Želim da upozorim na potrčka stranih agentura i lažnog patriotu Miloša Francuza

Poslanica Nataša Jovanović javila se takođe za povredu Poslovnika podsetivši da Jovanović nije bio u parlamentu godinu i po, pa sad "drži predavanje".

Prethodno je rekla da želi da upozori javnost na potrčka stranih agentura i lažnog patriotu Miloša Francuza, koji je učestovao u najvećoj pljački naroda na Kosovu i budžeta Srbije a to su ministri Koštuničine vlade.

Kazala je i da mu metode daje njegov pravi gazda Đilas, čiji je prilepak i potrčko, a to je način na koji će da ubeđuje javnost da je ispravan i da je nekakav Srbin, a u stvari je izdajnik.

- Vi ste nešto što je bruka i sramota za pravog srpskog patriotu, vi ste razobličeni, zna se ko je pravi gazda i vama i Đilasu, Aljbin Kurti, kazala je Nataša Jovanović.

Na Jovanovićeve reči reagovao je i poslanik Stamatovićeve Zdrave Srbije Miloljub Albijanić pošto je Jovanović prethodno pomenuo tu stranku u negativnom kontekstu. On je ukazao i na nepoštovanje parlamenta, ružno ponašanje, psovke i uvrede...

Foto: Printskrin

Pantić Pilja: Opozicija nasrnula na Radenovića, ne sviđa im se kako vodi sednicu





Narodna poslanica Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja rekla je da su predstavnici opozicije danas nasrnuli na predsedavajućeg Skupštine Srbije profesora Stojana Radenovića koji ima 76 godina samo zbog toga što im se nije dopalo kako je vodio sednicu.

- Prvo je Miroslav Aleksić poleteo i udario radnika obezbeđenja, a onda su se svi zajedno zaleteli na profesora, zato što nisu zadovoljni kako vodi sednicu. I to je ta opozicija koja sebe naziva Srbija protiv nasilja. Pokazali su danas da ono dno koje su već dosegli može da bude još gore. Imali smo napad na predsednika (Vučića) u istoj ovoj sali, kada su skakali po skupštinskim klupama. Bacanje poslovnika, Ustava Republike Srbije, zviždanje, zaletanje na bivšeg predsednika Orlića, zaletanje na poslanike vladajuće koalicije, rekla je Pantić Pilja u Skupštini Srbije.

Ona je ocenila da su pripadnici opozicije naleteli na Radenovića jer nisu imali strpljenja, iako im je, kako je rekla jasno rekao da sačekaju i da će svi dobiti reč.

- To su isti oni koji su iskoristili najstrašniju majsku tragediju, isti oni koji pozivaju na linč svojih političkih protivnika i na linč predsednika Aleksandra Vučića. Danas su na nemoćnog čoveka koji samo zbog svojih godina i zbog toga što je tako propisano zakonom predsedava Narodnom skupštinom, rekla je Pantić Pilja.

Foto: Printskrin

Rakić: Vi ste postavili odluku o granici između Srba i Srba na KiM

Goran Rakić iz koalicije Srbija ne sme da stane obraćajući se Milošu Jovanoviću rekao je da su ih na prošloj sednici parlamenta kada je bila tema KiM, svi njihovi opštinski odbori napustili

- Dogovor o tablicama je potpisao Borko Stefanović. Podsetiću vas da je u vrme vše vlasti otpušteno je 220 žena u fabrici u Zubinom Potoku, ukinuto je 50 odsto dodatka za ljude na KiM. U vreme vaše vlasti izgrađeno je oko 100 stanova, a za vrme aleksandra Vučića više od 900. Nijedan lekar opšte prakse nije bez posla. Vi ste doneli odluku da se postavi odluka o granici između Srba i Srba.

Foto: Printskrin

Đukanović Jovanoviću: Možda se mobiliše kao francuski državljanin ako Makron bude napao Rusiju

Vladimir Đukanović javio se za povredu Poslovnika, član povreda dostojanstva parlamenta, rekavši predsedavajućem da je bio dužan da reaguje kad je Miloš Jovanović (NADA) govorio o nekakvom kriminalu a direktor njegove partije osuđen na dve godine zatvora za prevaru, a aktivisti njegovog koalicionog partnera s Rakovice i Čukarice su organizovana kriminalna grupa koja ima robije ko zna koliko, a njegova supruga predvodnik NVO koju finansira fondacija Rokfeler koja se otvoreno zalaže za nezavisnost Kosova.

- I takvi ljudi pričaju o rodoljublju i patriotizmu... možda se mobiliše kao francuski državljanin ako Makron bude napao Rusiju ili ode u Legiju stranaca, rekao je Đukanović.

Foto: Printskrin

Ana Brnabić: Poražavajuće je da poslanica ne zna da sam ja predsednik vlade u ostavci

Zašanjujuće je i poražavajuće da poslanica ne zna da sam ja predsednik vlade u ostavci, izjavila je Ana Brnabić, odgovrajući na primedbe Marinike Tepić da to ne može.

- Vi kažete da ja pretim. Pomerila se sa ovog mesta nisam. Nikom nisam pretila. Građani su to mogli da čuju i vide. Vi koji ste fizički nasrnuli na predsedavajućeg, na čoveka koji je zaslužan ua to što je Beogradski univerzitet na Šangajskoj listi. Vi kažete da ja pretim, zapitala se Brnabić.

Jovanov odgovorio Mariniki Tepić

Jovanov se prisetio da mu je Marinika Tepić nekoliko dana pre pre formiranja pokrajinske vlade poslala poruku da se dogovore o primopredaji vlasti.

- Do poslednjeg dana je bila pokrajinski sekretar za sport, jer drugačije ne može. Tehnički mandat to podrazumeva, dok ne dođe sledeći. Jeste bila pokrajinski sekretar u tehničkom mandatu i poslanik, rekao je Jovanovi odgovarajući na primedbu Tepić koja je navela da pojedini ne mogu da budu istovremeno i poslanici i ministri.

Foto: Printsrkin

Kada je u pitanju primedba koju je izrekla Tepić, da je Jovanov nezadovoljan što neće biti minitar u novoj vladi, Jovanov je rekao da je to trebalo lično da ga pita, jer bi odgovor dobila.

- Da ste mene pitali saznali bi ste šta je moja ideja. Postoje neke stvari u životu koje su prioritet u odnosu na karijeru. Polako, za mene ima vremena i ne žurim nigde. U ovom trenutku meni apsolutno odgovara da budem u parlamentu. I da mi je neko ponudio posao 24/7 van Kikinde teško da bi mogao da ga prihvatim. Mogu da vam kaže da se u ovom trenutku moja majka nalazi u bolnici i zato mi to odgovara, kazao je Jovanov.

Foto: Printskrin

Nastavljena rasprava uz buku

Nastavljena rasprava na sednici Skupštine, nakon što je nakratko bila prekinuta pošto su se poslanici Srbije protiv nasilja žalili na povredu poslovnika.

Međutim, dok poslanik Milenko Jovanov govori, poslanici opozicije prave buku lupanjem o klupe i duvanjem u pištaljke. Što je Jovanov nazvao cirkusom

"Drago mi je da građani mogu da vide kako izgleda urlanje na čoveka od 80 godina (Stojana Radenovića)", rekao je Jovanov.

Jovanov: Beograd nije i neće biti zabranjeni grad

Milenko Jovanov je rekao da o krađi izbora ne može biti govora.

- Kada se govori o kleptokratskim stukturama, bilo bi dobro da nam objasne kako to funkcioniše u NVO sektoru, kako se stotine hiljada evra slivaju u tim NVO. Što se tiče predstavljanja Crte kao nezavisne organizacije to je uvreda za građane Srbije. Da je čovek koji je učestvoao u kordonu zajedno sa Đilasom i Vukom Jeremićem sada može da bude nezavisan. Crta je NVO koja daje pokriće za sve njihove aktivnosti. Crta je apsolutno neobjektivna. Ona je objektivna koliko sam i ja objektivan, a ja navijam za SNS, a oni navijaju za Srbiju protiv nasilja.

- Ne mogu da pobede zato što su neradnici, zato što ne razgovarjau sa narodom, kreću se u krugu svojih istomiđšljenika po principu ja tebi serdare ti meni vojvodo. Oni preziru građane koji podržavaju Vučića i SNS. Ne mgou da pobede na izborima za kućni savet, a negde više.

- Evo vidite ni da lupaju u klupe ne mogu dugo, jer su lenji. Ljubav prema Beogradu najbole su pokazali kada su demolirali skupštinu grada, pa su rekli da su to ubačeni elementi uradili, pa su zatim rekli da su to u stvari studenti i da se puste iz zatvora.

Foto: Printsrkin

- Interensantno je da ih vređa poređenje sa nacistikom politikom. Valjda to onda ne radite, kako može biti uvred aza žrtve nacizma to što ja poredi a ne ono što oni rade - dele građenae na podobne i nepodobne, bleleže vrata...niko drugi osim nacista nije vodio tu politiku. Nikada. Ne postoji politička opcija da je oblelžavala vrata politikih neistomišljenika osim nacista.

- Beograd nije i neće biti zabraweni grad. Ne možete vi da zabranite bilo kome da se doseli, da onaj ko ima prebivalište da tu može i glasa. Fantomski birači su dobri ako glasaju za vas. Ulazite u nešto za šta nemate nijedan jedini argument. Za 145.000 ljudi ste povećali birački spisak u Beogradu kada ste bili na vlasti.

Jovanov je podseito da IPA projekti razvijaju našu zemlju ali oni traže da se ukinu.

- Zato što su ljuti na građane zato što ih ne podržavate. Traže sankcije za vas zato što ih niste podržali. Traže prelaznu vladu, koje neće biti. Zahtevaju da stranci dođu u Srbiju, da vrše istrage u Srbiji, da na osnovu istrage utvrđuju sankcije. Za tu politiku nikada neće dobiti podršku. Zato što smo mi slobodarski narod. Narodkoji koji je odbio 1914. ultimatum Austrougarske - da Srbija preduzme postupak protiv učesnika sarajevskog atentata. Mala siromašna Sribija ne dozvoljava velikoj i moćnoj Austrougarskoj da u Srbiji sprovodi istrage. Vek kasnije imamo sutprotno - one koji pozivaju strance da to urade. Ako to nije podanička politika ja ne zanam šta je. Za tu politku nikada neće podršku dobiti. Nema pdrške za tu politiku. Nikada nećemo usvojiti rezoluciju marinike tepić da su srbi genocidan narod. To će ostati njena sramota.

- Nećemo prihvatiit ni zahtev da nam stranci vedr i oblače. naš narod je podržao politiku nezavisnosti i suverenosti i to ćemonastaviti. Oni mogu da lupaju u klupe čime pokazuju da kao bi se borili protiv nasilja. Poslanik Novaković se zaleće na presdedavajućeg.

- Prelazne vlade neće biti - ni danas ni sutra ni bilo kada. Da zaboravite na to. Bez izbora i podrške naroda nećete upravljati nijednim ministarstvom. Do tada možete da se slikate.....Marinika u tu klupu nećete sesti još dugo, bar ne kao ministar. Al u vladu Marinika - nema.

Foto: Printskrin

Opozicija pravi haos

Opzicioni poslanici iz redova Srbija protiv nasilja lupaju o poslaničke klupe, prave buku i fizički nasrću na predsedavajućeg Stojana Radenovića.

Predstavnici Đilasove opozicije Srbija protiv nasilja nastavili su i danas, drugi dans skupštinske rasprave da sprovode čisto nasilje! Miroslav Aleksić je udario pripadnika obezbeđenja, dok se Borislav Novaković zaleteo na Stojana Radenovića, čoveka od 76 godina.

Miroslav Aleksić se poput furije zaleteo ka predsedavajućima sednice i tom prilikom nasrnuo na pripadnika obezbeđenja, udarivši ga rukom. Iako je opozicijia uvek tvrdila da ih obezbeđenje u skupoštini maltretira i sprečava da rade, danas se pokazalo da je njihovo prisustvo bilo više nego neophodno, s obizorm na to da bi opozicija da nije njih fizički nasrnula na čoveka od 76 godina, a ko zna kako bi prošli ostali.

Đilasovi uposlenici nastavili su da pokazuju brutalno nepoštovanje prema godinama profesora Stojana Radenovića, koji kao najstariji poslanik u ovom sazivu predsedava Narodnom skupštinom do izbora predsednika.

Srbija protiv nasilja se fizički zaletela na Radenovića (76), Aleksić udario pripadnika obezbeđenja

Poslanici opozicije Srbija protiv nasilja, tačnije, Miroslav Aleksić je udario pripadnika obezbeđenja, dok se Borislav Novaković zaleteo na Stojana Radenovića, čoveka od 76 godina.

Miroslav Aleksić se zaleteo ka predsedavajućima sednice i tom prilikom nasrnuo na pripadnika obezbeđenja, udarivši ga rukom pošto je krenuo ka klupi predsedavajućeg za kojom sedi čovek od 76 godina.

Foto: Printsrkin

Brnabić: Nisu bili u stanju da razmotre niti jedan izveštaj ODIR-a

Ana Brnabić je naglasila da ODIR posmatra izbore u Srbiji od 1997. godine.

Ona se obratila poslanici koja je prethodno govorila, Biljani Đorđević, da sedi u društvu kolega naordnih poslanika koji nikada nisu razmatrali niti jedan izveštaj ODIR-a u 12 godina.

- Nisu bili u stnanju ili nisu želeli da naprav jedinstveni birački sposak, već su naseljavali na tome, pa je jedna građanin mogao da glasa na 1,2 15 msta ajer to nije bilo nemoguće proveriti. Mi smo implmentirali 54 preporuke.

Brnabić je podsetila, da primera radi, Nemačka nije niti jednu preporuku implementirala.

- U izvšetjau za Poljsku se kaže da bi moglo da se razmotriti formiranje jedinstvenog biračkog spiska, a u izveštaju za Nemačku da treba da se razmotri zahtev za blagovremeniji izveštaj o finansiranju kampanje. Takvih izveštaja nema kod nas jer smo mi to uradili. Nema reči o legitimnoj vlasti sa kojm vi trenutno razovarate, pošto su njihove prporuke mnogo opštrije.

Foto: Printskrin

Orlić odgovorio Veselinoviću

Vladimir Orlić, donedavni predsednik Skupštine, podsetio je na reči Dobrice Veselinovića uoči decembarskih izbora kada je rekao da nema fantomskih birača a da sve ovo što danas govore u Skupštini je jedno obično pranje.

Upitao je i da li se u izveštaju ODIHR pominje 40.000 fantoma iz Republike Srpske - nema, ili da izbori nisu priznati - nema, jer su "lažovi lagali"

- Ako smatrate da je nelegalna Skupština ili da je rezultat izborne krađe, šta ste onda vi, saučesnici u lopovluku, sve kancelarije ste već zauzeli, odmah potrčali da se zapljunete za plate, a dva vaša poslanika koji nisu iz Beograda već su se juče upisali za putne troškove...

Orlić je replicirao i Dobrici Veselinoviću podsetivši na "njihovu nasilničku ljubav prema Beogradu i divljanjem pred Starim dvorom, kako ste kidisali na institucije i narodnu imovinu, jel to dokaz ljubav, nasilnici najveći na svetu, siledžije kakve ne pamte ni Beograd, ni Srbija, kazniće vas i vaši na izborima jer ste ih lagali".

- Borićete se na ulicama, gde je mesto uličarima nego na ulici... - dodao je Orlić.

- Kazniće vas zbog one bruke u Evropskom parlamentu, klicali Kurtiju, kazniće vas ovde, ovde u Srbiji da dobijete glasove..., zaključio je Orlić.

Đorđević nastavila sa lažima o navodnim kriminalnim poslovima

Biljana Đorđević iz Zeleno levog fronta govorila je o izveštaju ODIR-a i nastavila sa lažima o umešanosti vlasti u "kriminalne radnje".

Osvrnula se na tragediju u OŠ Vladislav Ribnikar i iznela razloge zbog kojih Ana Brnabić ne bi trebalo da bude predsednica Narodne skupštine.

Ponovo je pomenula "izbornu krađu" i "manipulaciju biračkim spiskom".

Ona je navela da Ana Brnabić ćuti kada je u pitanju u pitanju problem femicida.

- Ništa niste uradili ni za žene ni za LGBT zajednicu

Napomenula je i da u izveštaju ODIR-A piše da organizacije treba da se uključe orgnaizacije civilnog društva i da se sredi birački spisak.

- Mi smo, kao opozicija predložili formiranje komisije za kontrolu izbora, baš kao i u preporuci ODIR-a, i tražili smo ravnomernu zastupljenost u medijima, navela je ona.

Foto: Printskrin

- U sali je priustno 174 narodna poslanika i postoje uslovi za rad parlamenta