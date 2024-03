"PRED SVETOM DVA SCENARIJA" Vučić: Plašim se da novi sukob ne bi odneo i više žrtava od Drugog svetskog rata

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ocenio je nakon današnjeg sastanka sa premijerom Bavarske Markusom Zederom, da su pred svetom dva scenarija - potpuni sukob zapada sa Rusijom ili dugoročno primirje u Ukrajini, ako trajni mir nije moguć.

Vučić je rekao da je to bila jedna od tema njegovog razgovora sa Zederom na sastanku.

- Jedan scenario je ili će zapad ići u pravcu potpunog sukoba sa Rusijom, pošto nije sasvim jednostavno zaustaviti rusku armiju na terenu, a drugo je da uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Kine se uspostavi neka vrsta dugoročnog primirja, ako ne trajnog mira, koji bi značio ogromno olakšanje za svet - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li je po njegovom viđenju svet na ivici trećeg svetskog rata.

Ukoliko se bude išlo u pravcu sukoba, dodaje Vučić, time niko ne bi ništa dobio.

- Plašim se da posle Prvog svetskog rata koji smo nazvali Veliki rat i Drugog svetskog rata sa najviše žrtava, ovaj novi sukob ne bi odneo i više žrtava, što bi u 21. veku bilo nezamislivih razmera posebno imajući u vidu nuklearne kapacitete suprotstavljenih strana - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da bi svakako novi svetski sukob uticao i na Srbiju.

- U svakom smislu uticalo bi i na nas bezbednosno, ekonomski i politički. Mi moramo da budemo spremni i za jedno i drugo rešenje, a ubrzano se približavamo ili jednom ili drugom i to ćemo znati u narednih 100 dana - rekao je predsednik.

Premijer Zeder je na pitanje novinara šta očekuje od današnjeg sastanka nemačkog kancelara Olafa Šolca, predsednika Francuske Emanuela Makrona i premijera Poljske Donalda Tuska u Berlinu, a imajući u vidu izjavu Šolca da Nemačka neće slati taurus rakete Ukrajini, rekao da misli da je jako bitno da se ponovo aktivira tzv. "Vajmarski trougao" između Nemačke, Francuske i Poljske.

- Mene malo brine taj nemačko-francuski odnos u Evropi, poslednje nedelje su bile obeležene ne samo različitim mišljenjima nego i velikim stepenom nedostatka reči za nastalu situaciju. Nadam se da ćemo to moći da prevaziđemo i da ćemo razviti zajedničku strategiju, zajednički jezik i ideju kako možemo u svetlu tog strašnog rata koji se dešava pred vratima Evrope da nađemo zajednički jezik - rekao je Zeder.

On je dodao da su njegovi partneri i on bili uvereni da bi taurus bio potreban kao oružje i da se u diskusiji često precenjuje njegov značaj.

- Međutim s obzirom na to da imamo podršku Ukrajini koja polako jenjava, to bi mogao biti jaki znak podrške Ukrajini i stoga nije možda najbolji znak što to savezni kancelar nije podržao prilikom glasanja u Saveznom parlamentu, a na kraju će zaista biti i jako bitno šta o tome misle SAD, da li ćemo u budućnosti razviti zajedničku strategiju - rekao je Zeder.

On je ocenio da je Rusija jasno pokazala, što se tiče dešavanja na frontu, da se nalazi u napredovanju i da nije zainteresovana za mirovne pregovore.

- Zato je bitno podržati Ukrajinu i dovesti je u stanje da može da se odbrani i ja bih jasno hteo da istaknem da definitivno ne bismo slali nemačke trupe u Ukrajinu, ali ćemo rado podržati i novčano i u vidu oružja. Svakako smatramo da je bitno podržati u tom smislu, ali mislim da je iluzorno očekivati da ćemo naći veliko međunarodno rešenje pre održavanja američkih izbora, ali se nadam da ćemo negde u toku ove godine imati zajedničku stratešku ideju - rekao je Zeder i dodao da cilj nije da se rat proširi nego da se u dogledno vreme ostvari primirje.

On je rekao da misli da to ovog trenutka nije moguće, ali da se nada će se "Vajmarska trojka" ponovo međusobno podržati.

- Ujedno i apel našoj vladi da mora bolje sarađivati sa svojim partnerima. Kada god je Nemačka krenula samostalno nije bila uspešna i mislim da je jako bitno sarađivati i poštovati naše partnere i tome se i nadam na pomenutom sastanku - rekao je Zeder.

