"RAZGOVORI O VAŽNIM PROJEKTIMA": Vučić ugostio Zedera - predsedniku Vlade Bavarske uručen orden (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Vlade Bavarske Markusa Zedera, u okviru njegove radne posete Srbiji. Vučić je Zederu predložio sedam važnih stvari u kojima mogu da sarađuju i, kako je rekao, Zeder je odmah prihvatio jedan deo.

Foto: Tanjug/Iks

Obraćanje Vučića

- Nadam se da se osećate kao kod svoje kuće. Ja sam danas mogao mnogo toga da naučim, od jednog od najuspešnijih političara Evrope - istakao je Vučić i dodao da je Bavarska za nas izuzetno važna jer zapošljava 25.000 ljudi.

- Imao sam čast da mnogo toga čujem. Razgovarali smo o važnim pitanjima, daljem unapređenju i intenziviranju odnosa sa Bavarskom. Još 1970. mi smo formirali mešovitu komisiju sa Bavarskom i saglasni smo obojica da treba da imamo novu sednicu.

Kao drugu stvar, Vučić je izdvojio saradnju sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu, koji se smatra "krovom Evrope" po rezultatima i uspesima.

Foto: Tanjug

- Predložio sam Zederu da nam pomogne u svim vidovima saradnje sa Tehničkim univerzitetom u Minhenu. Tu je sve najbolje što imate. Predložio sam svaku vrstu saradnje, rekao sam da smo spremni da platimo za otvaranje kampusa tog univerziteta u Beogradu. Bili bismo srećni da postoji kampus - kazao je predsednik.

Kao treću stvar, Vučić je izdvojio saradnju istraživačkih zajednica i naglasio da ta zajednica u Bavarskoj ima ogromne uspehe i istraživačke kapacitete i da se u te stvari ulaže 5,5 miliona evra. Četvrta stvar je saradnja sa industrijom i poslovnom zajednicom.

Kao petu važnu stvar, Vučić je izdvojio da bavarsko državno ministarstvo za ekonomiju, koje upravlja mrežom predstavništava u 30 država sveta, i istakao je da je zamolio Zedera da jedno takvo predstavništvo bude otvoreno i u Beogradu.

Foto: Tanjug

- Šesta tačka, Bavarska poseduje vrhunsku ekspertizu na planu internacionalizacije poslovanja malih i srednjih preduzeća kao i digitalizacije njihovih poslovanja. Za nas je svaka vrsta razmene mišljenja i bližeg upoznavanja sa bavarskim iskustvima u vezi sa internacionalizacijom poslovanja malih i srednjih preduzeća od suštinskog značaja - rekao je Vučić.

Kao sedmu tačku, Vučić je izdvojio praktičnu obuku radne snage.

- Mi izuzetno cenimo način na koji se Zeder obraća Srbiji i njenim građanima, da pokaže poštovanje i da pokaže da u nama vidi partnere i prijatelje. Veliko hvala na poseti, dragi prijatelju, osećajte se kao kod kuće - zaključio je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug

Obraćanje Zedera

Markus Zeder se zahvalio na ordenu koji je dobio. Kazao je da je jako važno da Srbija postane član Evropske unije i da će na tom putu imati podršku Bavarske.

- Ova poseta je znak poštovanja - istakao je Zeder.

- Mnoge srpske porodice žive u Bavarsko. Često u Nemačkoj kažu da smo mi polubalkanci. Ja nisam došao kao učitelj i sudija, već kako bismo oblikovali zajedničku budućnost. Jako se zalažemo da Srbija pristupi EU. Jako je bitno da EU nije zajednica u kojoj govore svi isto. Mi posebno poštujemo da u svim diskusijama imamo stabilnu demokratiju. Mi se jako zalažemo da Srbija postane članica EU, jer mislimo da je Evropi potrebna Srbija. Želeli bismo da vidimo Srbiju u Evropi. Imamo mnoge stvari koje treba zajednički da rešimo. Ova poseta je veoma uspešna. Radujemo se zajedničkom ručku i da iskusimo vaše gostoprimstvu - rekao je Zeder.

On je istakao da žele da prošire saradnju Srbije i Bavarske, i da će biti osnovana mešovita srpsko-bavarska komisija.

- Ustanovićemo malo predstavništvo Bavarske u Beogradu koje će ići u pravcu razvijanja ekonomskih odnosa ali i naučnih-tehničkih istraživanja - kazao je.

Foto: Tanjug

Odgovori na pitanja

Na pitanje novinara "šta znači poseta Bavarske", predsednik Vučić je izjavio:

- U Srbiju svako može da dođe, možete da izgovorite šta želite. Za nas je najveća uvreda da nismo dovoljno gostoljubivi. Za nas gostoprimstvo znači poštovanje, pruženu ruku, zajedničko prijateljstvo. Video sam koliko je Zeder ozbiljan i odgovoran čovek. I danas sam se trudio da mnogo toga od njega naučim. Ja sam rekao da se nivo poštovanja podigne u odnosu na ono što po protokolu pripada. On je čovek koji na najbolji način predstavlja Bavarsku.

O odnosima sa Rusijom

Vučić je rekao da je Srbija suverena i nezavisna zemlja, koja se nalazi na evropskom putu i da nema potrebe bilo kome nešto da dokazuje.

- Srbija ima tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, ali je Srbija jasno stavila do znanja šta misli o onome što se desilo 24. februara. Ali da li ja treba svakog dana da opsujem nekog iz Rusije, da bih nekom nešto dokazivao. Možda smo mi suviše mali da bismo imali pravo na svoje mišljenje, ali takvi smo mali, tvrdoglavi i slobodni i takvi planiramo i da ostanemo. Srbija je suverena zemlja, uvek ćemo poštovati sve norme međunarodnog prava i Povelju UN. Mi smo za to eksperti. Mi nemamo dvostruke aršine. Kada Rusija uradi nešto loše, mi to kažemo, kada drugi urade nešto loše, mi to kažemo.

Predsednik Vlade Bavarske govorio je o značaju Ekspa:

- Ekspo je ogromna šansa i budućnost. Mi ćemo to podržati. Bavarska preduzeća će učestvovati. Srbija se ekonomski jako unapredila. Jako je interesantno tržište za nas. Bavarska je pokrajina koja ima najjači izvoz, svakako ćemo se posvetiti intenziviranju naših međusobnih odnosa.

O izjavama Makrona:

Upitan da prokomentariše poslednje izjave francuskog predsednika Emanuela Makrona, predsednik Vučić kazao je:

- Bilo potrebno analizirati svaku Makronovu reč. Mi danas živimo, iako su to prividno uobičajeni životi, živimo u teška istorijska vremena. Postoje dva scenarija, ili će Zapad ići u pravcu potupnog sukoba sa Rusijom. A drugo je da se uz pomoć SAD i Kine uspostavi neka vrsta primirja. Ako se ide u pravcu sukoba, plašim se da time niko neće dobiti ništa. Nisam siguran da ovaj sukob ne bi odneo više žrtava nego Drugi stvetski rat. Da li će to uticati na nas? Da - mi smo mali, u tom smislu beznačajni... U svakom smislu uticaće na nas, i u ekonomskom, političkom, bezbednosnom... Moramo biti spremni i za jedno i za drugo rešenje. Ubrzano se približavamo ili jednom ili drugom i to ćemo znati u narenih 100 dana.

Zederu uručen orden

Predsednik Aleksandar Vučić uručio je danas predsedniku Vlade Bavarske Markusu Zederu Orden Republike Srbije na lenti.

Tet-a-tet razgovor dvojice zvaničnika, pa sastanak delegacija

Sastanak Vučića sa Zederom počeo je oko 11.30 časova u Palati Srbija.

Posle tet-a-tet sastanka usledio je sastanak delegacija Srbije i Bavarske.

Zeder: Srbija je ključna država za stabilnost ZB i važan partner Bavarske

Predsednik Vlade Bavarske Markus Zeder zahvalio je danas predsedniku Aleksandru Vučiču na dočeku koji mu je priređen na aerdromu u Beogradu i poručio da je Srbija ključna zemlja na Zapadnom Balkanu, a za Bavarsku važan i stabilan partner.

Ankunft in #Serbien: Vielen Dank für den ehrenvollen Empfang am Flughafen in #Belgrad durch Staatspräsident Aleksandar Vučić @predsednikrs. Serbien ist ein Schlüsselstaat, wenn es um die Stabilität des Westbalkan geht. Das Land ist Tor zum Osten und für Bayern ein stabiler und… pic.twitter.com/NAZrozenBP — Markus Söder (@Markus_Soeder) March 15, 2024

- Srbija je ključna država kada je reč o stabilnosti Zapadnog Balkana. Ta zemlja je kapija ka Istoku i za Bavarsku stabilan i važan partner - napisao je Zeder na svom nalogu X po dolasku u Beograd.

On je izrazio zahvalnost što ga je Vučić dočekao uz sve počasti na aerodromu u Beogradu.

Vučić dočekao Zedera

Prethodno je Vučić dočekao Zedera na aerodromu "Nikola Tesla", a kako je objavljeno na Instagram profilu buducnostsrbijeav, Vučić je istakao da mu je velika čast da ugosti jednog od najuticajnijih ljudi Bavarske i cele Nemačke.

Vučić je naveo da će razgovarati o velikim i zahtevnim projektima koji će snažno pokrenuti Srbiju u narednim godinama, kao i o potencijalima dugoročne saradnje sa Bavarskom, koja po snazi i ekonomskom napretku predstavlja glavni zamajac nemačke privrede i primer razvijenim ekonomijama u mnogim oblastima.

Biće predstavljeni i planovi razvoja Srbije u narednom periodu.

Vučić je posetu Zedera Srbiji najavio sredinom februara prilikom posete 60. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Srbija i Bavarska imaju robnu razmenu vrednu oko 1,5 milijardi evra, a izvoz Srbije u Bavarsku je 870,75 miliona evra, podaci su Privredne komore Srbije.