VUČEVIĆ URUČIO UGOVORE O STIPENDIJAMA: Mladi ljudi daju novu snagu i energiju Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (FOTO)

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević uručio je danas ugovore o stipendijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za pet studenata i 24 učenika koji su ispunili uslove konkursa za 2023/2024. godinu, na svečanosti u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ugovorima je predviđeno da stipendisti po završetku školovanja dobiju zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a radna mesta ih očekuju u Generalštabu, Sektoru za materijalne resurse i Upravi za vojno zdravstvo.



Ministar Vučević, čestitajući studentima i učenicima na stipendijama u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, poželeo im je dobrodošlicu u sistem odbrane.- Želim vam da uspešno završite školovanje, sa nestrpljenjem vas očekujemo, trebate nam i nadam se da ćete kao pozitivan primer ovu priču širiti među svojim prijateljima, drugarima, kolegama, da zainteresujemo i one ljude koji nisu čuli ili ne znaju šta Ministarstvo odbrane i naša država nude - rekao je ministar odbrane.

On je posebno naglasio značaj podsticaja za mlade ljude i potrebu za mladim kadrom koji bi dali novu snagu i energiju sistemu odbrane.



- Možemo da imamo i najbolje zgrade i najbolju opremu, da kupimo najbolje naoružanje, da imamo najbolje uniforme, da rastu plate, da rešavamo stambena pitanja, ali ako nemamo ljude, sve to ne vredi. Zato je nama najvažnije da dobijemo novu snagu, novu energiju, a vi ste upravo to, ono što će doneti novi kvalitet i Ministarstvu odbrane i celoj državi Srbiji, na ponos vas, vaših porodica i cele otadžbine - istakao je ministar Vučević.Govoreći o stipendistima, ministar odbrane rekao je da će Uprava za vojno zdravstvo dobiti najveće pojačanje, ali i Vojnotehnički institut i Generalštab. On je, tom prilikom, istakao značaj daljeg rada Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane na razvoju ovakvog vida pomoći i podrške mladima tokom školovanja.

- Zamolio bih vas da zajedno sa ostalim ljudima iz Ministarstva odbrane radite na povećanju iznosa stipendija, da budemo još atraktivniji, još interesantniji, da naša deca požele da budu deo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije – rekao je ministar Vučević poželevši vojnim stipendistima da završe što pre školovanje i postanu deo sistema odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane





Među najmlađim stipendistima je i učenik Tehničke škole u Užicu Aleksandar Bajić, koji je istakao značaj stipendije i u finansijskom i u profesionalnom smislu.- Omogućuje mi i dalje školovanje. Mene interesuju elektrotehnika i telekomunikacije i voleo bih da radim u 250. raketnoj brigadi, što mi je želja odmalena – rekao je Bajić.

Ovaj način stipendiranja pruža mladima priliku za razvoj i napredovanje.



- Radiću na Vojnotehničkom institutu, ovde u Beogradu, i vrlo mi znači ova stipendija. Prvenstveno zato što je to motivacija za mlade i prilika za sticanje iskustva odmah po završetku studija. Ogromna prilika za nas - ukazala je Sara Pepić.Nikola Pešić iz Kraljeva student je Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i on će, takođe, posle stipendiranja raditi u Vojnotehničkom institutu. Kako je rekao, stipendija je, sem ostalog, važna i za prvo zapošljavanje i sticanje radnog iskustva.

