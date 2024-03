VUČEVIĆ PODRŽAO INICIJATIVU SPC NA LIMANU: Ne razumem da neko ima problem da se obeleži mesto pogroma

MINISTAR odbrane Miloš Vučević, nekadašnji gradonačelnik Novog Sada sa najdužim mandatom u istoriji grada, istakao je danas na pitanje novinara NS Uživo o protestima povodom izgradnje verskog objekta na Limanu, da svako ima pravo da iskaže svoj stav, slaganje ili neslaganje, te da nikada nije bio protiv bilo kakvog okupljanja koje ne narušava javni red, mir i fizički integritet.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Ovo je za mene strašno

- Neko je vernik, neko nije, sve je stvar izbora, nikoga ne treba prisiljavati ni na šta. Nisam razumeo kada se neko vodi politikom nećemo, a to je ono što gradonačelnik Đurić trenutno doživljava. Govore nećemo garaže, nećemo obdanište, nećemo most, sada neće crkvu. Ono što je za mene, sa sociološkog i kulturnog aspekta strašno, da je neko protiv hrama koji je posvećen žrtvama nacističkog i fašističkog progona. Želim da kažem, a nadam se da mi srpska crkva neće zameriti, ovo nije obična crkva, a ja svakako podržavam ovu ideju i izgradnju hrama koji je najbliže mestu gde se dogodila novosadska racija, najveći broj ubijenih zabeležen je na plaži Štrand, a ne na Keju.

Nadam se da će osoba koja je izvršila ovaj napad na sveštenika odgovarati po krivičnom postupku

On je naglasio da je Grad, u saradnji sa Eparhijom bačkom, pokušao da nađe najbolju lokaciju koja odgovara istorijskoj istini i da je napad na ovu inicijativu anticivilizacijski.

- Nadam se da će osoba koja je izvršila ovaj napad na sveštenika odgovarati po krivičnom postupku. Ipak, taj dan su mogli da preskoče i zaćute, jer se tog dana desilo dvostruko ubistvo i samoubistvo koje je žestoko potreslo građane. To govori o svakom onom ko hoće da se bavi politikom i onima koji su to organizovali. Iako ne vodim grad, snažno podržavam tu inicijativu i sramota je što smo čekali 82 godine od onoga što nepravedno nazivamo racijom, a treba da nazivamo masovnim ubistvom. Govorimo o slobodi i kulturi sećanja, a zašto onda drugi ljudi nemaju pravo da ispovedaju svoju veru i da imaju osećaj prema identitetskim pitanjima. Nažalost, ovaj trend u Novom Sadu je sve prisutniji i to me brine zbog sudbine ovog grada.

Što se ne oglase lideri opozicionih koalicija?

- Što ne pitate lidere opozicija u Novom Sadu da se pojedinačno opredele po tom pitanju? Ne spominjem sada Bravo i slične aktiviste koji su na svakom koraku sprovodili nasilje, nego što se ne oglase lideri opozicionih koalicija. Ne pričamo o Pogačaru, čoveku koji je profesionalni demonstrant. On je stručnjak za IT sektor, za poljoprivredu, on je najveći urbanista u gradu, on se pita gde treba da se gradi most i crkva. Ako je to sudbina Novog Sada, onda sam ja duboko zabrinut, ali nadam se da će na predstojećim izborima Novi Sad ipak izabrati koga želi za vođu, odnosno građani će odlučiti.

Imate grupu ljudi koji odlučuju da li će se graditi most ili crkva

Vučević je ovom prilikom dao podršku gradonačelniku Milanu Đuriću i istakao da će biti uz njega.

-Nije mi prijatno da objašnjavam ljudima iz drugih gradova zašto se to dešava u Novom Sadu. Imate grupu koja je prisutna svuda, a broji 20-30 ljudi, koji odlučuju da li će se graditi most ili crkva. Most se gradi, kao što vidite, a verujem da će i ovaj hram koji je posvećen žrtvama nacizma i fašizma i masovnog ubistva. Ako ste tako veliki zagovornici srpskog prava slobode, pa pustite da ljudi uživaju u istom i da imamo gde da se pomolimo za duše onih koji su žrtve fašista i nacista - zaključio je on.

(nsuzivo.rs)