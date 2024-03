SELAKOVIĆ POSETIO BOLNICU BANJA KOVILJAČA: Austrijskim osiguranicima omogućena rehabilitacija i lečenje (FOTO)

MINISTAR za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković posetio je Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača, gde se sastao sa direktorom ove bolnice Aleksandrom Jokićem i direktorom Zavoda za socijalno osiguranje Zoranom Paunovićem.

Foto: Instagram printskrin/minrzs.gov.rs

Prilikom posete, ministar je razgovarao sa pacijentima koji borave u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača na osnovu sporazuma koji je potpisan pre dve godine sa Penziono-invalidskim fondom osiguranja Republike Austrije, kojim je omogućeno da se austrijski osiguranici, ljudi našeg porekla, rehabilituju, leče i borave u Banji Koviljači.

- Ovaj sporazum je bio pionirski korak i on je omogućio da se do sada negde oko 400 naših iseljenika, koji su radili u Austriji, koji su tamo uplaćivali u fond Penzionog osiguranja, ovde leče i rehabilituju, odnosno da se ovde upute, a preko 270 njih je do sada boravilo u Banji Koviljači. Činjenica da je sa austrijske strane došla inicijativa da se sporazum produži, čak i da se razmatra povećanje određenih kategorija koje su tim sporazumom i definisane, govori o tome koliko je visok nivo usluge u skladu i sa zapadnoevropskim standardima koje naša Banja Koviljača ispunjava, a na prvom mestu koliko je vredan i kvalitetan rad našeg, ne samo ugostiteljskog turističkog osoblja, već na prvom mestu naših medicinskih radnika, lekara i medicinskih sestara - rekao je ministar Selaković.

Ministar je podsetio da je Republika Srbija u prethodnoj deceniji uložila oko 4 miliona evra kako u Banju Koviljaču, tako i u prateću saobraćajnu infrastrukturu, i dodao da je ulaganjem na taj način omogućeno da sadržaj koji Banja pruža postane lakše dostupan našim građanima širom Srbije. Selaković je istakao da je Banja Koviljača prošle godine dobila nagradu za najbolju banju na Balkanu.