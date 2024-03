BRNABIĆ IZ RUMUNIJE: Rumunija stoji uz Srbiju po pitanju KiM i evropskih integracija

PREDSEDNICA Vlade Srbija Ana Brnabić izjavila je večeras, posle sastanka sa sa predsednikom Rumunije Klausom Johanisom, da ta zemlja stoji uz Srbiju po pitanju Kosova i Metohije.

Foto: Video plus

- Jako dobar sastanak sa predsednikom Rumunije, fantastičan čovek, ovo je moj prvi sastanak sa njim. Apsolutno čvrst stav da Rumunija stoji uz Stbiju po pitanju KiM, ali i po pitanju evropskih integracija, rekla je Brnabić.

- Emotivno veče za mene, meni je bila najveća moguća čast u životu da budem na čelu vlade, najveća čast da radim rame uz rame sa predsednikom Vučićem, radili smo kao tim. Nikada se nismo plašili da sanjamo velike snove, rekla je dosadašnja premijerka na pitanje o dosadašnjem radu na pmestu predsednice Vlade Srbije.

- Za mog naslednika, to je vizija, sedite, radite, pritisak svaki dan, nije to neka metafizika, radite svaki dan od jutra do sutra, ne plašite se ničega, jak tim, jaka vizija, to već sve imamo, samo rad, rad, pričajte sa ljudima, poštujte ljude. Naša zemlja ima mnogo dobre ljude, rekla je Brnabić na pitanje šta bi poručila novom premijeru.

Ona je kazala da se nada da će vrlo brzo biti sednica parlamenta.

- Nadam se vrlo brzo sednici parlamenta, što se brže formira i da se nastavi sa radom, hvala mojoj stranci, SNS na svemu. Ukazali su mi to poverenje da budem predsednik Skupštine, to je moj orden. Volela bih da druge stranke u Srbiji uče od SNS u tome da daju šansu ljudima, ne mora neko da bude član stranke, da se te stranačke strasti malo smire, ja sam to prepoznala u SNS, zato sam se i učlanila. Dali su mi sve zato što su prepoznali u meni želju da radim za svoju zemlju.

- Ja ne mislim da će nova funkcija biti laka, moram mnogo da učim, počinjem da učim od večeras, uvek je dobro razumeti da ne znate sve, da treba da se usavršavate, ali ja ću dati sve od sebe i radiću u interesu Srbije, poručila je Brnabić.

Iz kabineta premijerke saopštavaju da je sastanak bio dobar i da je Rumunija još jednom potvrdila podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Johanis je rekao da je Rumunija spremna da pomogne Srbiji na evropskom putu.

Brnabić i Johanis su razgovarali i o realizaciji projekata u oblasti infrastrukture.

Brnabić je održala i nviše važnih sastanaka, pored ostalih i sa predsednicom Evropske Komisije Ursulom fon der Lajen.

Brnabić će sutra na marginama Kongresa imati sastanke sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom i predsednikom Kipra Nikosom Hristodulidisom.

Kongres EPP okupio je više od 2.000 učesnika uključujući zvaničnike EU, šefove država i predstavnike evropskih narodnih partija, ali i članove stranaka koje su deo političke porodice EPP.

(Telegraf)