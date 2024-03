SVET ČEKA KATASTROFA NEVIĐENIH RAZMERA: Veliko upozorenje Vučića, ovaj mesec je ključan

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas, nakon sednice Predsedništva SNS, da su pred Srbijom i svetom najteža vremena do sada, i da, ako se do sredine maja ne budu zaustavili sukobi, očekuje nas katastrofa neviđenih razmera.

Foto Tanjug

- Razgovarali smo o formiranju pokreta i predsedništvo stranke je načelno dalo saglasnost. Mi ćemo uskoro izaći sa tim. Pokret nije stvar koja se formira za izbore. Mi ne pravimo pokret ad hoc da bi neko dobio jedno poslaničko mesto više ili manje ili mesto u vladi više ili manje. Pokret se pravi da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima - rekao je Vučić i dodao da veruje da su pred Srbijom i pred svetom najteža vremena do sad.

- Ekonomski za nas su najbolja vremena. Geopolitički najteža vremena. Upravo govorim zbog onoga što se zbiva u Ukrajini, govorim zbog onoga što se zbiva u mnogim drugim mestima širom zemljine kugle i što se neće zaustaviti sutra. Ukoliko se ne zaustavi do maja, plašim se da ćemo doći do katastrofe neviđenih razmera. Moje poslednje nade su da to do sredine ili kraja maja može da se zaustavi. Ako ne bude tako, teško da će u godinama koje su pred nama to moći da se zaustavi bez posledica koje će biti katastrofalne po ceo svet - upozorio je Vzučić.

On je naveo da u skladu sa tim moramo da se pripremamo, jer mi tu smo mali, niko nas ništa i ne pita.

- Ali ćemo svakako osetiti posledice kao što smo i do sada osećali posledice, a da čak mnogi nisu ni primetili, nisu ni razumeli koliko je teško bilo upravljati zemljom i držati i čuvati mir i stabilnost i sve drugo - naveo je on.