"SVE GRANICE TOLERANCIJE ODAVNO SMO PREŠLI": Šapić - Najvažniji je razvoj Beograda s neupitnom srpskom politikom

MOJA odluka da ne sarađujem sa pojedinim medijima nema veze sa imenom medijske kuće ili bilo kojim novinarem personalno već sa time što se već više od dve godine na sve načine falsifikuju, lažu, seku, montiraju i zloupotrebljavaju moje izjave. Stavljaju mi u usta reči koje nisu izgovorene i time obmanjuju narod, građane Beograda i Srbije, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, gostujući na TV Prva.

Foto: Printskrin

– Čak sam im u oktobru ponudio da im budem gost i da mogu da me pitaju šta god žele i postavio samo dva uslova: da razgovor bude direktno, odnosno živo prenošen i drugi da nakon toga mogu takav razgovor da repriziraju ali da ga ne seku i ne montiraju onako kako su to do tada radili. Naravno da to nisu prihvatili, već su nastavili sa svojim zloupotrebama. Zato sam pre mesec i po dana rekao da prekidam komunikaciju sa njima jer neću da dozvolim da lažu u moje ime, već neka to čine, od sada samo u svoje. I naravno da nikada na svojim medijima nisu preneli pravi razlog prekida komunikacije, već celu stvar predstavljaju tako kao da se ja bojim njihovih pitanja. UNS se, recimo, nijednog trenutka nije zapitao zbog čega ja to radim i da li su zaista ti mediji zloupotrebili svoju profesiju obmanjujući na taj način javnost već su me uputili da svoja prava tražim na sudu – rekao je Šapić.

On je naglasio da ne može da se obrati ni regulatornom telu jer ta medijska kuća nije registrovana u Srbiji već u Luksemburgu, ne plaća ovde porez, program proizvodi u Sloveniji, a ovde ga samo reemituje čime se, kako je rekao vešto koristi ogromna rupa u zakonu.

– Čak i da rade svoj posao najbolje moguće, a ne ovako kako ga rade kroz laži, falsifikovanje i montiranje tuđih izjava, nisam siguran da sam dužan da im odgovaram na pitanja po zakonskom osnovu, jer oni niti ovde plaćaju porez niti podležu našim medijskim zakonima i normama. Mogu da me tuže, pa nek dokažu da su diskriminisani, a ja ću da dokažem desetinama primera na koji način su zloupotrebljavali moje izjave, falsifikovali i tako obmanjivali javnost – istakao je Šapić.

Kad je reč o izjavama da opozicija neće dozvoliti sprovođenje izbornog procesa ukoliko ne budu zadovoljni datumom, Šapić je ocenio da smo „sve granice tolerancije odavno prešli”.

– To je isto kao kad je zimus, u jeku praznika kada Beograd vrvi, petnaest, kako sebe nazivaju, liberalnih studenata blokiralo auto-put i na taj način se poigravalo sa životima Beograđana. I nikom ništa. Tada sam i sa predsednikom i sa ministrom i direktorom beogradske policije razgovarao i rekao da ovo prevršava svaku meru. Ukoliko budemo nastavili da tolerišemo ovakve stvari i da pustimo da desetina ljudi maltretira Beograđane, onda je veliko pitanje da li mi radimo naš deo posla. Ovo je pitanje zaštite ustavno-pravnog poretka jer jedno je biti slobodna zemlja i imati slobodu izražavanja i političkog delovanja, a drugo je zloupotrebljavati zakon ove zemlje. Nemaju pravo da blokiraju auto-put, nemaju pravo da šetaju gde žele jer postoji zakonska procedura kako se prijavljuje skup. Isto je i sa najavama da će blokirati izborni proces. Zaista se nadam da nadležni organi neće dozvoljavati neodgovornim ljudima da maltretiraju Beograđane i postoji način kako se građanska neposlušnost iskazuje i ona ima svoje zakonske okvire – rekao je on.

Na pitanje da li su ovi izbori na sve ili ništa, Šapić je rekao da smatra da jesu i objasnio zašto tako misli.

– U ovom momentu kada bi bila formirana gradska skupština najbrojnija odbornička stranka u okviru Đilasove liste bi bio levo-liberalni front. Oni imaju i svoje predstavnike u nacionalnom parlamentu i bave se nacionalnom politikom. Njihovi zvanični stavovi su da se odreknu dela naše teritorije Kosova i Metohije, da se problem Republike Srpske reši tako što ćemo da se odreknemo Dejtona i Republike Srpske, zatim da zločin kako i u kojoj meri se desio u Srebrnici rešimo tako što ćemo da se proglasimo genocidnim i smatraju da treba da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, koja od toga „ni perut ne bi dobili”, nego simbolično da prekinemo odnose sa istočnim prijateljima i tako dođemo u situaciji da sprovodimo stvari koje nam se nameću od evropske administracije. Namerno neću da kažem od Evrope zato što ja jesam za Evropu jer smo mi deo Evrope. Mi smo baštinili evropske vrednosti, oslobađali Evropu u Prvom i Drugom svetskom ratu, branili je od Nemaca i od nacista, naši preci su krvarili za ovu današnju Evropu i ne mogu oni da budu veći Evropljani od nas. Od nas traže da prihvatimo „šarenu” LGBT zastavu na Skupštinu grada što ja ne prihvatam, ne zato što želim nekog da diskriminišem već zato što ne možemo da izjednačavamo tu zastavu sa srpskom zastavom. Onda idu zakoni protiv kojih se danas bori dobar deo Evrope. To su sve stvari za koje će ljudi iz opozicije da koriste resurse Beograda, logistiku, novac i da je plasiraju kroz svoje republičke kolege u nacionalnim parlamentu, jer je to sve deo njihove zvanične nacionalne politike koju oni i ne kriju, štaviše hvale se time – istakao je Šapić.

Zato su, prema njegovim rečima, ovi izbori od nacionalnog značaja mada bi on najviše voleo da to budu upravo lokalni izbori i da se bavimo stvarima kojima se on bavi 14 godina.

– Nalazimo se u momentu kada sprovodimo najveći infrastrukturni projekat u poslednjih pedeset godina – beogradski metro. Dobili smo i organizaciju Međunarodne izložbe „Ekspo 2027” i imamo priliku da „podignemo” Beograd u ovih nekoliko godina više nego poslednjih petnaest, ali i čitavu Srbiju. Najviše bih voleo da tema bude tunel pored Ekonomskog fakulteta i drugi projekti. Voleo bih da su ovo teme izbora, ali nisu, zato mislim da su ovo najvažniji lokalni izbori u poslednjih 25 godina jer će prvi put biti jasno definisano ko je gde. Biće dva velika fronta, pa ćemo da vidimo šta Beograđani hoće i kako će da se odluče – rekao je Šapić.

Šapić je rekao da bi izbori u Beogradu bili pre 28. aprila predsednik Skupštine Srbije je morao da bude izabran i već sutra bi trebalo da raspiše izbore.

– Mislim da je prvi realan datum 28. april. Ne znam kada će biti izabran predsednik Skupštine, ali moj apel je da se što pre izabere i da on u skladu sa svojim zakonskim okvirima raspiše izbore u roku od 45 do 60 dana. Voleo bih da oni budu za 45 dana, što pre, zbog vanrednog stanja u Beogradu već pet, šest meseci, zbog toga što ćemo Privremeni organ imati još tri meseca, kao i zbog toga što ulazimo u situaciju u kojoj Beograd nije bio poslednjih 20, 30 godina. Objektivno nema operativne gradske vlasti, a živimo momenat koji je geopolitički, infrastrukturno, ekonomski važan – istakao je Šapić.

Želimo, dodao je Šapić, da obezbedimo brz, nesmetan razvoj Beograda s neupitnom srpskom politikom.

– Kad god je Beograd imao srpskog gradonačelnika i vodio srpsku politiku on je bio dobar svima, kad je imao jugoslovensku politiku bio je dobar svima samo ne Srbima. Beograd je otvoren grad, grad u kojem se niko nije loše osećao bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Nećemo više da se sramimo i stidimo da kažemo da ćemo da vodimo srpsku politiku, jer je samo takva politika dobra za sve građane Srbije – zaključio je Šapić.

