SAMOHRANA MAJKA PETORO DECE SA KOSOVA O ZABRANI DINARA: "Snalazim se nekako, pozajmim pa vratim - LJudi neće moći još dugo ovako..."

PONOVLjENI izbori u Beogradu ne održavaju se zato što su to rekli Evropski parlament ili Odir, preciznije, preporuke Odira ćemo primenjivati kao što smo to činili i ranije jer ne postoji nikakav uslov ili zakonska obaveza. U nove izbore nismo ušli zato što nam je to neko naredio već zbog toga što, nažalost, nismo uspeli da dođemo do većine kakvu smo smatrali da je ispravna i legitimna, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.