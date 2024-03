ĐILASU SAD NE ODGOVARA DATUM!Prozapadna opozicija ponovo razmišlja o bojkotu izbora, ovog puta u Beogradu

SRBIJA protiv nasilja bazirala je postizborni period na priči da Beograd mora da ide na nove izbore, a sada kada je jasno da će ih biti, iz ove koalicije insistiraju na tome da - biraju datum?!

Predsednik SSP Dragan Đilas poručio je juče da koalicija možda ne izađe na glasanje u prestonici "ako se ne primene preporuke ODIHR, kao i ako izbori budu zakazani za 28. april, kada deo birača nije tu".

- Ako dođemo u situaciju da idemo na izbore moraju da se primenjuju preporuke ODIHR. Ne možemo da idemo na izbore tako što će Aleksandar Vučić da izmisli datum kada deo glasača nije tu, da se ne menja birački spisak - rekao je Đilas za N1 i dodao da je to stvar oko koje će se dogovarati sa koalicionim partnerima i drugim listama.

Funkcioner SNS Vladimir Orlić istakao je da "tajkun Dragan Đilas govori o novim beogradskim izborima sa istim onim izrazom lica koji je imao i kada je video rezultate prethodnih izbora, a to je lice - teškog gubitnika":

- Jasno mu je, već sada, da će upravo to i ostati. Očaj i nervoza, uz nepovezane reči, pokazali su to jasno. Baš toliko je genijalno zvučala njegova glavna poruka: ne znam da li ću na izbore, ne bih baš, a i praznici će uskoro, nisam se ni naspavao pošteno - a vi već o izborima... i baš 29. aprila sam planirao da odspavam, mogao bih i 30. aprila, a za 1. maj me čeka prase, što je za mene prioritetna preporuka ODIHR...

Predsednica Vlade i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić istakla je da se "sada odlučuje da li ste za to da Srbija bude samostalna, suverena, nezavisna, slobodna ili da ne bude, nego da o Srbiji odlučuju stranci":

- Opozicija okupljena oko liste "Srbija protiv nasilja" traži potpuno ukidanje suvereniteta Srbije i na različite načine traže eksplicitnu i otvorenu podršku od stranaca koji bi se umešali u izborne procese u Srbiji. Traže suspendovanje naših domaćih zakona. Traže suspendovanje naših institucija, pa i Narodne skupštine Republike Srbije. Predstavnici SPN su praktično tražili sankcije Srbiji zato što ih narod nije izabrao, govoreći o izbornoj krađi, koju je čak i šef posmatračke misije Stefan Šenah demantovao, nakon izlaska izveštaja ODIHR.

Funkcioner Socijalističke partije Srbije Toma Fila izjavio je "da će novi beogradski izbori biti najvažniji jer će se ići u dve kolone".

- Opozicija je postavila pitanje sad ili nikad, mi smo navikli na sad i neće biti problema da dobijemo te izbore, ali oni će pokušati da se okupe svi, i koji su za Evropu i koji su protiv Evrope, ne bi li se napravio neki referendumski potez da se postavi priča za Vučića ili protiv, a ja mislim da Beograd to ne zaslužuje - rekao je Fila.

Inače, Đilas je ranije predložio da opozicija izađe zajedno na izbore, odnosno lista "Srbija protiv nasilja" i NADA. Radomir Lazović iz "Zeleno-levog fronta", koji je bio u ovoj koaliciji, juče je rekao da treba da idu odvojeno, ali koordinisano, jer će tako dobiti više glasova.

Datumi po zakonu DATUM kada će biti održano glasanje određuje Zakon o lokalnim izborima, koji se odnosi i na izjašnjavanje u prestonici. Kako je 3. marta bilo jasno da se neće konstituisati vlast u Beogradu, od tada teče 30 dana od kada mora biti potpisan ukaz o raspisivanju izbora. To mora učiniti predsednik parlamenta kojeg još nemamo, ali se očekuje izbor u narednoj nedelji. S obzirom na to da od dana kada budu raspisani, pa do dana za glasanje ne sme da prođe manje od 45 ni više od 60 dana, jasno je kada građani mogu ići na birališta. Pod pretpostavkom da se raspišu 13. marta (sednica parlamenta o izboru predsednika očekuje se 12. marta) na birališta se može najranije 27. aprila, a najkasnije 12. maja.