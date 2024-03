"NASTAVIĆEMO SA IMPLEMENTACIJOM PREPORUKA ODIRA-a" Premijerka na pitanje "Novosti" - Sastanak radne grupe već u ponedeljak

MI ĆEMO već u ponedeljak imati sastanak Radne grupe za implementaciju preporuka ODIR-a, najavila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji za novinare nakon sednice Predsedništa Srpske napredne stranke, odgovarajući na pitanje "Novosti".

Foto: M.Škorić

- Radna grupa radi još od 2019. godine. Želim da kažem da mi je drago što je ODIR, upravo zbog te takve kampanje, pošto su pričali da mi ništa nismo implementirali, da mi ništa nismo uradili, ustvari bio dovoljno fer da u svom izveštaju tačno izlista koje smo mi sve preporuke implementirali - da li u potpunosti, da li delimično, ali to je 54 preporuke. Mnogi bi mogli da uče od nas, Nemačka na prvom mestu. Mi ćemo nastaviti sa implementacijom preporuka, i uvek otvoreni da na tome sarađujemo i sa našim partnerima iz Evropske unije, i svim ostalim partnerima. I kao predsednica vlade uvek sam to radila na jedan inkluzivan način - tako što i kada smo imali radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara, za medijske zakone ili neke druge radne grupe, ja sam uvek zvala naše partnere iz Evropske unije, ili sve ostale da dođu i da to radimo zajedno. Zato što nemamo šta da krijemo. Tako ću ih i ovde pozvati, da kažemo - ajde da pogledamo. Zato što mi zaista sa velikim ponosom, možemo da kažemo kako radimo, kako smo do sada implementirali, zbog čega smo implementirali i da se sve to radimo pre svega zarad naše zemlje, našeg naroda, svih naših građana, naših ljudi, da bi Srbija postala još jača. Da bi Srbija imala još jače, stabilnije, nezavisne institucije. Tako da, nikakav problem, nastavićemo sa implementacijom ODIR-ovih preporuka - rekla je premijerka odgovarajući na naše pitanje.

