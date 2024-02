"ILI IMATE POLITIKU, ILI JE NEMATE" Vučić na pitanje "Novosti" - Možete samo da se borite za svoju politiku, ja sam to radio

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na samitu u Tirani, odgovarajući na pitanje "Novosti", da je važno boriti se za svoju politiku, i da je to ono što je on danas radio.

Foto M. Š.

- To je naša politika, ili imate politiku ili nemate politiku. Niti ste vi bilo kakav heroj, niti bilo čiji poslušnik. Tu za nas nema lakih stvari. Jedino što možete da radite jeste da se borite za svoju politiku. I to je ono što sam radio danas. Mi danas imamo još mnogo posla. Ne zaboravite da već od po podne od 7 sati, sada se završava Samit Jugoistočna Evropa, nama ide samit Zapadni Balkan - Evropska unija. Idu priče o jedinstvenom tržištu, napretku ka Evropi i tako dalje. Pre svega priče koje su realne. Ima ovde onih što sanjaju snove da će prekosutra da uđu u EU. Ja da se pravim glup i blesav pred našim narodom ne mogu - izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, postoji dosta važnih stvari koje sa Evropskom unijom treba da se rade.

- Od zajedničkog tržišta, preko zelenih koridora, PEN konvencije... Da ja to objasnim narodu. Ako dovedemo proizvođača automobila, a ne možemo da ga dovedemo jer ne može 55 odsto delova da pravi u Srbiji, ako nema tih 55 posto, a mi nismo u EU, onda kada izvozi u zemlje Evrpske unije, ide 10 odsto dažbina dodatnih na to. Onda se nikome ne isplati da proizvodi u Srbiji. Bavimo se tim stvarima, jer onda možemo da privučemo i Japance, Korejce i Nemce. To su stvari koje su za nas mnogo važnije nego njihov novac. Ako to uspemo da uradimo do kraja godine, to su veliki rezultati - naveo je Vučić odgovarajući na pitanje naše novinarke koja prati samit u Tirani.