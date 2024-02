VUČIĆ SE IZBORIO: U deklaraciji iz Tirane nema tačke o sankcijama Rusiji, ruskom "malignom uticaju" i Kosova kao države

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Tirane, gde učestvuje na prvom samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa.

Foto: Printskrin

- Ceo dan juče, celu noć i jutros do malopre trajali su razgovori oko te deklaracije koju su i Evropljani i Ukrajinci i svi drugi sastavljali. To, naravno, za nas nikada nije jednostavno. Nije bilo fer što je gospođa Osmani, iako su pre sat vremena dogovorili, prihvatili naš predlog da se izbaci tačka 11 o sankcijama Ruskoj Federaciji, da se izbaci deo o malignom uticaju Ruske Federacije jer sam ja rekao - ok, ako to tako doživljava veći deo vas ovde, onda da ubacimo još neke koje mi doživljavamo sa malignim uticajem, onda kada su čuli koga mi sve doživljavamo sa malignim uticajem, onda su to izbacili, i ono što je za nas bilo od najvećeg značaja da se izbaci "naše države i naše zemlje", to su imali u 4 ili 5 tačaka, pa je onda ostalo u tački 6 i 7, pa su onda izbacili su iz tačaka 6 i 7. Ja sam rekao da mi iako želimo da podržimo međunarodno javno pravo, i naše ukrajinske prijatelje, mi to ne možemo da prihvatimo. Nemoguće je da se sada nešto desi jer smo obavešteni da je to prihvaćeno. To je deklaracija sa milion uobičajnih stvari o ruskom napadu na Ukrajinu - ali nema sankcija, ne pominju se, što je za nas važno, ne pominje se ruski maligni uticaj. Ja sam tražio i zbog vojne neutralnosti. Ja sam rekao da smo mi jedina zemlja koja to ne traži i koja ne želi u NATO. Oni me gledaju svi onako čudno. Ali dobro, naš narod zna zbog čega, mi moramo da se držimo i naših skupštinskih deklaracija, i stavova našeg Saveta na nacionalnu bezbednost - naveo je predsednik.

- Za nas je bilo važno da ovo ne bude nešto što donosi direktne negativne posledice za Republiku Srbiju - dodao je Vučić.