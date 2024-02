TAJVAN JE KINA, TO JE VAŠA TERITORIJA I VAŠ NAROD Vučić: Uvek ćete imati podršku Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, u intervjuu za "China Media Group'' u Beogradu, da je Tajvan teritorija Kine i da će Kina uvek imati podršku Srbije šta god da uradi po tom pitanju.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Na pitanje o Tajvanu, Vučić je bio izričit da je Tajvan Kina.

- A na vama je šta, kada, kako ćete to učiniti. Tačka. Za nas je to Kina, to je politika Srbije, i to će biti naša politika u budućnosti. To je vaša teritorija, vaš narod, a vi ste suverena nacija, sami donosite odluke. I uvek ćete imati podršku srpskog naroda. To je to - naglasio je Vučić i dodao da nikada neće promeniti svoj stav o Kini.

Na pitanje novinara da li može da kaže nešto više o inicijativi Si Đinpinga koju je podržao, a koja se odnosi na globalnu razvojnu inicijativu, globalnu bezbednosnu inicijativu i globalnu civilizacijsku inicijativu, Vučić je odgovorio da je o tome pričao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Tada su, kako je dodao, obojica konstatovali da već 15 godina iz Brisela slušaju glupe priče o pogoršanju situacije u Kini, a ona sve to vreme ima konstantan rast od pet do šest odsto i konstatovali su da se to pogoršanje nikada neće desiti.

S druge strane, kako je dodao predsednik Vučić, istakli su da je rast u Evropi između nula i jedan odsto i onda se zapitali kako uopšte mogu da se mere sa Kinom.

- I zato se držim svojih kineskih prijatelja, jer verujem da oni znaju šta rade, rade bolje planove, rade bolje programe i imaju nešto što nam svima nedostaje. Vaši ljudi su uporniji, imaju tigrovo oko, što mi Evropljani više nemamo. I pokušavam da uzmem malo te energije, malo tog entuzijazma, malo te ambicije da donesem svojoj zemlji - rekao je Vučić.

Dodao je da svojim kineskim prijateljima želi da pokaže šta smo sve izgradili poslednjih godina, a što ne bi smo uspeli bez, kako je rekao, velike kineske podrške.

Predsednik Vučić se osvrnuo i na NATO bombardovanje SRJ 1999. ističući da je to bio užasan zločin Govoreći o NATO bombardovanju, Vučić je istakao da je to veoma bolno pitanje za nas i da mi od njega ne bežimo.

- Naravno, sada imamo bolji odnos sa svim zapadnim zemljama, sa svih tih 19 zemalja koje su napale Srbiju bez dozvole Saveta bezbednosti UN. Sve je urađeno protiv Povelje UN i međunarodnog javnog prava. I to je bio užasan zločin - poručio je predsednik Srbije.

(Tanjug)