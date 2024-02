ZDRAVSTVENI RADNICI ISPRED POŠTE U GRAČANICI: Ugrožena nam je egzistencija, pacijenti posebno pogođeni

ZDRAVSTVENI radnici sa centralnog Kosova okupili su se danas ispred Pošte u Gračanica kako bi izrazili negodovanje zbog odluke Centralne banke Kosova o zabrani platnog prometa u dinarima i poručili da su zabrinuti kako za svoju, tako i za egzistenciju pacijenata, koji su, kako kažu, u mnogo težem položaju.

Doktor specijalista opšte medicine Dalibor Stojanović izjavio je da su se zdravstveni radnici spontano danas okupilu na mestu gde su do 1. februara primali svoje plate u dinarima, kako bi izrazili miran protest i nezadovoljstvo povodom poslednjih dešavanja na Kosovu.

„Mi smo do sada platu primali u dinarima, na ovom mestu, međutim, od 1. februara sa odlukom kosovskih vlasti smo primorani da za svoje plate idemo, većina odavde već zna, do najbliže ekspoziture Komercijalne banke u Kuršumliji. To je za većinu nas dodatno maltretiranje, dodatni trošak. Koleginica je pre par dana morala da uzme slobodan dan kako bi otišla da podnese zahtev za izdavanje platne kartice. Ona je morala da se maltretira kako na jednoj, tako i na drugoj strani administrativnog prelaza. Tamo je čekala tri sata, upravo da bi završila jedan najobičniji administrativni postupak koji smo do sada ostvarivali ovde. Da ne govorim o drugim administrativnim postupcima i uslugama koje smo ostvarivali, poput zahteva za dozvoljeni minus, za to ćemo sada morati da prelazimo 80 km u jednom pravcu da bismo podigli svoju platu koju smo zaradili radeći svoj posao kao zdravstveni radnici“, rekao je Stojanović.

Istakao je da zdravstveni radnici samo rade svoj posao, ne bave se nikakvim ilegalnim aktivnostima, već zdravstvenu pomoć ukazuju svim pacijentima, bilo da su to Srbi, Albanci, Romi, Goranci...

Ukazao je da su pacijenti u posebno teškoj situaciji.

„Znate i sami da određeni pacijenti moraju da plaćaju participaciju za neke usluge. Sada kada je zabrana dinara, sve to dovodi u opasnost pružanje zdravstvene zaštite, dovodi u pitanje našu egzistenciju, naš ostanak i opstanak na ovim prostorima. Da ne govorim o ljudima koji primaju ostale dodatke, poput minimalca, oni će sada morati, ne samo da prelaze tih dodatnih 160 km da bi podigli svoja primanja, već će morati da daju dobar deo svojih zarada da bi se organizovali i otišli do prvih ekspozitura gde mogu da podignu svoje zarade“, istakao je Stojanović.

Pedijatar Zorica Jovanić istakla je da će se zdravstveni radnici možda i snaći na neki način i upitala kako će to učiniti ljudi koji nemaju uslova za to.

„Mi primamo platu od naše države u dinarima, ali mi ćemo se nekako i snaći i podići te pare i prebaciti u evrima. Ali šta sa onim ljudima koji su ovde, koji nemaju mogućnosti kao mi da odu, uzmu i da se vrate. Ostavljeni su na cedilu. Niko nas ne čuje, a u stvari je sve to perfidna igra, suptilna igra velikih, a mi smo mali i mi ne možemo ništa i to je problem. Ajde da se dogovorimo, da sednemo da se dogovorimo i da kažemo šta treba da uradimo jedni drugima, da bismo živeli u miru jedni pored drugih, ako ne možemo zajedno i da zaboravimo sve ono što je iza nas i da živimo u nekim boljim uslovima i boljem vremenu“, rekla je Jovanićeva.

Specijalista intenzivne zdravstvene nege Vladimir Petković rekao je da zdravstveni radnici pružaju medicinsku pomoć svim ljudima bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost i da je za njih svaki pacijent isti.

Petković je podsetio da je funkcionisanje zdravstvenih ustanova koje rade po sistemu Republike Srbije svakako otežano zbog neadekvatnog i neredovnog snabdevanja lekovima i potrošnim sanitetskim materijalom i medicinskom opremom.

„I ovaj potez administracije iz Prištine otežava, ne samo naš rad, kao zdravstvenih radnika, nego je pre svega naša zabrinutost veća zbog toga što su ovim potezom pre svega ugroženi naši pacijenti. Među njima ima puno starih osoba, bolesnih, iznemoglih, polupokretnih ili nepokretnih koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da podignu svoje penzije ili socijalna davanja, pa kako će onda uspeti da se prehrane, kako će otići da kupe lekove, kojih nažalost nema dovoljno u zdravstvenim ustanovima“, rekao je Petković.

Uputio je apel međunarodnim predstavnicima da zdravstvenim radnicima, a pre svega pacijentima, omoguće osnovna prava na život i egzistenciju.

