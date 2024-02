OHRIDSKI SPORAZUM KLJUČAN ZA BEOGRAD I PRIŠTINU: Saracin - Budućnost Zapadnog Balkana je u EU

SPECIJALNI izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin izjavio je da Nemačka čini sve kako bi došlo do napretka u dijalogu Beograda i Prištine, kao i da ta zemlja podržava Ohridski sporazum i da želi da obe strane počnu što pre da ga implementiraju.

Foto Tanjug/AP

On je za Dojče vele na albanskom jeziku rekao da misli da je to ključno.

- Vidim na obe strane da će unutrašnja politika postati važan faktor. Želim to eksplicitno da kažem - budućnost čitavog regiona je u EU i to ponekad mora da stoji iznad unutrašnje politike, rekao je on.

Kada se radi o Zapadnom Balkanu, Saracin je rekao da je cilj uspešna integracija Zapadnog Balkana u EU.

Kako je rekao, u svim strateškim pitanjima, koja se tiču budućeg svetskog poretka, sposobnost Evrope da pozitivno razvija Zapadni Balkan biće odlučujuća za pitanje da li će nas ozbiljno shvatiti u drugim pitanjima.

- Naravno, od EU se traži da snabdeva Ukrajinu, ali tema koja je najmanje druga po važnosti je Zapadni Balkan. Ako kapaciteti EU tamo ne funkcionišu adekvatno, kako nas neko daleko, daleko od nas može shvatiti ozbiljno u globalnom nadmetanju oko velikih svetskih pitanja, rekao je Saracin.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je učinila Evropu odlučnom da želi proširenje sa Zapadnim Balkanom, svim glavnim gradovima, ne samo Berlinom ili Briselom, već i drugim i dodao da Ukrajina i Zapadni Balkan nisu izazov, ali da oba imaju izuzetan geostrateški značaj.

