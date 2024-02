VUČIĆ OTKRIO DA LI ĆE BITI IZBORA U NEMAČKOJ: Što manju podršku imate, to se grčevitije držite za vlast

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Ćirilica na TV Hepi kod voditelja Milomira Marića.

Foto: Printskrin TV Happy

Na konstataciju Marića da se ove godine najavljuju izbori u Nemačkoj, Vučić je rekao da ne misli da će ih biti.

- Što manju podršku imate to se grčevitije držite za vlast. To vam je kao Demokratska stranka i Pajtić ovde - kad su imali 6 posto, onda su najsnajžnije čuvali vlast po svaku cenu. To je pravilo kod slabih ljudi i najsnažniji pokazatelj koliko malo podrške imaju.