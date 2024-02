RASELJENI SRBI SA KiM BLOKIRALI PUT NIŠ-PRIŠTINA: Upozoravaju - Blizu je sukob sa nesagledivim posledicama (FOTO/VIDEO)

RASELjENI Srbi sa KiM blokirali su u podne deonicu puta Niš- Priština u selu Rudare u znak solidarnosti sa sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

Kako je ranije saopšteno, teror koji preživljava srpski narod na Kosovu i Metohiji postao je neizdrživ, a politika koju vodi Kurtijev režim najviše će naškoditi poštenom narodu na Kosovu i Metohiji, bez obzira na nacionalnost.

U saopštenju za javnost Udruženja raseljenih Srba sa Kosova i Metohije sa sedištem u Kuršumliji zahteva se od vlasti u našoj zemlji da od međunarodnih organizacija zahtevaju zaustavljanje terora i hapšenje nevinih Srba na Kosmetu, uspostavljanje mira i poštovanje Rezolucije 1244, kao i stvaranje uslova za povratak raseljenih Srba na Kosovo i Metohiju.

"Blokada puta će biti svakog ponedeljka u trajanju od tri sata, od 12 do 15 časova, i to do prestanka svakodnevnog terora nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. Teror koji preživljava srpski i ostali nealbanski narod, postao je nepodnošljiv i vrlo je blizu sukoba sa nesagledivim posledicama“, navodi se u saopštenju Udruženja raseljenih Srba, okupljenih oko Inicijativnog odbora Srba iz Podujeva i sa Kosova i Metohije.

Blokadu prate brojne novinarske ekipe.

