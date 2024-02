KURTIJEVA UREDBA STUPA NA SNAGU: Buši dinar sa Zapadom, kažnjavanje se odlaže

PRIŠTINA neće odustati od proterivanja srpske valute sa Kosova i Metohije, uredba o evru kao jedinom sredstvu plaćanja u lažnoj državi stupa na snagu danas, što znači da naši sunarodnici neće moći da primaju plate i penzije u dinarima, niti da njime kupuju u prodavnicima...

Premijer privremenih institucija na KiM Aljbin Kurti nije pristao čak ni na "molbu" SAD i ostalih zemalja Kvinte da se mera odloži i da bude tema dijaloga u Briselu. Kako je juče saopštio glavni pregovarač Besnik Bisljimi, nema pomeranja primene uredbe, već samo kaznenih mera, koje se neće sprovoditi odmah.

- Centralna banka Kosova treba da pronađe u saradnji sa centralnom bankom Srbije prikladan mehanizam za obezbeđenje transfera i donacija koje Srbija želi da pošalje građanima srpske zajednice na Kosovu. Evro jeste bio i biće jedina zvanična valuta. Nijedan građanin nema razloga da se plaši sprovođenja nove uredbe CBK. Vlada će se pobrinuti da bude što više informacija, a CBK da građani u svakoj opštini imaju pristup bankarskom sistemu zemlje. Uredba niti zabranjuje, niti dozvoljava, niti se bavi srpskim dinarom, s obzirom na to da srpski dinar nije ni ranije bio dozvoljen.

Sprovođenje Uredbe može da ima uticaj na one građane koji su primali transfere iz Srbije putem ilegalnih struktura, koje su delovale protivzakonito na tržištu, kao i na ona preduzeća koja su vršila transakcije u dinarima i nisu mogla da budu registrovana u sistemu nacionalnih računa - rekao je Bisljimi.

Ukratko, sada je sasvim jasno da stav da dinar ne može opstati u lažnoj državi imaju i premijer privremenih institucija Kurti, kao i SAD i vodeće zemlje Zapada, čije je saopštenje da se odloži primena bio samo privid, kao i izjave da im je stalo do pronalaska rešenja putem dijaloga.

Beograd sprema odgovor za još jednu drastičnu meru. Prema našim saznanjima, na udaru Prištine trebalo bi da budu filijale Poštanske štedionice, preko koje idu sve uplate iz budžeta Srbije za naše ljude na KiM. Naši izvori iz južne pokrajine prenose nam da se očekuje upad specijalaca u ekspoziture, pa je zbog toga novac povučen.

Kurti je precizirao da u četiri opštine na severu postoje četiri filijale banaka i 15 nebankarskih finansijskih institucija u koje se mogu slati doznake i uplate i u kojima se one mogu primati u evrima.

- Evro je valuta koja nam dolazi iz EU, ne govorimo da hoćemo da uvedemo albansku valutu ili novu dardansku valutu sa Kosova, već evro kao jedino sredstvo plaćanja i kupovine, jasno definisano, i to nije pitanje koje je predmet pregovora. Ne želimo nikoga da kaznimo, već samo da uvedemo zakonitost, ustavnost i regularnost, čak i na severu i svuda gde ima Srba na Kosovu. Svedoci smo da velika većina njih ima bankovne račune u bankama Kosova, a ako nemaju, mogu da otvore tekući račun i besplatno ga održavaju - rekao je Kurti.

Predsednik Upravnog odbora Centralne banke tzv. Kosova Baškim Nurboja kazao je da "Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, nastavlja da koristi dinar za isplatu penzija, socijalnih davanja i plata za paralelne institucije koje ima na Kosovu":

- Kada je evro definisan kao jedini instrument plaćanja, onda se računovodstvo mora voditi u toj valuti. To znači da se kupovine u prodavnicama moraju obaviti u evrima. To ni na koji način ne zaustavlja druge valute, one se mogu menjati, vrednost imovine može se držati u drugim valutama ako banke ponude taj proizvod, kao što su dolar, franak ili bilo koja druga valuta.

Eparhija raško-prizrenska apelovala je na međunarodne institucije da zaustave Prištinu u "potpunom etničkom čišćenju KiM":

- Povodom namere kosovskih institucija da, protivno brojnim međunarodnim savetima i oštrom protivljenju srpskog naroda, zabrani korišćenje dinarske valute i platnog prometa u dinarima na prostoru KiM, Eparhija raško-prizrenska podiže glas protesta. Zabrana dinara višestruko će otežati isplate plata, penzija, socijalnih primanja, donacija, stipendija, blokiraće humanitarni rad od koga zavise posebno socijalno najugroženiji, onemogućiće normalno finansiranje zdravstvenih i školskih institucija na kojima počiva život u sredinama naseljenim Srbima, a i teško će se odraziti na život SPC. Kosovskim Srbima nametnuta je uloga talaca koje Priština svim metodama tretira kao građane drugog reda i otvoreno nepoželjno stanovništvo, verovatno u nadi da će Beograd pod takvim ucenama napraviti političke ustupke.

Prema rečima spoljnopolitičkog komentatora Žarka Rakića, odluka o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji jeste ekonomska, ali ima isključivo političku pozadinu, a to je da se na svaki način oteža život Srba na severu pokrajine i da se što pre izazove njihovo kolektivno iseljavanje.

Policajci upali u ambulantu PRIPADNICI tzv. kosovske policije upali su juče u objekat koji preostali Srbi u Prištini koriste kao ambulantu. Policija se nalazi i unutra i ispred ulaza, a u trenutku upada tu je bilo srpsko medicinsko osoblje Doma zdravlja Priština, koje je kasnije odvedeno u policijsku stanicu, a koja je u istoj zgradi u kojoj je i ambulanta. Inače, reč je o prostoru u kojem je do juna 1999. bila filijala Komercijalne banke, a potom sedište nevladine organizacije Centar za mir i toleranciju, i improvizovana ambulanta.

- Odlukom Kurtija nije potpuno stavljena tačka na normalizaciju odnosa i dijalog Beograda i Prištine, ali se može reći da je dijalog faktički mrtav i postavlja se pitanje da li je posle te odluke normalizacija uopšte moguća. Jasno je da je navodno nezadovoljstvo Kvinte i SAD najavljenim proterivanjem dinara sa KiM samo jedna igra i još jedan način da se pruži podrška nasilničkom režimu u Prištini.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković izjavio je da je proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine otežan i odložen:

- Ovaj potez ima izuzetno ozbiljne implikacije od monetarnih i tehničkih, pa do onih simboličkih i političkih jer drastično otežava život pre svega Srbima na Kosovu, ali takođe i kosovskim Albancima koji čitav niz svojih prava iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne, pa do onih komercijalnih, zadovoljavaju upravo na teritoriji Srbije.

Docent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić smatra da je mera direktan udar na Srbe.

Moguće rešenje posrednička banka NEKA od rešenja za Srbe na KiM je da građani dolaze u centralnu Srbiju kako bi podizali novac. Takođe, može da se pronađe i posrednička banka kojoj bi novac uplaćivala naša zemlja, a onda ona slala bankama na Kosovu i Metohiji. Uvođenje evra komplikuje i kupovinu u prodavnicama, jer neće biti dozvoljeno plaćanje u našoj valuti.

- Jasno je da postoji agenda Prištine da konkretnim potezima seče bilo kakvu direktnu vezu između Beograda i srpske zajednice na Kosovu. Fokus Beograda trebalo bi da bude na koji način naći alternativu da Srbi na Kosovu ne budu u potpunosti ugroženi, da imaju stabilna finansijska primanja i da se zaustavi jedna defetistička atmosfera u kojoj ukoliko se primeni ova odluka, to znači odlazak Srba sa Kosova - istakao je Surlić za "Kosovo onlajn".

Inače, oko 87.000 ljudi sa KiM dobija plate, penzije i druga primanja iz budžeta Srbije.