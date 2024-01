"VIDEĆEMO KAKO ĆE TEĆI SITUACIJA U BEOGRADU" Vučić: Za Skupštinu Srbije jasno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se videti kako će ići dalja situacija sa izborima u Beogradu, a da su stvari "čiste kao suza" kada je reč o republičkom parlamentu.

- Da li će biti vlasti u Beogradu ili ne, zavisi od toga kako će (Aleksandar) Šapić, Ana (Brnabić) i ne znam ko još da razgovara sa drugim partnerima ili mogu li drugi da formiraju većinu, jer i Nestorović je dobio glasove, i to ne mali broj glasova, mislim u Srbiji, 170 hiljada, ako se ne varam. Dakle, to je za respekt i te kako. Tako da, videćemo kako će teći to oko Beograda - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Kako je dodao, što se tiče Skupštine Srbije, tu su, kaže, "stvari čiste, jasne, kao suza".

- Tu verujem da možemo da imamo blizu dvotrećinske većine. Videćemo. Zavisi od raznih razgovora, ali dvotrećinska većina nam je potrebna samo da bismo pokazali podršku svim ovim projektima, napretku Srbije i tome kako to možemo da uradimo, ne da bismo uzimali više vlasti nego što nam po Ustavu pripada - rekao je Vučić.