"OZBILJNE ZEMLJE KAO SRBIJA TO NE MOGU" Vučić objasnio zašto će minimalna zarada biti 650 evra, a ne 800

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, u Palati "Srbija", predstavlja plan "Srbija 2027 - skok u budućnost".

Foto M. Š.

Govoreći o minimalnoj zaradi Vučić kaže da će ona biti 650 evra, mnogostruko veća od 2010. godine kada je bila 153 evra.

- Očekujemo da minimalna zarada bude 650 evra, na kraju ovog ciklusa. Možemo da povećamo da bude i veća, ali da znate zašto to ne radimo. Moglo bi biti 800, evra ali bi bilo destimulišuće za investitore, time mogu da se igraju turističke zemlje, ozbiljne zemlje kao Srbija to ne mogu - kaže on.