CRTA PRECRTANA U BUNDESTAGU: Nedeljkov raportirao poslanicima u Nemačkoj kako se finansira

POSLANIK Bundestaga zamolio je programskog direktora Crte Rašu Nedeljkova da mu objasni kako je moguće da neko glasa više puta kada svako ima svoj jedinstveni matični broj, te je rekao da je primetno da Evropska unija i SAD nisu rekle ništa o navodnim neregularnostima na izborima u Srbiji.

Foto: Novossti

Juče su se u Evropi održale sednice različitih parlamenata, na kojima je, između ostalog, bilo i reči o Srbiji, o nedavno održanim izborima, za čije su stavljanje na dnevni red lobirali članovi Đilasove opozicije i “nezavisnih” organizacija.

Uprkos velikom trudu partnera liste Srbija protiv nasilja i izuzetno agresivnoj kampanji medija u vlasništvu Dragana Šolaka, sinoćna sednica Evropskog parlamenta u potpunosti je ogolila njihovu prljavu igru. Tako su se u većoj meri mogli čuti stavovi evroparlamentaraca da je za nasilje nakon izbora odgovorna opozicija, te da narod Srbije želi Aleksandra Vučića. Veoma je primetna bila glasna tišina u Šolakovim medijima nakon sednice, jer je bilo očigledno da su u potpunosti nezadovoljni ishodom rasprave u Evropskom parlamentu.

Juče je takođe u Nemačkoj održana sednica Evropskog odbora nemačkog parlamenta – Bundestaga. Njoj je prisustvovao i programski direktor Crte Raša Nedeljkov, organizacije koja mesecima unazad izuzetno ofanzivno pomaže Draganu Đilasu i tajkunskim medijima u blaćenju Srbije i napadu na manje-više sve institucije u zemlji. Nedeljkov je očigledno pomešao Bundestag sa studijima televizija N1 i Nova S, u kojima je maltene svaki dan, te je mislio da će tamo moći da drži monologe i posipa drvlje i kamenje po svojoj zemlji, a da će oni samo klimati glavom i potvrđivati njegove reči. Nije se nadao onome što se u Bundestagu i desilo, a to je da su ga poslanici Bundestaga podsetili na činjenice, a to je da je opozicija odgovorna za nasilje nakon izbora, te su se i interesovali za način finansiranja “nezavisne” organizacije CRTA.

Tako je poslanik Bundestaga Gunter Krihbaum bio iznenađen rečima Raše Nedeljkova da su ljudi mogli da glasaju više puta, iako svaki građanin Srbije ima svoj matični broj, kako je naveo Krihbaum, te ga upitao kako je to moguće. Takođe je primetio da je upadljivo da su se EU i SAD do sada suzdržavale da reaguju. Rekao je da do sada nije video diferenciranu sliku situacije i raspitivao se ko su donatori Crte. Nedeljkov je pokušao da ih ubedi da je njegova organizacija nestranačka i da je pratila izbore po međunarodnim pravilima i standardima, uz finansijsku podršku Velike Britanije, SAD i Švedske.

Jučerašnja dešavanja u Evropskom parlamentu i Bundestagu samo su dokaz da narativ Đilasove opozicije, pored toga što smo videli da ne može da prođe u Srbiji, očigledno ne prolazi ni u Evropi. Ispada na kraju da je Marinika Tepić štrajkovala glađu da bi u Briselu evroposlanici rekli kako narod u Srbiji želi Vučića?! Šta reći na tako velikom podvigu osim – svaka čast!