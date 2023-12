AKO ŠMIT ODUZME IMOVINU, SRPSKA ODMAH NEZAVISNA! Banjaluka pripremila plan ukoliko Nemac nametne kontroverzni zakon kao što je najavio

UKOLIKO Kristijan Šmit pokuša da nametne zakon o imovini, Republika Srpska će odmah proglasiti nezavisnost i to bez ijednog ispaljenog metka. Imali smo veliki pripremni sastanak za jednu takvu situaciju.

D. Gavrić

To je nedvosmislena poruka predsednika RS Milorada Dodika, koji je otkrio da ima informacije da će visoki predstavnik, kojeg Banjaluka ne priznaje, kontroverzni propis nametnuti već u januaru, što bi bilo direktno kršenje Dejtonskog sporazuma. Jer, imovina koja se nalazi na području Srpske, bila pokretna ili nepokretna, pripada njoj i samo ona može njome da raspolaže. U dokumentu kojim je okončan građanski rat nigde se ne spominje pojam "državna imovina BiH".

Ukoliko bi došlo do nametanja odluke, to bi u praksi značilo da Republika Srpska ostaje bez teritorije i imovine, kao i da za sve odluke vezane za raspolaganje imovinom na području RS, bilo da su to prirodna bogatstva, šume, reke, rudnici ili putevi i mnogobrojni objekti, mora tražiti odobrenje Sarajeva.

- Ako Šmit kaže bilo kog dana u pet sati po podne, nek računa da smo mi u 11 održali Skupštinu i proglasili nezavisnost. I to znači nezavisnost u svemu - novi finansijski sistem i teritorija pod kontrolom Srpske. Nećemo sprečavati prolaze i kretnje. Srpska nema nameru da pravi kineski zid, ni teške granične prelaze sa FBiH, osim ako bude primorana. Ne očekujemo da će se neko iz FBiH ohrabriti da napadne Srpsku. I u takvim okolnostima mi ćemo proceniti na koji način ćemo delovati. Od Eufora očekujem da stane na međuentitetsku liniju i spreče dodir.

Predsednik Dodik poručio je da se, čitajući izjavu ministra spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedina Konakovića, prisetio velikog Meše Selimovića koji je govorio: "Ulizice - to su za mene najgori ljudi na svetu, najštetniji, najpokvareniji... Dok njih bude, nema sreće na svetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrednost".

- Izjave ulizivanja Šmitu, čoveku kojem dobrovoljno predaju pravo da odlučuje u ime miliona ljudi u ovoj zemlji su ponižavanje BiH. Republiku Srpsku nikada nećete ponižavati. Nikada joj neće oduzeti ono što ima, a ima sve elemente državnosti, sviđalo se to Konakoviću ili ne. Za nas je glas naroda glas Boga. Mi na nametanja nećemo pristati. A vama ako se tako sviđa, onda nemojte organizovati izbore u Federaciji, nego neka Šmit i američki ambasador Majkl Marfi organizuju tombolu i izvuku iz bubnja ko će biti poslanici, a ko ministri. Srpski narod će odluke o sebi donositi samostalno.

Vitomir Popović, bivši dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, kaže za "Novosti" da prosto nije realno ni izvodljivo da Šmit nametne odluku da sva imovina na području BiH pripada BiH, odnosno da se uvede pojam "državna imovina BiH".

- Sva priča oko otimanja imovine Republike Srpske mogla bi realno da se završi otcepljenjem Srpske od BiH. Jer ako Srpska ostane bez imovine, onda nema elemente državnosti. To je ključ napada na imovinu. Nemaš teritoriju, a imaš vlast koja ne može upravljati imovinom i teritorijom, i imaš institucije koje ništa ne znače. Ukoliko i dođe do nametanja odluka o oduzimanju imovine Srpskoj od strane Šmita, to će biti okidač za kraj BiH kakvu poznajemo. I tada ne treba nikakav referendum o nezavisnost nego samo doneti odluku o proglašenju nezavisnosti u Skupštini RS.

Popović objašnjava da bi otimanje imovine Srpskoj u praksi značilo i da bi za sve što bi RS za regulacione planove za gradove, ili projekte za realizaciju izgradnje puteva, hidrocentrala, elektrana, morala da traži zeleno svetlo iz Sarajeva.

- Sarajevo i Bošnjaci uporno zaboravljaju da su Srbi po katastru bili vlasnici 74 odsto teritorije BiH. To nije malo. Ja sam bio protiv i da se imovina diplomatskih predstavništava knjiži na nivou BiH. U Sarajevu ne čitaju Dejtonski sporazum u kojem jasno piše da imovinom na području eniteta raspolažu entiteti i to je kraj priče. Nažalost, priča o otimanju imovine je podržana i od strane određenih stranih službi poput britanske koja vekovima radi na štetu srpskog naroda.

Ambasada SAD: Bez prava na secesiju POVODOM izjava Dodika oglasila se Ambasada SAD u Sarajevu podsećanjem da je Srpska entitet u državi BiH. - Ona je sastavni deo države, ali ni RS ni Federacija BiH ne postoje izvan Bosne i Hercegovine. Ni za entitet ni za bilo koju drugu jedinicu ispod državnog nivoa, Ustav BiH ne predviđa pravo na secesiju. U više navrata SAD su stavile do znanja da će reagovati i suprotstaviti se antidejtonskom delovanju, što secesija i jeste. Dodik greši ako misli da će SAD stajati po strani dok on gura BiH u sukob.

Profesor ustavnog prava Radomir Lukić i najmlađi član srpske delegacije na pregovorima u Dejtonu podseća da je sporazum i njegov Aneks 4, koji je i Ustav BiH, jasno propisao šta su nadležnosti BiH, a to imovina nije:

- Na delu je jedna vrsta destrukcije Dejtonskog sporazuma. Ono što je u njemu najvažnije je postojanje dve federalne jedinice Republika Srpska i Federacije BiH koje su formirale ovakvu BiH i uz to tri konstitutivna naroda.

Lukić kaže da je to osnova na kojoj BiH može dugoročno da počiva.

- Neka druga osnova koja bi eliminisala načela konstitutivnosti i entitete, dovela bi do potpune destabilizacije i nestanka BiH. Uzrok napada na imovinu Srpske je verovatno zbog potrebe da se raspolaže prirodnim bogatstvima BiH, a raspolaganje njima vrše federalne jedinice. Sada bi to verovatno trebalo dići na nivo BiH kako bi strane kompanije njihovih vlada mogle da ovladaju prirodnim resursima i da sklapaju ugovore o koncesiji kao što to čine u okolnim zemljama.

Ramo preti hapšenjem FEDERALNI ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak zapretio je Dodiku, da će biti uhapšen ako proglasi nezavisnost Srpske: - Milorade, ako visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne Zakon o državnoj imovini BiH u 17 sati, a ti proglasiš nezavisnost u 11 sati, u 11.01 završićeš iza rešetaka. To ti garantujem. Pa, izvoli.

Inače, priču o "državnoj imovini BiH" zakuvao je još 2005. godine, tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun, koji je nametnuo Zakon o zabrani raspolaganja, kako je tada napisao, državnom imovinom BiH. On je rekao da ova odluka važi dok se ne usvoji Zakon o raspolaganju državnom imovinom BiH na nivou BiH, a kojim bi se utvrdilo koja imovina pripada entitetima, a koja BiH nivou vlasti. Ovaj zakon nikada nije usvojen u institucijama BiH.

Drama od februara 2022. KAKO bi zaštitila imovinu Skupština Srpske je usvojila Zakon o nepokretnoj imovini 10. februara 2022. sa jasnom porukom da RS raspolaže imovinom na svom području. Šmit je 12. aprila, dan uoči stupanja zakona na snagu, zabranio primenu ovog zakona. Nakon toga parlament RS je usvojio zaključke kojima je pozvao na nepoštovanje odluka Ustavnog suda BiH, a 27. juna su ovi zaključci dobili i zakonsku formu. Usvojena su i dva zakona o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na području RS i neobavljivanju odluka OHR u "Službenom glasniku RS". Na ovo je reagovao Šmit izmenama Krivičnog zakona BiH, kojima je nepoštovanje odluka visokog predstavnika postalo krivično delo, sa mogućnošću kazne zatvora do pet godina. Bez obzira na pretnje Dodik je potpisao ukaz o proglašenju ovih zakona, a oni su objavljeni i u Službenom glasniku RS. Zbog ovoga je podignuta optužnica protiv Dodika i v. d. direktora Službenog glasnika RS Miloša Lukića i u toku im je suđenje pred Sudom BiH.