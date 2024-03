Novosti

NEDAVNO održan "dubrovački kongres" novih levičara, u žargonu leftarda, ponovio je staru presudu Kominterne da su Srbi narod sa kolektivnom krivicom ugnjetača. Pošto Jugoslavije nema zaključili su da Srbi sada ugnjetavaju sami sebe sopstvenim jezikom, istorijom, tradicijom. Težinu situacije opisao je Dinko Gruhonjić, koji na Novosadskom univerzitetu predaje budućim novinarima: "Lako je svima vama, ja dolazim iz Vojvodine, mi smo jedini ostali sa Srbijom, ni krivi ni dužni."

On nije nikakav izuzetak u našoj intelektualnoj i prosvetnoj zajednici, čiji se istaknuti predstavnici od gimnazija do televizija utrkuju u preziru i vređanju Srba i Srbije. Ta "avangarda modernosti" prisvaja pravo da teroriše većinu, baš kao što su teoretičari boljševizma davali teorijsku podlogu za "revolucionarni teror" koji je u praksi doneo masovne grobnice.

No, da se vratimo na slučaj dubrovačkog skupa, gde je Gruhonjić s osmehom izjavio da mu je nadenuto izmišljeno ime Sabahudin iako on ima "lepo ime Dinko, kao Dinko Šakić". Takvo neumesno poređenje sa zloglasnim šefom logora smrti u Staroj Gradiški očekivano je iziritiralo većinu Srba, naročito potomke žrtava režima NDH. Čak i da je reč o nezgrapnom humoru, pristojno bi bilo izviniti se. Ali izvinjenja nije bilo ni za to, ni za prozivanje "monumentalno odvratne" Srpske pravoslavne crkve. Gruhonjić je u vezi novih hramova poručio "neka grade, mi ćemo to jednoga dana, neke generacije će to 'skvotirati', to mogu biti dobri pabovi". Takvu ideju je već u praksi sprovela NDH, koja je rasnim zakonima legalizovala istrebljenje Srba, ćirilice i srpske crkve. Te zakone nisu pisali primitivni koljači, već intelektualci. Na osnovu njih je pobijeno ili proterano sveštenstvo, a srpske srednjovekovne manastire na Fruškoj gori su "skvotirale" ustaše.

Poenta je da su leftardi smišljeno provocirali da bi izazvali reakciju posle koje bi se predstavili kao mučenici koje progoni bauk velikosrpstva. Taj recept je uspeo mnogo puta, ali sada je izgleda omanuo: mladi ljudi, studenti su odlučili da traže odgovornost i odupru se teroru manjine koja perfidno širi rasizam i mržnju.