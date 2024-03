KRIMSKI MOST META BUNDESVERA? Da li će Nemačka da započne još jedan rat i ugrozi opstanak čovečanstva

NEMA više ni trunke sumnje da nemačka vojska razmatra napad na teritoriju Rusije, jer to nedvosmisleno potvrđuje transkript razgovora četvorice oficira Bundesvera.

Ivana Stanojević

Konkretni planovi koje je krojila vojna vrhuška, a koji su procurili u javnost, pokazuju direktnu umešanost Zapada u sukob u Ukrajini. Za Kremlj još postoji izvesna ograda u obliku dileme da li iza planiranih udara na Krim stoji i zvanični Berlin, ili zasada tek, Bundesver, koji samoinicijativno "kuva" ofanzivu.

Nemački kancelar Olaf Šolc obećao je, naime, brzu i efikasnu istragu o planiranim napadima na Krimski most, a Kremlj izrazio nadu da će Moskva, barem preko medija, saznati do čega je ta istraga dovela. Dok se čeka potvrda autentičnosti trankskripta, raste napetost širom sveta. Da li smo na pragu globalnog oružanog sukoba? Da li će Berlin povesti još jedan rat čija bi razornost, ovog puta, mogla da dovede u pitanje opstanak ljudske vrste?

U međuvremenu, mediji podgrevaju atmosferu, vrteći navodni crni scenario, sastavljen od četiri faze sukoba Rusije i NATO. U tom dokumentu, Nemačka bi bila jedna od glavnih meta ruskog napada na Alijansu. Na prvu fazu, lansiranje dizinformacija zarad potpune destabilizacije germanskog društva, naslonilo bi se raspoređivanje ruskih trupa na granicu sa NATO, uz sabotaže na nemačkom tlu. Treća faza obuhvatila bi selektivne napade po teritoriji Nemačke, a vrhunac zamišljene ruske ofanzive, bili bi napadi na kopnu, moru i u vazduhu, pa proširenje sukoba na čitavu planetu.

Da bi se navodno zaštitio od ovakvog scenarija za koji nema dokaza, Berlin, prvi put od Hladnog rata, crta odbrambeni plan, a Bundesver za svoju metu bira Krimski most. Stravični plan Kremlja koji treba da poseje globalni strah, služi kao tobož pravedno "uzvraćanje udarca". Moglo bi to i da pije vodu, kad bi Moskva zaista imala tajni scenario svog oružanog sukoba sa Severoatlantskom alijansom. Ruski vrh, uključujući predsednika Vladimira Putina to, međutim, odlučno negira.