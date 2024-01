BLASFEMIJA je reč koja potiče od latinskog blasphemare a sintagma ima korene u starogrčkoj kovanici koja znači "povređuje razum". Dakle, reč je o Račku, teškoj frakturi svesti i savesti Zapada i NATO iz 1999. godine zbog koje su se "civilizovane" Evropa i Amerika našle u "terminalnoj fazi istorije". Nije čudno, bar mi Srbi nismo iznenađeni, još manje ožalošćeni!

Od najranijih dana civilizacije kazna za blasfemiju je bila surova - od smrtne do odsecanja ruku ili jezika. Tako se nekad branio razum. Kada su pre 25 godina bombardovali Srbiju i Crnu Goru zbog Račka, tačnije odlučne i opravdane policijske akcije neutralisanja terorista iz šiptarskog sela na KiM, ekipi ondašnjih i današnjih "zapadnih bolesnika" nije bilo na kraj pameti da će njihovi zločini ikada doći na naplatu. U startu su bili temeljno samouvereni misleći da imaju ekskluzivno pravo da "đubre svet" i to koliko oni misle da zaslužuje.

U međuvremenu, izmislili su Srbima Srebrenicu (u Haškom sudu). A onda su 9. novembra 2001. recept Račak "zakuvali" muslimanima. Avganistan, Libija, Sirija, Liban - i to da se ne bi ponovila Srebrenica! Ubili su od 2001. četiri i po miliona ljudi "Prorokove vere" a poterali 37 miliona (do 2020). U "Račku" iz 2022, jednom narodu "zapadni bolesnici" su ispisali blanko menicu da ubija drugi narod, a to je nazvano "majdansko demokratsko pravo". A januara 2024. naoružavanje bandita iz Račka "dževlinima" na srpskom Kosovu i Metohiji samo je povratak zločinca na mesto prvog pira - u Račak.

"Oružje za mir", kako se eufemistički naziva naoružavanje Šiptara je u stvari "medicinska šifra" za fazu bolesti cele jedne civilizacije. I šta će biti dalje? Od Vavilona je ostalo ime (u prevodu "zbrka i pometnja"). Od starih Grka i Rimskog carstva ostali su monumentalni spomenici kulture. Od piratske talasokratije modernog Zapada, izvesno je samo da će ostati sramota. Blasfemija je neizlečiva bolest.Srećom, od nje obolevaju samo - "samoizabrani".