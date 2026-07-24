UŽAS U BARU: Kanalizacija se izlila u more, nadležni ćute - turisti zgroženi

KUPAČE na Šušanjskoj plaži u Baru ove nedelje je neprijatno iznenadilo izlivanje kanalizacije u more na najmanje dva mesta, zbog čega su svoje nezadovoljstvo podelili s redakcijom “Vijesti” ali i na društvenim mrežama.

Foto: Pavel Dudek / Alamy / Profimedia

Iz Morskog dobra, ipak, ne odgovaraju na novinarska pitanja o ovom problemu.

Iz kanala ispod nekadašnjeg “BB” restorana i onog ispod nekadašnje “Amfore” u Šušanju se ove sedmice moglo vidjeti izlivanje mutne tečnosti braon boje direktno u more, praćeno neprijatnim mirisom duž cele obale, a u neposrednoj blizini zakupljenih plaža s ležaljkama.

- Došla sam da se kupam, ali pri silasku na plažu prvo što nas je dočekalo je smrad, pa mi je ubrzo, kad sam videla zamućenje vode u plićaku bilo jasno o čemu se radi. Ovo je stvarno strašno, treba upozoritri ljude da se ne kupaju ovde jer će doći do neke zaraze -kazala je Baranka koja živi u Šušanju.

Dodala je da je ovaj problem postojao i tokom ranijih godina, ali da nije bio “ovako očigledan” i usred sezone.

Iako su građani kazali redakciji da su se obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom pisanim putem, jer “nikoga nisu mogli dobiti preko telefona”, iz Morskog dobra nisu odgovorili na pitanja redakcije da li su evidentirali izlivanje fekalne kanalizacije u Šušanju u toku ove letnje sezone i koje su konkretne mere preduzeli u okviru svojih nadležnosti radi zaštite obale i mora.

Nema odgovora ni na pitanje da li je Morsko dobro zbog izlivanja fekalnih voda obavestilo lokalne službe i institucije – Opštinu Bar, DOO “Vodovod i kanalizacija”, Ekološku inspekciju ili druge organe i šta je ishod te komunikacije, kao ni da li su zbog izlivanja fekalne kanalizacije, sprovedene vanedne analize kvaliteta morske vode na kupalištima u Šušanju i da li su rezultati pokazali odstupanja od propisanih standarda za bezbednost kupača, budući da su nedavno iz Morskog dobra obavestili javnost da je morska voda odličnog kvaliteta iako stanje na terenu pokazuje izlivanje kanalizacije u more.

Ova pitanja dodatno je aktuelizovala objava u Fejsbuk grupi “Barski život”, u koju su dominantno uključeni strani državljani koji žive u Baru, i pokrenula raspravu o stanju na plaži u Šušanju, gde je jedna korisnica fotografijama prikazala tamnu i mutnu vodu koja se uliva u more, uz tvrdnju da se neprijatan miris oseća duž cele plaže.

U objavi se postavlja pitanje kojoj instituciji se građani mogu obratiti i ko je nadležan za kontrolu ovakvih pojava, izražavajući zabrinutost zbog mogućeg zagađenja mora na jednoj od najposećenijih barskih plaža.

Komentari pokazuju da mnogi smatraju kako problem nije nov i da nadležne službe već znaju za njega, ali da reakcije izostaju.

Deo učesnika rasprave navodi da je malo verovatno da će prijave doneti konkretne rezultate, dok drugi ipak dele kontakte komunalne policije, državnih institucija i organizacija kojima se može uputiti prijava.

Nekoliko komentatora upozorava kupače da budu oprezni, savetujući da ne gutaju morsku vodu zbog mogućeg rizika od zaraze.

Pojedini tvrde da se lokalno stanovništvo godinama ne kupa na plažama u Baru i Šušanju, već bira druge lokacije koje smatraju čistijim, poput Maljevika ili drugih udaljenijih. Kao jedan od razloga lošijeg kvaliteta mora navode se blizina luke, gradska infrastruktura i velika koncentracija turista.

Rasprava je obeležena i brojnim sarkastičnim komentarima koji odražavaju nezadovoljstvo građana.

Neki ironično poručuju da “ako se ljudi i dalje kupaju, onda je sve u redu”, dok drugi ismejavaju neefikasnost institucija ili ukazuju na to da se više pažnje posvećuje kažnjavanju ljudi zbog hodanja u kupaćim kostimima nego rešavanju ekoloških problema.

Pojedini učesnici rasprave proširuju temu i na druge komunalne probleme u Baru, navodeći da voda i u drugim delovima grada ima neprijatan miris, što dodatno doprinosi osećaju nepoverenja prema komunalnom sistemu.

Jedan od komentara podseća da Crna Gora ima dugoročnu obavezu usklađivanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa standardima Evropske unije do 2035. godine, uz napomenu da upravo zaštita životne sredine predstavlja jedan od najvećih izazova u procesu evropskih integracija.

Građani su izrazili zabrinutost zbog mogućeg zagađenja mora, nezadovoljstvo radom nadležnih institucija i uverenje da se problemi zaštite životne sredine ne rešavaju dovoljno brzo, uprkos njihovom značaju za zdravlje stanovništva i turističku sezonu.

Iz barskog lokalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, pre dva dana su saopštili da je njihov tehnički sektor, radna jedinice “Održavanje i Kanalizacija”, sprovela redovne aktivnosti na održavanju kanalizacionog sistema, koje su obuhvatile čišćenje i proveru šahti i slivnika na unapred definisanim lokacijima, detekciju kvarova, sanacione radove na prijavljenim lokalitetima, kao i vraćanje terena u prvobitno stanje nakon završenih intervencija.

Zahvaljujući ažurnom radu njihovih kolega, naveli su, naročito tokom turističke sezone kad je opterećenje na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži značajno povećano, obezbeđuje se kontinuirano i efikasno funkcionisanje sistema u interesu svih građana i posetilaca, pišu Vijesti.

(IN4S )