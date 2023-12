KO IMA DUŽI? Reklama koja je podigla veliku prašinu u Srbiji

MALO ko je mogao da očekuje da će se Srbija ovako podeliti oko samo jedne marketinške kampanje

Svako ko je makar jednom upalio televizor u prethodnih mesec dana nije mogao da ne primeti reklamu kladionice "Soccerbet" u kojoj su se u glavnim ulogama našli megapopularni voditelj Ognjen Amidžić i proslavljeni glumac Vuk Kostić uz temu - Ko ima duži?

Neki su ovu reklamu shvatili kao vid zabave naročito kada se u obzir uzmu sjajne glumačke sposobnosti aktera, dok je sa druge strane naišla i na veliku osudu javnosti s obzirom na seksualne insinuacije koje su mnogima degutantne i neprimerene da se nađu na televiziji.

I dok se na svim kanalima a naročito sportskim uveliko vrte različite verzije ove reklame, ali sa istim "Ko ima duži" naslovom, mnogi se pitaju šta je Soccerbet uopšte hteo da postigne ovako provokativnom kampanjom, s obzirom na to da ravnodušnih prema ovakvoj poruci nema. Svidelo se to ili ne ljudima u Soccerbet-u, prašina se podigla, i to gusta.

Nakon brojnih reakcija i komentara na društvenim mrežama oglasila se i kompanija Soccerbet na svojoj zvaničnoj Instagram stranici.

Prenećemo izjavu u celosti: Reklama ponekada izaziva šok i svako od nas voli da opipava limite, bez obzira na sferu delovanja. To nam je bila ideja vodilja u prethodnim kampanjama. Međutim, humor je na ovim prostorima rastegljiva kategorija, kao i granica prihvatljivog, provokacija je nešto što se podrazumeva - u tom smislu se ipak ništa novo nije desilo. S tim ciljem smo i kreirali ovu kampanju da vidimo dokle to može da ide, gde se nalazi ta granica prihvatljivog, a sve sa najvećom nagradom koju je ijedan od priređivača igara na sreću ikada dao. I upravo su nam vaše reakcije potvrdile ono što mi već dugo podržavamo, a to je da je potrebno da se reguliše reklamiranje kladionica. Prihvatamo odgovornost da smo ovaj put prešli granicu društvenog prihvatljivog, i žao nam je ako je neko usled emitovanja bilo kog našeg sadržaja doživeo nelagodu. Iz tog razloga smo izmenili sve sporne delove reklame, ali ne menjamo dobru stranu kampanje, jer i dalje donosimo velike nagrade za srećne novogodišnje praznike - po 1 milion dinara svake nedelje za top 5 majstora sportskih tiketa i stan u Beogradu na vodi za najvećeg majstora klađenja.

Nakon ovog saopštenja ostaje pomalo nejasno da li je Soccerbet shvatio da je napravio grešku i prešao granicu pristojnosti ili je sve planski smišljeno kako bi se izazvala burna reakcija javnosti. Oni kažu da su začetnici pokreta među kladioničarima za ukidanje ili ograničavanje reklamiranja pa da li im je za verovati da je u pitanju plan da se skrene pažnja javnosti na regulisanje reklamiranja sportskih kladionica koje znaju u svojim kampanjama često da hodaju po ivici "dobrog ukusa" ili se kladioničarima smučilo da se utrkuju ko će da da veće pare za što poznatije ličnosti za svoje brend ambasadore i ko će da snimi što skuplju i upečatljiviju reklamu.

Bilo kako bilo, Soccerbet je dodao "čarobnu" reč na ime kampanje, pa se ona sada zove "Ko ima duži tiket?" i nastavio sa takmičenjem koje vlasniku tog najdužeg tiketa može doneti stan u Beogradu na vodi.